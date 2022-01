Wenn für Fritz Zengerle die Vergangenheit zur Gegenwart wird

Plus Blick ins Archiv: Der Unterglauheimer Fritz Zengerle sammelt seit viereinhalb Jahrzehnten Zeitungsauschnitte und heftet diese akribisch in zahlreichen Ordnern ab. Beim Nachlesen werden bei dem 78-Jährigen viele Erinnerungen wach.

Als Internet, Laptop und Handy hierzulande noch Fremdwörter waren, hat der Unterglauheimer Fritz Zengerle angefangen, sich ein persönliches Archiv anzulegen. Den ersten Zeitungsausschnitt klebte er im Jahr 1967 in einen großen Ordner ein. Damals war Zengerle als Fußballer beim FC Schwenningen aktiv, weitere Stationen als Spieler und vor allem als Trainer folgten für den inzwischen 78-Jährigen, der 55 Jahre mit seiner Frau Marianne verheiratet ist. Zwei Kinder, vier Enkel und ein Urenkel gehören zum engsten Familienkreis.