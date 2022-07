Zwei Bayern-Titel für den Lauinger Mädchen-Zweier

Rudern: Martha Fischbach und Sophia Gleixner sind in München/Oberschleißheimdie erfolgreichsten Aktiven einer guten Mannschaft des Lauinger RSC.

Zwei bayerische Meistertitel, zwei Vizemeister und weitere erfreuliche Platzierungen erkämpften sich die Lauinger Nachwuchsruderer kürzlich auf der Olympiastrecke von 1972 in München/Oberschleißheim. Insgesamt rund 450 Aktive lieferten sich spannende Rennen, um die Landesmeister 2022 zu ermitteln.

Martha Fischbach und Sophia Gleixner waren im Zweier der Mädchen 11/12 nach einem starken Rennen über die 1000 Meter lange Strecke die schnellsten. Bereits am Start konnten sie an den gegnerischen Booten vorbeiziehen und hatten nach den ersten 250 Metern zwei Bootslängen Vorsprung. Diesen konnten sie weiter aus und fuhren mit 18 Sekunden Vorsprung zum Titelgewinn.

Auch Marco Spiller überzeugt

Der 13-jährige Marco Spiller überzeugte durch lange Schläge und eine hohe Schlagzahl. Im Einer musste er lediglich dem amtierenden deutschen Vizemeister aus Regensburg den Vortritt lassen und erreichte das Ziel mit vier Sekunden als Zweiter. Den zweiten Vizetitel für die Lauinger erkämpfte Ferdinand Glas im leichten Männereiner der B-Senioren. Mit einem famosen Endspurt überholte er das Boot des Münchner Ruderclubs noch und überquerte als Zweiter die Ziellinie auf der Regattastrecke. Zuvor war er im schweren Männereiner der B-Senioren gegen überlegene Gegner nicht über einen fünften Platz hinausgekommen.

Maximilian Urban und Vinzenz Hartmann erreichten in ihrem Vorlauf zum Jungen-Zweier 13/14 lediglich Platz fünf und konnten sich somit vorerst nicht für das Finale qualifizieren. Durch Abmeldungen von gegnerischen Booten gelang ihnen die Finalteilnahme doch noch. Im Vergleich zu ihrem Vorlauf steigerten sich die beiden enorm und setzten sich auf den letzten Metern gegen das Boot aus Oberschleißheim durch. So durften die beiden Schüler am Siegersteg anlegen und die Silbermedaille von Bayerns Innenminister Joachim Hermann entgegennehmen.

Lauinger Mix-Vierer wird Dritter

Der Lauinger Mix-Vierer mit Marco Spiller, Lotte Resselberger, Nikolas Kigele, Martha Fischbach und Steuerfrau Sophia Gleixner brachte seine Kraft nicht richtig ins Boot und kam somit nicht über einen dritten Platz hinaus.

Martha Fischbach und Sophia Gleixner zeigten auch im Mädchenzweier 12/13, dass an ihnen kein Weg vorbeiführt. Trotz eines verhalteneren Starts setzte sich das Lauinger Boot konstant vom restlichen Feld ab und erreichte mit mehr als vier Bootslängen Vorsprung als Meister das Ziel.

Ferdinand Glas fuhr im leichten Männer-Einer der A-Senioren auf Platz vier. Greta Stolpe verpasste im Einer der B-Juniorinnen trotz eines umkämpften Endspurts den Finaleinzug und musste sich mit Platz vier zufriedengeben. Ebenso Vierte wurden Maximilian Urban und Vinzenz Hartmann in ihren Vorläufen zum Jungen-Einer 14.

Nach den Sommerferien geht es für die Kinderruderer zum Einerlehrgang der Bayrischen Ruderjugend nach München, bevor die gesamte Rennmannschaft zur Regatta nach Nürtingen fährt. Zudem ist noch eine Wanderfahrt nach Ulm geplant.