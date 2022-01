Sport-Report

04:32 Uhr

Binswangers schneller Griff zu den Ordnern

Plus Ins Archiv geblickt: Beim VfL Zusamaltheim ist seit Jahrzehnten vieles abgeheftet worden. Eine Chronik hat es dem Ehrenvorsitzenden Karl Binswanger besonders angetan.

Von Günther Herdin

Wann zuletzt jemand in einem der insgesamt 16 Schränke im Büro des VfL Zusamaltheim nach etwas ganz Bestimmten gesucht hat, kann Karl Binswanger nicht genau sagen. Er selbst habe im breit angelegten Archiv im Sportheim schon längere Zeit nicht mehr nach einem Ordner gegriffen. Seit der 69-Jährige zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden ist (2016), sind für ihn Protokolle, Urkunden, Rechnungen oder alte Zeitungsausschnitte zwar noch immer wichtig, doch in erster Linie seien all diese Unterlagen für die jüngeren Generationen gedacht. Damit diese nachschlagen könne, was sich seit dem Gründungsjahr 1948 im Verein so alles vorgetragen habe. Eine neunseitige Zusammenfassung des Vereinsgeschehens hat der langjährige VfL-Vorsitzende (1997 bis 2015) für das Buch „Häuserchronik Zusamaltheim“ geschrieben, das Altbürgermeister Wolfgang Schuberth 2019 herausgebracht hat.

