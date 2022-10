Noah Lerch aus Gundelfingen „findet“ WM-Silber im Indischen Ozean

Schwimmen: Gundelfinger Langstrecken-Spezialist führt deutsche Junioren-Mixed-Staffel aufs Podest. Dazu kommt ein starker Einzelrang.

Mit einem Paukenschlag endete für den Gundelfinger Noah Lerch (SSG Günzburg-Leipheim) seine erstmalige Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft im Freiwasser-Schwimmen. Diese wurde auf den gut 7500 Kilometer entfernten Seychellen im Indischen Ozean ausgetragen. Und dort setzte Lerch einen Glanzpunkt in seiner sportlichen Karriere und wurde Vizeweltmeister der Junioren (18/19 Jahre) mit der deutschen 4 x 1,5 km Mixed-Freistilstaffel.

Dem Erfolg vorausgegangen war ein hervorragendes Zehn-Kilometer-Einzelrennen, welches Noah im Zielsprint auf Platz neun mit einer Zeit von 1:59:42,1 Stunden bei den Junioren beendete. Und damit, wie bereits bei der im Sommer abgehaltenen Jugend-EM, bester deutscher Athlet war. Vor traumhafter Kulisse und bei angenehmen Bedingungen war ein 2,5 Kilometer langer Rundkurs viermal zu bewältigen. Im verhältnismäßig ruhigen Ozean hielt die Konkurrenz das Tempo von Beginn an hoch. Lerch fand sich sofort in einer größeren Führungsgruppe wieder, in welcher teilweise hart um die einzelnen Positionen gekämpft wurde.

Lediglich der spätere Sieger David Betlehem aus Ungarn konnte sich hier bereits entscheidend von seinen Konkurrenten absetzen. In der letzten Runde wurde dann das Tempo nochmals deutlich verschärft, sodass sich die Verfolgergruppe stark auseinanderzog. Mit einem harten Zielsprint sicherte sich Lerch dann Platz neun unter 36 Startern in seiner Wertung.

Lerch überrascht seine Betreuer

Er überraschte damit nicht nur sich, sondern auch den ganzen Betreuerstab des Deutschen Schwimmverbands (DSV). Im Nachgang zeigte sich Noah überglücklich und äußerst zufrieden mit dem Debüt bei seiner ersten Jugendweltmeisterschaft. Diese großartige Leistung wurde dann auch von den DSV Verantwortlichen honoriert und mit der Nominierung für die am letzten Veranstaltungstag ausgetragene Mixed-Staffel belohnt, was dann zum größten sportlichen Erfolg für Noah führen sollte.

Insgesamt starteten 19 Teams, bestehend aus jeweils zwei Damen und Herren, wobei die Reihenfolge der Starter/innen beliebig festgelegt werden konnte. Deutschland hatte die richtige Taktik und Renneinteilung gewählt. Dass an diesem Tag ein Platz auf dem Siegerpodest möglich sein konnte, zeigte sich bereits nach den ersten zwei Runden. Mit jeweils sehr starken Läufen von Marlene Blanke und Lara Seifert (beide Magdeburg) konnte sich der DSV zur Hälfte des Staffelrennens bereits auf einem aussichtsreichen 5. Platz positionieren. Linus Schwedler (ebenfalls Magdeburg) übergab als Vierter an Noah Lerch. Mit einer sehr schnellen Runde gelang es dem Gundelfinger, die Staffeln aus den USA und Italien einzuholen und hinter sich zu lassen. Nur die favorisierten Ungarn schlugen vor Lerch an.

Für Noah Lerch rundete dieses tolle Ergebnis eine in diesem Jahr außergewöhnliche Freiwassersaison ab, in welcher er eine rasante Leistungsentwicklung an den Tag legte. Man darf schon jetzt gespannt sein, wohin ihn seine sportliche Reise noch führt.