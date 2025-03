„Frieder“ Linder: Ein Müllermeister mit Schmackes

Ungefähr 235 Kilogramm schwer war einer von vielen Mehlsäcken, die der gelernte Müller Friedrich Linder aus Sonderheim einst in der elterlichen Mühle an die Rampe schleppte. „Dieses Gewicht war aber die Ausnahme“, lacht der heute 78-Jährige beim Blick zurück in seine berufliche Vergangenheit. Die meisten Säcke, die er in jungen Jahren von A nach B getragen hat, wogen an die 150 Kilo. Gewicht genug, um immer mehr Muskeln aufzubauen. Kein Wunder, dass der Sonderheimer, der später seine Prüfung zum Müllermeister machte, eine gewisse Liebe zum Gewichtheben entwickelte und schließlich 1963 der Abteilung des TSV Höchstädt beitrat. Neun Jahre später ging er nach dem Zusammenschluss von vier Vereinen für die SSV Höchstädt an den Start.

Erster Wettkampf in Herbrechtingen

Seinen ersten Wettkampf als Gewichtheber bestritt er im Saal der Gaststätte „Berg“ gegen Herbrechtingen. Der altehrwürdige Raum im Gasthaus mitten in der Kleinstadt sollte in den Jahren danach immer wieder Austragungsstätte für zahlreiche Duelle mit anderen Teams aus Bayern und dem süddeutschen Raum werden. „Die Stimmung war prächtig“, erzählt Friedrich Linder. Oft waren es 250 Zuschauer im proppenvollen Saal, welche die starken Männer anfeuerten, wenn sie im Reißen und Stoßen ihre Hanteln nach oben hievten.

125 Kilogramm beim Stoßen schaffte Gewichtheber Friedrich Linder bei einem Wettkampf 1981.

In den ersten Jahren seiner aktiven Zeit mussten die schweren Stangen auch in der Disziplin „Drücken“ gestemmt werden, erzählt Linder. Seine persönlichen Stärken hatte er beim Stoßen, seine Bestleistung in dieser Kategorie lag bei 130 Kilogramm. Der Sonderheimer trat für Höchstädt im Mittelgewicht an, durfte dabei maximal 75 Kilogramm wiegen. Probleme mit dem Gewicht hatte Linder nie: „Ich konnte alles essen und trinken, was ich wollte, ich wog konstant an die 71 Kilo“.

Mit Höchstädt in die Bundesliga

Die schwere Arbeit als Müller sorgte bei dem Sportler täglich für den notwendigen Kalorienverbrauch, das dreimalige Training pro Woche unter der Leitung von Karl Freiberger trug ebenso dazu bei, dass Linder sein erforderliches Gewicht immer einhalten konnte. Von der Bezirksliga über die Regionalliga stiegen die Höchstädter 1973 schließlich in die Bundesliga auf, die sie nach einem Jahr allerdings wieder verlassen mussten. Der erste Heimwettkampf in Liga eins der gegen den AC Mutterstadt wurde nicht im „Berg-Saal“, sondern in der Mehrzweckhalle ausgetragen. Zu Gast war damals auch der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 1972 von München, Rudolf Mang. Den „Bär von Bellenberg“, wie Mang genannt wurde, zog es immer wieder nach Höchstädt: „Wir haben mit ihm viel gesprochen, und er hat uns auch viele gute Tipps gegeben“, so Linder über den starken Mann, der im März 2016 verstorben ist.

Neben Mang gastierte mit Manfred Nerlinger ein zweiter prominenter deutscher Gewichtheber in der Herzogstadt. Als 1989 die Nordschwabenhalle eingeweiht wurde, war Nerlinger bei einem Schaukampf dabei. Zu dieser Zeit war Linder nicht mehr aktiv. 1976 hat er seine Karriere beendet. Seit mehreren Jahren gibt es bei der SSV Höchstädt keine Gewichtheber-Männermannschaft mehr. „Das Interesse hat leider stark nachgelassen“, bedauert Linder und fährt fort: „Die jungen Leute wollen sich einfach nicht mehr so viel plagen“.

Im Höchstädter Stadtrat

Nicht nur als Gewichtheber machte sich der Müllermeister mit Schmackes in Höchstädt einen Namen: Von 1978 bis 2002 saß er insgesamt 24 Jahre für die FDP im Stadtrat. Genauso lang wie Gerhard Kornmann, der damals Bürgermeister war. Linders politischer Ziehvater war einstige Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der Liberalen, Josef Grünbeck. Er habe ihn motiviert, dass er 15 Jahre lang auch den Ortsvorsitz der FDP in Höchstädt übernahm. Über das jüngste Debakel seiner Partei bei der Bundestagswahl ist Linder inzwischen hinweggekommen. Er blickt positiv nach vorne: „Ich hoffe, dass wir in vier Jahren zurück in den Bundestag kehren“.

Neben der Kommunalpolitik engagierte sich der Vater von zwei erwachsenen Kindern 42 Jahre lang als Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr in Sonderheim. Wenn diese Übungen abhält, sieht man ihn oft als Zuschauer rund um das Feuerwehrhaus. Die sonntäglichen Frühschoppen auf der „Goldbergalm“ in Lutzingen möchte der rüstige Rentner ebenso nicht missen wie Touren mit dem E-Bike im Donautal. Große Urlaubsreisen hat der Witwer seit dem Tod seiner Ehefrau Christine nicht mehr vor. Und schwere Mehlsäcke mit bis zu 235 Kilogramm Gewicht schleppt er schon längst nicht mehr durch die Gegend.

Zur Person

Friedrich Linder wurde am 17. September 1945 in Sonderheim geboren und hat in seinem ganzen Leben nie woanders gewohnt. Im Höchstädter Stadtteil erlernte er den Beruf als Müller in der elterlichen Mühle. Später betrieb er einen Landhandel, ehe er 2010 in Rente ging. Seine Ehefrau Christine verstarb 2004. Linder hat zwei erwachsene Kinder und einen Enkelsohn. Bei der SSV Höchstädt gehörte er zum Bundesligateam der Gewichtheber, 24 Jahre saß er für die FDP im Stadtrad der der Kommune an der Donau.