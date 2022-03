Dillingen sitzt nach vier Monaten wieder am Brett

Schach: Der Regionalligist SC Dillingen beendet seine Corona-Zwangspause mit einer Heimniederlage.

Nach einer coronabedingten viermonatigen Spielpause freute sich die erste Mannschaft des Dillinger Schachclubs, endlich wieder im Wettspielbetrieb am Brett Platz nehmen zu dürfen. Die 2,5:5,5-Niederlage gegen Gast Schachfreunde Augsburg war dabei erst das dritte SCD-Spiel der laufenden Saison 2021/22 in der Regionalliga Süd-West.

Augsburg ist klarer Titelfavorit

Die Augsburger gelten als Titelanwärter Nummer eins und reisten deswegen auch klar favorisiert an die Donau. Obwohl der Wettkampf 2,5:5,5 verloren ging, waren die Dillinger mit ihrer Leistung hochzufrieden. Zumal die Gäste vier Titelträgern in ihren Reihen aufboten. Da die beiden Dillinger FIDE-Meister Blasius und Korbinian Nuber ersetzt werden mussten, spielte Christian Billing am Spitzenbrett gegen Großmeister Alexandar Colovic. Billing wehrte sich verzweifelt, zog aber am Ende den Kürzeren.

Lange Zeit konnte Vitus Lederle mit IM Dejan Stojanovski mithalten, in Zeitnot musste er nach einigen ungenauen Zügen aufgeben. Einem übermächtigen Spieler saß Helene Giss gegenüber. Ein früher Bauerngewinn reichte dem Augsburger FM Alexandar Vuckovic, um den vollen Punkt zu ergattern.

Dillingens Uli Bäuml glänzt

Mit einer anstrengenden Woche beim Schachturnier in Bad Wörishofen hatte sich Uli Bäuml perfekt vorbereitet. In der schönsten Tagespartie zerlegte er Zarko Vuckovic, der schon große Erfolge in Bayern errungen hat. Eine hervorragende Partie spielte Wolfgang Bauer gegen FM Thomas Brückner. Im Endspiel hatte er einen Bauern mehr, nahm aber das Remisangebot nach zähem Kampf an. Das Spiel von Michael Reif war ungewöhnlich. Im gelang es, den feindlichen König in seine eigenen Reihen zu schleusen. Sein Gegner wollte sich das Ende nicht mehr zeigen lassen und gab auf. Peter Richtmann und Uli Kapfer mussten ihren Gegnern nach langen Kämpfen die Punkte überlassen.

Am 3. April kommt der SC Sendling nach Dillingen, der mit 6:0 Punkten Tabellenzweiter ist.