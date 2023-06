Ein „Graf“ aus Schretzheim setzt den besten Tiefschuss

68. Donau-Brenz-Egau-Gauschießen: Spannende Siegerehrung am Sonntag im Oberfinninger Festzelt. Gerhard Graf (Eintracht Schretzheim) ist der neue Gaukönig. Schützenliesl Edeltraud Bihler (Steinheim) und bei der Jugend Leonard Ehnle (Demmingen) regieren mit.

Das Festzelt beim Jubelverein Hubertus Oberfinningen war am Sonntagnachmittag voll besetzt. Die Schützinnen und Schützen fieberten nach dem feierlichen Einzug der Fahnenabordnungen den Ergebnissen des Preisschießens beim 68. Donau-Brenz-Egau-Gauschießen entgegen. Gerhard Graf von der SG Eintracht Schretzheim sicherte sich den Titel des Gauschützenkönigs. Meinrad Schrettle (SG Wittislingen) ist neuer Senioren-König. Leonard Ehnle vom SV Hubertus Demmingen hatte bei der Jugend die Nase vorn. Beste Dame auf die Festscheibe ist Edeltraud Bihler (ZG Steinheim).

128 Jahre SV Hubertus Oberfinningen

Das Gauschießen fand heuer im Rahmen des 128. Gründungsfestes des Schützenvereins Hubertus Oberfinningen statt. Eigentlich wollte man das Gauschießen und das 125-jährige Bestehen bereits 2020 feiern – die Festzeichen zeugten noch vom ursprünglichen Termin –, aber dann kam Corona dazwischen. Dafür hatte jetzt auch Petrus ein Einsehen und bescherte den Oberfinningern ein Fest der Superlative, bei besten äußeren Bedingungen.

Gauschützenmeister Josef Grosser hängt Leonard Ehnle (Demmingen) die Jungschützen-Königskette um. Foto: Karl Aumiller

An acht Schießtagen fanden 910 Schützinnen und Schützen den Weg an den Schießstand im Zelt. Gauschützenmeister Josef Grosser dankte dem Jubelverein Hubertus Oberfinningen für die Ausrichtung des 68. Gauschießens mit fantastischen Geld- und Sachpreisen, das der SV Hubertus um seinen Schützenmeister Gerhard Biberacher in Eigenregie auf die Beine gestellt hatte. Bei zünftiger Atmosphäre und guter Verpflegung fanden die Aktiven einen Schießstand im Schießzelt vor, wie es ihn schon seit vielen Jahren nicht mehr gegeben hatte. Geld- und Sachpreise im Wert von 25.000 Euro konnten verteilt werden.

Grosser bedankte sich auch beim Auswerteteam unter Führung von Gaureferent Martin Hitzler. Dann bat er die noch amtierenden Könige auf die Bühne: Gaukönig Thomas Häusler (Aislingen), Gauauflagekönig Walter Brandmaier (Schretzheim) und Gaujugendkönig Jakob Steinbinder (Fristingen). Sie sind jetzt mit einem gestifteten Taler an der Königskette verewigt.

Starke Beteiligung an den letzten Schießtagen

Die starke Beteiligung an den letzten Schießtagen hielt die Spannung bis zum Schluss aufrecht. In allen Wettkampfklassen lagen die Leistungen konstant auf hohem Niveau. Die besten Blattl auf der Festscheibe wurden teils schon in den ersten Tagen des Preisschießens erzielt. Der Schretzheimer Gerhard Graf setzte sich mit einem 6,4-Teiler vor Veronika Sing (Demmingen, 7,2-Teiler) als neuer Gauschützenkönig durch. Leonard Ehnle (Demmingen) errang mit einem 14,2-Teiler den Titel des Gaujugendkönigs vor Timo Gold (Medlingen, 19,2-Teiler). Beste Dame auf der Festscheibe ist Edeltraud Bihler (Steinheim, 3,0-Teiler). Als neuer Gauseniorenkönig regiert Meinrad Schrettle aus Wittislingen (2,5- Teiler), gefolgt von Siegfried Oberfrank (Lutzingen, 2,9-Teiler).

Gauschützenmeister Josef Grosser (rechts) ehrte im Oberfinninger Festzelt die Scheiben- und Prämien-Gewinner (von links): Markus Wunderle (Fristingen), Anton Steidle (Brenz), Rudolf Baamann (Burgberg), Peter Römer (Niederstotzingen), Luca Hussak (Haunsheim), Leonhard Sing (Schwennenbach), Christian Pirhofer (Eppisburg), Sabrina Bayer (Medlingen), Erich Zimmermann (Wittislingen). Foto: Karl Aumiller

Auf der Meisterscheibe zielte Luca Hussak (Haunsheim, 105,0 Ringe) am genauesten. Leonard Sing (Schwennenbach) war mit 97,9 Ringen bester Schüler, bei der Jugend siegte Christian Pirhofer (Eppisburg, 98,6 Ringe). Die Damenmeisterscheibe ging an Sabrina Bayer (Medlingen, 103,7 Ringe), bei den Senioren lag Erich Zimmermann (Wittislingen) mit 107,8 Ringen vorne. Die LP-Meisterscheibe gewann Rüdiger Beck (Niederstotzingen, 101,9 Ringe), die der Auflageschützen mit der Luftpistole Peter Römer (Niederstotzingen, 104,5 Ringe).

Auch bei den Glücksscheiben wurden starke Teiler geschossen. Markus Wunderle (Fristingen, 4,4) hatte in der Schützenklasse den besten Tiefschuss. Bei den Auflageschützen gelang dies Erich Zimmermann (Wittislingen, 4,0). Mit der Luftpistole traf Rudolf Baamann (Burgberg) einen 7,9-Teiler und bei den LP-Auflageschützen gewann nochmals Peter Römer (Niederstotzingen, 17,1).

Die Steinheimerin Edeltraud Bihler wurde von Josef Grosser als beste Dame ausgezeichnet. Foto: Karl Aumiller

Landrat Markus Müller hatte dem DEB-Sportschützengau und Hubertus Oberfinningen bereits am Vortag seinen Dank für die viel Arbeit ausgesprochen. Zum Ende der Preisverleihung konnten die Hauptpreise der Festscheibe nach alter Tradition im Schützenheim ausgesucht werden. GSM Josef Grosser wünschte einen guten Festausklang beim Zapfenstreich.

Alle Ergebnisse sind unter www.dbe-gau.de unter der Rubrik „Sport/Gauschießen“ nachzulesen. Die Einspruchsfrist beträgt ab 11. Juni zwei Wochen (schriftlich an GSM Grosser).