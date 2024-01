Die Dillinger Schach-Regionalligisten verpassen Tabellenführung

Nach dem 3,5:4,5 gegen die Bayern hat der SC Dillingen in der Regionalliga zwei Münchner Vereine vor sich. Aber die Aufstiegschancen sind noch intakt.

Schneechaos herrschte am 3. Dezember im Süden Deutschlands. Deswegen wurde auch die Partie der Schach-Regionalliga Süd-West zwischen dem SC Dillingen und Gast FC Bayern München IV abgesagt. Rund zwei Monate später ist die Spitzenpartie nun nachgeholt – und endete mit einer Dillinger 3,5:4,5-Heimniederlage im Colleg.

Guter Dillinger Auftakt

Mit 5:1 Punkten auf Tabellenplatz zwei liegend, hatte der SCD die Chance, sich nun den „Platz an der Sonne“ zu erobern. Zu Beginn sah es nach einem klaren Erfolg aus, denn die meisten Partien der Gastgeber standen etwas besser. Auch Vitus Lederle war in guter Stellung, verlor den Faden und schlug einen „vergifteten“ Bauern. Danach war seine Partie nicht mehr zu halten. Uli Kapfer gestaltete seine Partie immer ausgeglichen und einigte sich mit seinem Gegner auf die Punkteteilung.

Peter Richtmann stand deutlich besser, gab seinen Vorteil aus der Hand und musste sich im Turmendspiel geschlagen geben. Remiskönig Wolfgang Bauer schaffte es auch diesmal, seine Partie unentschieden zu beenden. Einem Mehrbauer hatte Uli Bäuml erobert. Er schaffte es aber nicht, diesen Vorteil zum Sieg zu nutzen – remis. Immer etwas schlechter stand Helene Giss, ihr Gegner gewann den vollen Punkt. Michael Reif gewann eine Figur, danach war sein Sieg nur noch Formsache. Die längste Partie spielte FM Korbinian Nuber am Spitzenbrett, ein gewonnener Bauer reichte aus, den vollen Punkt zu erobern. Endstand: 3,5:4,5 gegen Dillingen.

Dillingen und weitere sieben Teams haben die Chance

In den letzten vier Runden der Regionalliga haben zahlreiche Teams noch die Gelegenheit, einen Aufstiegsplatz zu ergattern, den Tabellenersten und den Achten trennen nur zwei Punkte.

In der A-Klasse unterlag Dillingens zweite Mannschaft Burlafingen 2,5:3,5. Gegen den Tabellenführer hatte man sich ohnehin kaum Chancen ausgerechnet, denn die Spieler der Gäste verzeichnen alle wesentlich bessere DWZ-Punkte. Als die Dillinger dann sahen, dass Burlafingen nur mit vier Spielern antreten konnte, stiegen die Hoffnungen auf einen Erfolg. Simon Neipp und Michael Konle hatten einen ruhigen Tag, den sie holten kampflose Siege. Bald hatten die Gäste den Rückstand aber aufgeholt. Mike Mok und sein Vater Anton Mok verloren je eine Figur, danach waren ihre Niederlagen nur noch Formsache. Am Spitzenbrett wehrte Eduard Sawicki den Königsangriff seines Gegners nicht ab und wurde matt gesetzt. In seinem ersten Einsatz für Dillingen spielte Jugendspieler Dominic Auerbach eine tolle Partie, mit dem Remis gelang es aber nicht mehr, die Begegnung auszugleichen.

