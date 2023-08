Sport-Rückblick

Landkreis Dillingen: Rennen, Rekorde, Rekordkulisse

Plus Lokale Sportgeschichte(n): Bayernliga-Gastspiel des FC Augsburg lockt über 3000 Zuschauer nach Gundelfingen und zwei junge Leichtathleten liefern Bestzeiten ab. Was im Sommermonat August 1993 sonst noch los war.

Im Ferienmonat August reiste der damalige Papst Johannes II. nach Jamaika und unterhielt sich dort überaus gut gelaunt mit einer Schar von Mitgliedern des von der weltbekannte Nobel-Preisträgerin Schwester Teresa gegründeten Ordens. In Deutschland forderte der damalige SPD-Vorsitzende Rudolf Scharping zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit und zur besseren Auslastung der Produktionskapazitäten der Industrie längere Maschinenlaufzeiten. Ferner mahnte er flexiblere Arbeitszeit-Regelungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern an.

Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Sheffield gelang Franziska von Almsik ein Auftakt nach Maß. Die Berlinerin holte Gold über 100 m Freistil mit der Europarekordzeit von 54,57 Sekunden. Anschließend führte sie die deutsche Freistil-Staffel über 4 x 200 Meter in 8:03,12 Minuten zum Titel. Am Ende der EM hatte van Almsik sechs Goldmedaillen gesammelt, einmal landete sie auf Rang zwei. In Stuttgart fand die Leichtathletik-WM statt, bei dem die Zuschauer ein grandioses Finale mit dem Sieg der 400-Meter-Staffel der USA in neuer Weltrekordzeit erlebten. „Das größte Sportereignis in Deutschland nach Olympia 1972 und der Fußball-WM 1974“, waren sich alle Beteiligten einig und hatten dafür nur ein Wort übrig: „Fantastisch!“ Deutschland gewann durch Heike Drechsler im Weitsprung und Diskuswerfer Lars Riedel zwei Goldmedaillen.

