Ein Kicklinger mit vielen Kicks

Sport-Geschichte(n): Bald feiert Anton Bacher seinen 75. Geburtstag – und ist immer noch sehr aktiv.Was der Multisportler und treue Zeitungsleser mit Box-Legende George Forman gemeinsam hat.

Talent bedeutet, dass man etwas gut kann, ohne es lange üben oder lernen zu müssen, man hat es einfach drauf. Als Multitalent gilt, wer gleich mehrere Sachen vortrefflich beherrscht. Besonders im Sport kann vielfältige Begabung stark zum Ausdruck gebracht werden. Ein Beispiel dafür ist Anton Bacher aus Kicklingen. Der bald 75-jährige Mann, kickte, schlug, sprang, warf und – bis in die Gegenwart dieser Tage – führt immer noch an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Später mehr dazu.

Der Reihe nach: Es ist zwar schon eine Weile her, aber als junger Leichtathlet nimmt Anton Bacher gewissermaßen seine langen Beine unter die Arme und rennt wie um sein Leben, das vor mehr als stolzen sieben Jahrzehnten im Nachbarort Binswangen gestartet hatte. Seine Spezialität dabei: Schnell am Ziel anzukommen, ohne dafür eine allzu aufwendige Vorbereitung getroffen zu haben. Etwa bei einer Waldlaufmeisterschaft oder über 3000 Meter auf der Bahn im Stadion. „Alles quasi aus dem Stegreif“, wie der 1,86-Meter-Mann mit seinem einnehmenden Lächeln im Gesicht heute verrät.

"Fünfkämpfer" Bacher

Und: Spikes kennt der aufstrebende Athlet damals nur aus der Werbung, losgerannt wird auf der Aschenbahn. Der Einsatz bescheidener Mittel, auf den er heute mit Stolz zurückblickt, gilt auch für den damals so bezeichneten Volkslauf über 1800 Meter. Und schließlich „nur so nebenbei“ den Fünfkampf, der die Vielseitigkeit des Ausübenden betont und Sprung-, Wurf - sowie Laufdisziplinen miteinander kombiniert. Ein klarer Fall für „Allrounder“ Anton Bacher.

Ein weiterer sportlicher Kick folgt beim Start in der Binswangener Fußballjugend, ehe zum damaligen BC Kicklingen (heute SV Kicklingen-Fristingen) in der Rolle des Torwarts gewechselt wird. Dort folgt, die wohl schönste Lebensleistung mit teilweise „sportlicher“ Herausforderung: die Eheschließung mit einer Einwohnerin namens Anneliese aus dem knapp 900 Seelen zählenden Dillinger Stadtteil.

Auch bei SSV Höchstädt im Tor

Beim mehr als 500 Mitglieder starken SVK in der Kreisliga Nord, dem er acht Jahre als Schriftführer gedient hatte, wird Bacher vor wenigen Jahren die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Nicht zu vergessen die Zeit Anfang der 1970er-Jahre, als er „aushilfsweise“ bei der SSV Höchstädt das Tor hütet. Der Hintergrund: die Abwanderung des dortigen Keepers zum Landesligisten Lauingen.

Vom Rasen an die Platte: Das Multitalent – siehe oben – gibt auch beim Tischtennis eine gute Figur ab. Er schlägt als 30-Jähriger für den TV Dillingen auf, nachdem er bereits privat sehr gerne auf die kleinen weißen Bälle eingedroschen hat.

Fingerspitzengefühl heißt es in der nächsten und – so wie er immer davon schwärmt – ihm wohl allerliebsten Disziplin: Sein sportlicher Partner hier besitzt vier Beine, eine Schnauze sowie Rute und will ordentlich an die Leine genommen werden. Zucht und Leistung beim Deutschen Schäferhund bedeuten für Anton Bacher seit mehr als vier Jahrzehnten etwas Besonderes und dürften für ihn wohl mehr als nur ein Hobby darstellen: „Es bedeutet neben anstrengendem, aufwendigem Hobby auch gut Kondition“, erklärt Bacher mit Verweis auf die Notwendigkeit, „immer vor dem Tier zu sein“. Der Kicklinger: „Gut, dass ich für mein Alter noch relativ fit dastehe.“ Einer der Höhepunkte dieser „Sportart“: der erste Platz in der Junghundklasse Rüden bei der Weltausstellung 1993 in Dortmund.

Sein Faible für die prächtigen Vierbeiner, das ihm so viele Auszeichnungen und Preise sowie zahlreiche Auslandsreisen beschert hat, teilt das sportliche Talent übrigens mit einem berühmten Boxer: Der fünf Zentimeter größere George Foreman. Der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister – 81 Kämpfe, 68 K. o.-Siege, nur fünf Niederlagen – tourt sogar als Botschafter für den „besten Hund der Welt“ (Foreman) durch die Welt. Foremans kampfsportliche Disziplin hätte dem vielseitigen Akteur von der Bertenau gerade noch gefehlt. Er schlägt sich lieber ohne „blaues Auge“ durch sein abwechslungsreiches Sportlerleben.