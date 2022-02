Sport-Geschichte

Seltene Exponate und ein lebendes Archiv beim TV Gundelfingen

Plus Ins Archiv geblickt: Die Aufzeichnungen und Sammlungen des TV Gundelfingen reichen bis ins Gründungsjahr 1863 zurück. Ein Mann im Verein muss selten nachschlagen, um gezielt Auskunft zu erteilen.

Von Günther Herdin

Es ist das älteste Exponat, das der Verein besitzt. Ein aus dem Gründungsjahr 1863 stammendes Trinkhorn. Wie viele Mitglieder daraus schon Wein oder eine andere Flüssigkeit getrunken haben, kann Rudi Kaufmann freilich nicht so genau sagen. Dabei ist der 73-Jährige eine Art „lebendes Archiv“ des TV Gundelfingen. Der aus Wasseralfingen bei Aalen stammende langjährige Vorsitzende des Vereins (1989 bis 2020) weiß aber in Bezug auf das Trinkhorn, dass er dieses in seiner langjährigen Zeit als aktiver Sportler und Funktionär etliche Male zum Munde geführt und geleert hat. Schließlich gab es in all den Jahren beim TVG immer wieder Gründe, etwas zu feiern. Um die Geselligkeit im Verein zu pflegen, wird auch im 159. Jahr seit der Gründung gelegentlich das alte Turnerlied „Turner auf zum Streite“ (siehe Text im nebenstehenden Kasten) angestimmt.

