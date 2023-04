Das Gauschießen in Oberfinningen wird ein Fest

DBE-Sportschützengau: Auf die mehrtägige Mega-Veranstaltung im Juni herrscht große Vorfreude.

Gauschützenmeister Josef Grosser hatte 56 Gauvereine zur Jahresversammlung des Donau-Brenz-Egau-Sportschützengaues nach Veitriedhausen eingeladen, 39 waren schließlich vertreten – etwas mehr als im vergangenen Jahr. Der Gau zählt 5675 Mitglieder. Grosser ging in seinem Rückblick auf das schwierig gestartete Sportjahr 2022 ein. Wegen der Planungsprobleme in Verbindung mit den Corona-Einschränkungen konnte das Gauschießen nur in abgespeckter Version stattfinden. Dies wird sich im Jahr 2023 nicht wiederholen: In Oberfinningen findet vom 2. bis 9. Juni 2023 das 68. Gauschießen in einem Rahmen wie seit 19 Jahren nicht mehr statt.

Hubertus Oberfinningen plant umfangreiches Programm

Schützinnen und Schützen, die jetzt in den Dreißigern sind, haben ein derartig großes Gauschießen noch nie erlebt. Die Oberfinniger Hubertus-Schützen stellen ein prächtiges und umfangreiches Festprogramm auf die Beine. Alle Schützinnen und Schützen des DBE-Sportschützengau sind eingeladen, in alter Tradition an einem Schießwettbewerb im Zelt teilzunehmen. Auch für Nichtschützen wird ein großes Programm angeboten.

Landrat Markus Müller gab Erfahrungen aus seinem eigenen Schützenleben preis, was die Versammlung mit einem Schmunzeln quittierte. Auch die Vizepräsidentin des Schützenbezirks, Martina Steck, sprach ein Grußwort.

Der DBE-Gaupokal konnte 2022 schon wieder unter normalen Bedingungen stattfinden. 27 Vereine nahmen teil, heuer sind es 29. Die erste Runde wurde von Gaupokalreferent Peter Herreiner zusammen mit Gauschützenkönig Thomas Häusler (Aislingen) ausgelost.

Ausgelost ist die erste Runde des Gaupokals. Unser Bild zeigt die Paarungen. Foto: P. Bacher Foto: Gaupokal

Gaudamenleiterin Elke Lehle und Gaujugendleiter Florian Miehlich berichteten aus ihren Bereichen. Dank des Kreisjugendringes konnte eine Kiste mit Geschicklichkeitsspielen angeschafft werden, die den Gauvereinen für Veranstaltungen leihweise zur Verfügung steht. Gausportleiter Jürgen Bunk berichtete über Lehrgänge.

Die Daten ins "ZMI" einpflegen

Dauerthema des Abends war das Zentrale Mitgliederverzeichnis (ZMI) des Bayerischen Sportschützenbundes. Die Vereine sind dringend angehalten, die nötigen Daten unbedingt einzupflegen. Ohne Eintrag wird es in Zukunft schwieriger werden, an Infos, Starterkarten oder Post zu gelangen. Auch der Schützenbezirk Schwaben und der BSSB übermitteln ihre E-Mails, Newsletter und Briefe über die hinterlegten Adressen.

Gaukassenwartin Lisa Wagner erläuterte im Detail die Finanzen des Gaues im Jahr 2022. GSM Grosser dankte Landrat Müller und dem Sport- und Kulturausschuss für überbrachte Sportfördermittel.

Stolz sei ist man im Donau-Brenz-Sportschützengau, dass der Bezirksschützenkönig Auflage 2022 aus seinen Reihen kommt: Helmut Späth vom SV Hohenmemmingen wurde bei der Bezirksproklamation im Februar die Königswürde verliehen. Vizekönig mit der Luftpistole wurde Rudolf Baamann (Burgberg).

Fahrt zum Landesschießen nach München

Neuerungen zur Gaumeisterschaft 2024 vermittelte Referent Walter Brandmaier. Wegen der vielen Leerstände am Schießstand wird für ein Nichtantreten den Vereinen wieder ein „Reuegeld“ in Rechnung gestellt. Zum Schluss gab es noch Infos zum Schießjahr 2023/24. Der DBE-Gau organisiert eine Fahrt zum Oktoberfest-Landesschießen am 17. September 2023. Der Bezirksschützentag Schwaben wird 2024 am 3. März in Dillingen stattfinden. Weitere Informationen gibt es unter www.dbe-gau.de auf der Homepage des Sportschützengaues.