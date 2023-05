Theresia Schwenk für Deutschland bei der EM am Start

Mountainbike: Nach schwierigem Saisonbeginn nimmt die Wittislingerin Schwenk jetzt Fahrt auf. Im polnischen Krakau fährt sie Ende Juni ihre erste internationale Meisterschaft.

Der Auftakt in die neue Mountainbike-Saison 2023 war für Theresia Schwenk kein leichter. Doch jetzt nimmt die aus Wittislingen stammende Radsportlerin immer besser Fahrt auf. Bei der Europameisterschaft in Krakau/Polen wird sie sogar erstmals Deutschland international vertreten.

„Mein Saisonstart war durchwachsen“, blickt Theresia Schwenk auf die vergangenen Monate zurück. Nach einer sehr starken Vorstellung bereits im Februar in Spanien, wo sie bei zwei stark besetzten Rennen Top-10-Ergebnisse einfahren konnte, war bei den Rennen im April etwas der Wurm drin. „Ich habe mich mit dem gesamten Pensum überfordert und deshalb eine kleine Rennpause eingelegt“, sagt Schwenk.

Lieblingsstrecke in Nove Mesto

Mitte Mai stand dann für sie der erste World Cup auf dem Programm, auf ihrer Lieblingsstrecke in Nove Mesto/Tschechien: „Nach den herausfordernden Wochen war es mein großes Ziel, mich selbst mit einem guten Rennen stolz zu machen. Und nach dem Rennen sagen zu können: Ich habe heute alles gegeben!“ Dieser Plan ging auf, sie überquerte die Ziellinie auf Rang 48: „Das klingt jetzt vielleicht nicht überragend, gerade weil ich schon bessere Ergebnisse im World Cup gefahren bin, aber ich war einfach happy, alles gegeben zu haben. Darauf lässt sich aufbauen und die Ergebnisse kommen dann auch noch.“ Am Start in Nove Mesto waren 93 Elite-Frauen, so viele waren es noch nie.

Aus der Schweiz nach Österreich

Aktuell befindet sich Theresia Schwenk im Höhentrainingslager in der Schweiz, um mich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Dort findet am 11. Juni auf der nächste World Cup statt (Lenzerheide), ehe Österreich (18. Juni Leogang), die European Championship in Krakau (25. Juni) und der World Cup im italienischen Val di Sole (2. Juli) die nächsten Stationen sind. Theresia Schwenk: „Ich wurde vom Team Deutschland für Krakau nominiert. Sprich, ich fahre meine erste internationale Meisterschaft und freue mich natürlich sehr über Chance, dort zu zeigen, was in mir steckt. Es wird mein erster Einsatz, bei dem ich offiziell Deutschland bei einer Meisterschaft repräsentiere.“