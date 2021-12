2021 knallt nichts mehr im Kreis Dillingen

Plus Schießsport: Die Schützengaue Donau-Brenz-Egau und Wertingen haben wegen der besonders strengen bayerischen Corona-Auflagen alle Termine im alten Kalenderjahr gestrichen.

Eigentlich wollte Gauschützenmeister Hubert Gerblinger den Rundenwettkampf in seinem Sportschützengau Wertingen weiter durchziehen – auch unter den in Bayern besonders strengen Corona-Auflagen für den Vereinssport. Doch dann kam recht schnell der Rückzieher, denn der Bayerische Sportschützenbund hat inzwischen einheitlich alle Wettkämpfe für das restliche Kalenderjahr ausgesetzt. Dies gilt für den Rundenwettkampf ebenso wie für die Gaumeisterschaften.