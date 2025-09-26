Wertvolle Tipps für Samuel Seibold

Dass Brüderpaare gemeinsam bei einem Bayernligisten spielen, ist noch keine Besonderheit. Dass aber gleich drei davon zum engeren Kader eines Fünftligisten zählen, ist wiederum alles andere als Alltäglich. Außer bei den Fußballern des FC Gundelfingen. Dort tauchen die Familiennamen Fink, Sailer und seit dieser Saison auch Seibold regelmäßig doppelt in der Aufstellung auf. Im Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den FC Deisenhofen fehlt zwar einer, nämlich der verletzte Leon Sailer, doch der unterstützt das Team dann zumindest von der Seitenlinie.

Mit 19 Jahren einer der Jüngsten bei den Grün-Weißen

Aktiv ins Geschehen will dagegen wieder Samuel Seibold eingreifen, mit 19 Jahren einer der Jüngsten im grün-weißen Trikot. Im Juni hat der Offensivspieler, der sich auf dem Flügel besonders wohl fühlt, den Wechsel von seinem Heimatklub TSV Dinkelscherben zum FC Gundelfingen vollzogen. Wobei das Interesse des FCG schon länger vorlag, was angesichts der Familiengeschichte wenig überraschend. Schließlich ist der zwei Jahre älterere Bruder Jeremias Seibold bereits seit 2018 in der Gärtnerstadt am Ball. Dass Samuel Talent mitbringt, war länger bekannt und so absolvierte der jüngere Seibold schon 2024 Trainingseinheiten beim FCG. „Ein Wechsel war für da noch keine echte Option“, verrät Samuel, „denn ich wollte bei meinem Heimatverein erst mal ein Jahr Erfahrungen bei den Erwachsenen sammeln. In Dinkelscherben durfte ich nahezu immer spielen, obwohl ich ja noch Jugendspieler war. In Gundelfingen wäre ich vermutlich untergegangen.“

Die Einschätzung zeigt, dass Samuel Seibold, der die Lehre abgeschlossen hat und als Schreiner arbeitet, durchaus selbstreflektiert ist. So überrascht es ihn selbst, dass er in bislang allen elf Bayernliga-Partien der Gundelfinger auf dem Platz stand. „Ich hatte gedacht, dass es etwas länger dauert“, verrät Seibold, der immerhin mit den Vorschusslorbeeren von 17 Bezirksliga-Toren in der Vorsaison kam. „Die Bayernliga ist schon eine andere Hausnummer“, hat er erkannt, „denn du hast auf Platz viel weniger Zeit, das Tempo ist deutlich höher - und dann gibt es im Kader eben große Konkurrenz.“

In der Sommervorbereitung schien es, als würde Samuel Seibold der Sprung gar nichts auszumachen. „Da lief fast alles und ich habe Tore gemacht“, weiß er. Dass es so nicht weitergehen würde, war klar, der kleine Durchhänger zuletzt war keine Überraschung. Dass ihm vergangene Woche bei Türkgücü München eine Vorlage gelang, die David Spizert mit dem Treffer zum 3:1-Sieg veredelte, gibt dem Talent durchaus Auftrieb.

Weiter große Verbundenheit zum TSV Dinkelscherben

Unabhängig davon und der weiteren Verbundenheit zum TSV Dinkelscherben fühlt sich Seibold beim FC Gundelfingen sehr wohl. „Ich kannte durch meinen Bruder ja schon etliche Spieler“, so Samuel Seibold - und einen anderen Effekt brachte der Vereinswechsel auch noch mit sich. „Ich habe wohl noch nie so viel Zeit mit Jeremias verbracht. Bei den gemeinsamen Fahrten zum Training und den Spielen reden wir wirklich viel miteinander. Seine Tipps sind für mich sehr wertvoll.“

FC Gundelfingen: Werdich, von Mücke; Lochbrunner, Anzenhofer (?), Weichler, J. Fink, N. Fink, Frisch, Gerold, Noller, N. Sailer, Schneider, J. Seibold, Achatz, Meier, S. Seibold, Fidan, Spizert, Fähnle

Der Gegner: Mit Florian Schmid hatte sich der FC Deisenhofen im Sommer einen Drittliga-Spieler geangelt. Wobei der Neuzugang von der SpVgg Unterhaching kein echter Neuer ist, für den 25-Jährigen ist es vielmehr eine Heimkehr. Vor seinem Haching-Engagement hatte Schmid schon in der Jugend und im Bayernliga-Team des FCD gekickt. Weitere externe Zugänge hat es bei den Oberbayern nicht geben. „Aber sieben super ausgebildete Spieler aus unserer U19 kommen in den Herrenbereich. Wo sie dann spielen, wird man sehen“, sagte der Sportliche Leiter Thomas Werth. Die Jugendarbeit ist das große Plus des im südlichen Landkreis München beheimateten Klubs, von den Bayernliga-A-Junioren rücken alljährlich mehrere Talente nach. Seit 2019 spielt der FC Deisenhofen ununterbrochen in der Bayernliga und gehört mittlerweile zum Inventar im südbayerischen Oberhaus. In der abgebrochenen Corona-Saison 2019/21 wurde der FCD sogar Vizemeister und beschäftigte sich ernsthaft mit der Regionalliga-Lizenz. Sportlich wäre für den Verein der Aufstieg durchaus reizvoll. Organisatorisch ist die Regionalliga dagegen unter normalen Umständen nicht machbar. Dazu ist das Vereinsgelände zu beengt. In den sechs Duellen mit dem FCG feierte Deisenhofen drei Siege, holte zwei Remis und unterlag nur im August 2023 einmal mit 0:1.