Die regionalen Sport-Höhepunkte 2023 im Landkreis Dillingen

Ausblick: Den Auftakt macht am 6. Januar der Dreikönigslauf in Lauingen – endlich wieder ohne Corona-Einschränkungen. Von Badminton über Kunstturnen bis zum großen Gauschießen.

Unter der Corona-Pandemie hatte auch der Sport im Landkreis Dillingen lange und teils stark zu leiden. Vor allem in den Jahren 2020 und 2021, als Absagen, Saisonabbrüche, Impf- und Maskenpflicht das Geschehen auf den Spielfeldern und in den Hallen beeinträchtigen. Im Verlauf der nun zu Ende gehenden zwölf Monate wurden die Einschränkungen dann rechts schnell immer weniger, ehe der Ball wieder reibungslos rollen durfte. Das neue Jahr 2023 hält in der Region erneut zahlreiche Sport-Höhepunkte bereit, die von den Fans hoffentlich möglichst unbeschwert genossen werden können. Hier eine Übersicht wichtiger Events:

Zu Beginn des neuen Sportjahres steht ein hochkarätiger „Rückblick“ auf dem Kalender: Am Mittwoch, 11. Januar, werden im Wertinger Schloss die „Sportler des Jahres 2022“ geehrt. Zum 39. Mal seit 1984 wird diese Auszeichnung vergeben. Die Jubiläums-Sportlerwahl startet dann am 2. Dezember 2023: Bei der 40. Durchführung dürfen die Leser und Leserinnen der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung den ganzen Dezember über wieder ihre Favoriten wählen.

24. VR-Dreikönigslauf: Am 6. Januar kann die Traditionsveranstaltung endlich wieder unter regulären Bedingungen ausgetragen werden. Am kommenden Freitag, 6. Januar, hofft der TV Lauingen auf über 500 Aktive, wenn um 11 Uhr im Auwaldstadion der Startschuss für den Lauf um den Auwaldsee fällt.

Der Nordschwabenlauf in Gundelfingen ist die älteste noch existierende Straßenlauf-Veranstaltung Deutschlands. Die 55. Austragung steht am Samstag, 20. Mai, auf dem Programm. Federführend ist der FC Gundelfingen, Start und Ziel „auf der Bleiche“. Die Strecke führt auf einer 3,1-Kilometer-Runde durch die Innenstadt. Der Hauptlauf geht über zehn Kilometer (mit kleiner Extraschleife). Start ist um 14.50 und 15 Uhr. Es gibt Wertungen für Jugendliche, Erwachsene und den Firmenlauf.

Stadtlauf Wertingen: Der Termin mit Start um 17.30 Uhr am Marktplatz ist für Samstag, 10. Juni, geplant. Seit 1987 fungiert die LG Zusam als Veranstalter. Es gibt einen Kinder-, Schüler- und Straßenlauf (Strecke: 1,2, drei bzw. sechs Kilometer).

Der 8. Bona-Inklusionslauf (Dillinger Stadtlauf) steht mit Strecken von einem, fünf beziehungsweise zehn Kilometern (Hauptlauf) am Sonntag, 15. Oktober, im BLV-Laufkalender.

Aushängeschild“ FC Gundelfingen spielt bislang eine sehr gute Saison in der Fußball-Bayernliga Süd. Mit 34 Punkten nach 21 Partien ist die Anderl-Truppe aktuell Tabellenachter – mit lediglich fünf Zählern Rückstand auf Rang zwei. Die Frühjahrsrunde beginnt für den FCG am Samstag, 4. März, 14 Uhr, im Schwabenstadion mit dem Nordschwaben-Derby gegen den TSV Nördlingen.

Der TV Dillingen steht zur Weihnachtspause auf einem Mittelfeldplatz der Badminton-Regionalliga Südost. Das erste Rückrunden-Heimspiel für die „Federball“-Cracks steigt am Sonntag, 12. Februar, 10 Uhr, in der Sebastian-Kneipp-Halle. Zu Gast ist dann die HSG DHfK Leipzig.

In der Landesliga Süd sind die Handballerinnen des TV Gundelfingen aus Landkreis-Sicht höchstklassig unterwegs (neben der männlichen A-Jugend des TSV Wertingen). Für den Tabellenvorletzten ist der Klassenerhalt durchaus noch erreichbar. Die Weihnachtspause endet für die TVG-Frauen mit dem Heimspiel am Sonntag, 22. Januar, um 15 Uhr gegen den Dritten TSV Simbach.

DZ/WZ-Golfturnier: Schon vor der offiziellen Platzeröffnung gab es den Leser-Golftag auf der Driving Rang des GC Dillingen, dann, seit 2008, auch das DZ/WZ-Turnier für die Kartei der Not. Immer am Vatertag heißt es auf dem Neun-Loch-Platz an der Nusser Alm sinnbildlich: „Jeder Schlag reicht weiter als Sie denken!“ 2023 fällt Christi Himmelfahrt auf den Donnerstag, 18. Mai. Und wieder hoffen GCD-Präsident Markus Grimminger und das AZ-Leserhilfswerk auf möglichst viele Teilnehmer. Deren Startgeld geht nämlich als Spende an die Kartei der Not.

Das 67. Gauschießen des Donau-Brenz-Egau-Sportschützengaues findet vom 2. bis 11. Juni in großem Rahmen statt. Gastgeber sind die Oberfinninger Hubertus-Schützen, die sich wegen der Corona-Pandemie seit 2020 mit der Ausrichtung gedulden mussten. Am Sonntag, 4. Juni, kommen zudem 1000 Aktive zum schwäbischen Böllerschützentreffen in die kleine Gemeinde des nördlichen Landkreises. Gleichzeitig feiert der gastgebenden SV Hubertus sein 125-jähriges Vereinsjubiläum nach. Schluss- und Höhepunkte des Gauschießens am Sonntag, 11. Juni, sind der große Festumzug sowie die Siegerehrung im Festzelt.

17. VR-Triathlon: Diese Veranstaltung mit Strahlkraft weiter über die Grenzen des Landkreises Dillingen hinaus wird 2023 am Wochenende 10./11. Juni vom TV Lauingen durchgeführt. Das Programm in der Mohrenstadt ist wie immer umfangreich und reicht vom Jugend- und Volkstriathlon über die olympische Kurzdistanz bis zur Mitteldistanz und Staffelwettbewerben. Der Auwaldsee, die Straße nach Weisingen und die Lauinger Innenstadt sind die Hauptschauplätze. Am Samstag ist der Mannschaftstriathlon (Bayernliga Bayern) der Höhepunkt, am Sonntag der reguläre VR-Triathlon.

Der TSV Buttenwiesen stellt mit seiner Männer-Turnriege in der Zweiten Bundesliga Süd eine der höchstklassig agierenden Landkreis-Mannschaften (neben den Kegel-Frauen des BC Schretzheim in der Ersten Bundesliga). Saisonstart für die „Biber“ ist am 23. September, Saisonabschluss am 11. November. Drei oder vier der sieben Wettkämpfe werden in der heimischen Riedblickhalle ausgetragen.