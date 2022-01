Weisingen

13:00 Uhr

FC Weisingen findet „Vereinsschätze“ auf dem Dachboden

Plus Der Fußballverein FC Weisingen durchforsten seit Monaten ihre Lager. Im Sommer steht das 100-jährige Jubiläum des Vereins an. Was sie neben alten Fußbällen und Trikots alles entdeckt haben.

Von Günther Herdin

Manche Zeitgenossen würden bei dem, was Werner Sprengart, Josef Friegel, Tobias Duderstadt und Dominik Myrczik seit vergangenen Oktober tun, womöglich schon die Geduld verlieren. Doch das eingespielte Quartett des FC Weisingen blüht bei seiner Arbeit so richtig auf. Im Vereinsarchiv zu „wühlen“, um viele Bilder aus vergangenen Zeiten zu sortieren, alte Zeitungsartikel zu lesen, das Sortierte dann digitalisieren oder neue Statistiken zu erstellen – es macht ihnen „großen Spaß“, wie das älteste FCW-Mitglied in dieser Runde, der 61-jährige Josef Friegel, versichert.

