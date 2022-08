Vier weitere Titel für Schretzheim und ein Weltklasseergebnis

Schießsport: Teams der Eintracht Schretzheim überzeugen, Stefan Wiedenmann setzt das Glanzlicht.

In den Bezirks- und Gaurundenwettkämpfen feierten die Schretzheimer Eintracht-Schützen zusätzlich zur Schwabenliga-Meisterschaft (wir berichteten) vier weitere Erfolge. Neben dem Auflageteam I und dem LP-Team II wurde die KK-Liegend-Mannschaft sowohl im DBE-Gau wie auch im Gau Günzburg Meister. Starke Leistungen zeigte die Auflagemannschaft in der Gauoberliga und holte ungeschlagen mit durchschnittlich 949,12 Ringen den Titel. Beste Schützen waren Peter Müller (durchschnittlich 317,20 Ringe) und Walter Brandmaier (317,10). Ebenfalls Erster der Gauoberliga-Tabelle wurde das zweite LP-Team. Punktgleich mit Wittislingen und Aislingen, gaben die mehr geschossenen Ringe den Ausschlag für die Eintracht, bei der Stefan Gandenheimer (368,0) und Julian Miehlich (351,80) am besten trafen. Für beide Teams ist noch nicht geklärt, ob ein Aufstieg in die Bezirksliga möglich ist.

Schretzheim trotz einer Niederlage Meister

Hervorragend machten auch die KK-Liegend-Schützen ihre Sache. Während sie im Donau-Brenz-Egau-Gau ohne Niederlage im 30-Schussprogramm auf durchschnittlich 873,25 Ringe kamen, mussten sie in den Wettkämpfen gegen die Günzburger Gauteams jeweils 60 Schuss absolvieren. Hier gab es nur gegen den Favoriten aus Offingen eine Niederlage, die Meisterschaft konnte jedoch auch hier gefeiert werden. Gerhard Graf und Walter Brandmaier waren jeweils die zielsichersten Schützen, wobei Stefan Wiedenmann bei einem einmaligen Einsatz mit 597 Ringen ein Weltklasseergebnis erzielte.

Weniger gut lief es für die Großkaliberschützen in der Bezirksliga 2. Mit nur zwei Siegen reichte es lediglich zu Rang fünf. Helmut Ehrmann und Siegfried Hofer trafen am besten. Das LG-Team II war in der Gauliga chancenlos und muss ohne Sieg in die A-Klasse zurück. Die besten Ergebnisse erzielten hier Gerhard Graf (376,0) und Anja Ehrmann (364,33). (SH)