Ein Gundelfinger Bogenschütze nimmt Maß

Lokale Sportgeschichte(n): Stefan Bartels zielt bei den bayerischen Meisterschaften am besten, während auf schwäbischer Ebene Dillingens Badminton-Asse glänzen. Was im Februar 2003 sonst noch los war.

Eine Weltall-Tragödie erschütterte vor zwei Jahrzehnten die USA. Die Raumfähre „Columbia“ verunglückte 63 000 Meter über Texas. Sieben Astronauten hatten keine Chance und starben an Bord beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Bei den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen war die SPD der große Verlierer. In Hessen büßten die Sozialdemokraten 10,3 Prozent der Stimmen ein, in Hessen waren es fast 14 Prozent. CDU, Grüne und FDP legten in beiden Bundesländern allesamt zu.

Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Portugal erreichte das Team von Bundestrainer Heiner Brand das Finale, unterlag aber ohne seine verletzten Stars Stefan Kretschmar und Volker Zerbe gegen Kroatien mit 31:34. In München kam es zum Stadtderby zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860. Dabei setzte sich der FCB im Bundesliga-Duell mit 5:0 durch. Mehmet Scholl (3), Claudio Pizarro und Bicente Lizarazu trafen im Olympiastadion. Die deutschen Alpine-Skifahrer konnten dagegen bei der WM in St. Moritz nicht glänzen. Weder Frauen noch Männer holten eine Medaille.

Wintersport in Syrgenstein und Lutzingen

Auf regionaler Sportebene machte ein Bogenschütze aus Gundelfingen von sich reden. Voll auf ihre Kosten kam auch die Wintersportler im Landkreis bei Veranstaltungen in Syrgenstein und Lutzingen. Dies und einiges mehr lesen Sie in unserer Serie „Lokale Sportgeschichte(n). Heute blicken wir zwei Jahrzehnte zurück und lassen Ereignisse vom Februar 2003 Revue passieren.

Nach Erfolgen auf Gau- und Bezirksebene setzte sich Stefan Bartels ( Gundelfingen ) mit einer persönlichen Bestleistung von 527 Ringen gegen starke Konkurrenz durch. Bei den bayerischen Hallenmeisterschaften der Bogenschützen errang er auf der Olympia-Anlage in München-Hochbrück in der Schützenklasse „Blankbogen“ den ersten Platz.





Ski- und Rodel gut rund um Syrgenstein: Vor zwei Jahrzehnten kamen auch die Langläufer an einem perfekten Winter-Wochenende auf ihre Kosten. Foto: x

Zu einem „gesellschaftlichen Ereignis“ entwickelte sich das erste Februar-Wochenende am „Müllersberg“ in Syrgenstein , als die Skiabteilung des SV Altenberg ihren Lift in Betrieb nahm. Ob Ski, Snowboard, Ski-Bob oder auch der gute alte Rodel – alles war auf dem verschneiten Hang zu beobachten. Zudem wurde auf zehn Kilometern Länge eine Loipe gespurt. Zahlreiche Langläufer nutzten das Angebot und legten sich mächtig ins Zeug.

Ein Sieger aus Unterbechingen

Mit dem Luftgewehr-Dreistellungskampf sind die Gaumeisterschaften im Schützengau Donau-Brenz-Egau zu Ende gegangen. Geschossen wurde auf den Anlagen in Schretzheim und Wittislingen . Insgesamt haben sich 236 Sportlerinnen und Sportler beteiligt. In der Schützenklasse sicherte sich Thomas Dörfler aus Unterbechingen mit überragenden 387 Ringen vor Friedrich Baur ( Schwenningen ) und Jörg Linder (Dunstelkingen) den Sieg.

Die Badmintoncracks des TV Dillingen konnten bei den schwäbischen Meisterschaften in der Altersklasse Ü 45 durch Dieter Linder und Richard Göppel einen Titel an die Donau holen. Sie gewannen souverän das Herren-Doppel. Ferner gab es mit drei zweiten und drei dritten Plätzen weitere Medaillen für die Dillinger.





Beim Gaudi-Schlittenrennen der SSV Höchstädt auf dem Goldberg hatten die Teilnehmer einen riesigen Spaß. Foto: x





Originalität war gefragt beim Gaudi-Schlittenrennen der Skiabteilung der SSV Höchstädt auf dem Lutzinger Goldberg. Für den besten Einfall als „Bär in der Badewanne“ belegte Erwin Bunk Platz eins vor Hermann Bayer , der die rasante Abfahrt auf einer Kloschüssel bewältigte.





Bei den süddeutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Hanau belegte die 3 x 100-Meter-Staffel der LG Brenz-Donau mit Paulino Macias, Wolfgang Kraus und Martin Müller (im Bild von links) Platz drei. Foto: x





Zweimal standen Leichtathleten der LG Donau-Brenz bei den süddeutschen Hallen-Meisterschaften in Hanau auf dem Treppchen. Jeweils Bronze holten die 3 x 100-Meter-Staffel der Männer mit Paulino Macias , Wolfgang Kraus und Martin Müller sowie Andrea Walper über 200 Meter auf eine Zeit von 24,90 Sekunden kam.





Die Fußballer der SSV Höchstädt hatten nach dem Gewinn der Hallen-Landkreismeisterschaft allen Grund zum Jubeln. Foto: x

Der erste Eindruck war erschreckend. Als das Endrundenturnier um den 21. Hallenfußball-Raiffeisencup mit der Partie SSV Dillingen gegen den FC Lauingen angepfiffen wurde, waren kaum Zuschauer in der Dillinger Arena. Einige Stunden später, als sich die SSV Höchstädt und die SSV Glött dann im Finale gegenüberstanden, waren wenigstens 300 Besucher anwesend. Diese sahen einen 6:3-Erfolg der Höchstädter. Obwohl nach dem Finale Jürgen Staiger als bester Turnierspieler ausgezeichnet wurde und Teamkollege Marco Hocke mit neun Treffern die Torjägerkanone überreicht bekam, mussten die Lilien den Rothosen den Vortritt lassen.





Fußball-Profi Markus Feulner vom FC Bayern München diente vor 20 Jahren als Soldat in der Luitpold-Kaserne in Dillingen. Foto: x