Kein Spiel wie alle Tage für Schretzheim

Sportkegeln: Schretzheims Zweitliga-Frauen bangen gegen Schlusslicht Kipfenberg lange – und sind jetzt sogar Spitzenreiter. Männer-Bayernligist Mörslingen ist im Allgäu chancenlos.

Zum Start der Rückrunde fuhren alle drei Kegelteams des BC Schretzheim Heimsiege ein – wenn auch jeweils nur äußerst knapp. Ein Spiel, wie man es nicht alle Tage sieht, war der fünfte Saisonerfolg auf eigenen Bahnen für die Zweitliga-Damen. Gegen den KRC Kipfenberg taten sie sich sehr schwer, ehe das 5:3-Gesamtergebnis (14:10/3180:3180) feststand. Mörslingens Bayernliga-Männer kassierten eine 0:8-Schlappe bei Goldener Kranz Durach.

BC Schretzheim

Man merkte nicht, dass hier das Zweitliga-Schlusslicht Kipfenberg bei den zweitplatzierten BCS-Frauen antritt. In der Startpaarung kam Katrin Gulde gegen die Tagesbeste Martina Hanikel (579) zwar noch zu einem 2:2, verlor aber ihre Partie mit 40 Holz. Monika Kopp kam nicht zurecht und machte nach zwei Sätzen für Simone Perzl Platz. Der Punkt sowie 68 Holz gingen dennoch verloren. Im Anschluss rettete Christine Grau einen Vorsprung von zwölf Holz ins Ziel. Die BCS-Beste Christina Bischof (573) holte ihren Punkt und 28 Holz zurück. In die Schlusspaarung ging es mit einem 2:2 und minus 68 Holz. Marion Frey und Nicole Weitmann-Griesinger taten sich ungewohnt schwer und holten erst auf den letzten 60 Wurf entscheidend auf. Erst beim allerletzten Wurf glich der BCS nach Holz aus, was zur Punkteteilung im Gesamtergebnis und damit zum 5:3 (14:10/3180:3180) führte. Mit diesem überaus glücklichen Sieg übernimmt der BCS nach der Niederlage von Konkurrent Plankstadt sogar die Tabellenspitze.

Ergebnisse: M. Kopp/S. Perzl – S. Klüber 0:1 (1:3/486:554), K. Gulde – M. Hanikel 0:1 (2:2/539:579), C. Grau – A. Pätzold/S. Guggenmos 1:0 (2:2/503:491), C. Bischof – N. Papp 1:0 (3:1/573:545), M. Frey – M. Strauß 1:0 (3:1/538:495), N. Weitmann-Griesinger – S. Loncarevic 1:0 (3:1/546:521)

Ähnlich spannend verlief auch das BOL-Heimspiel der Damen gegen den Tabellennachbarn Baar-Ebenhausen. Sie gewannen knapp 5:1 (9:7/2101:2086). In der Startpaarung legte Angela Hölzle mit 558 Holz die Tagesbestleistung vor. Heidi Grauer hatte mehr Mühe, holte ihre Partie jedoch knapp um zwei Holz. Vera Weindl hatte einen schweren Stand gegen die Gäste-Beste. Doch Simone Perzl, die sich ihren Punkt hart erkämpfte, rettete die Schlusspaarung noch 15 Holz plus ins Ziel. Der BCS kletterte auf Rang zwei.

Ergebnisse: A. Hölzle – A. Fink (3.1/558:530), H. Grauer – M. Waldmüller 1:0 (2.2/520:518), V. Weindl – A. Braunstein 0:1 (1:3/502:530). S. Perzl – R. Bergmaier 1:0 (3:1/521:508)

Der G 1 gelang in der Männer-Kreisklasse gegen Rain ein 4:2 (2048:2036)-Heimerfolg. In der Startpaarung legte Manuel Els starke 543 Holz vor. Tobias Rehm hatte einen schwarzen Tag und gab den Punkt samt 81 Holz ab. Doch der BCS kam zurück: Günther Schimpp kegelte mit 550 Holz Tagesbestleistung und nahm seinem Gegner 77 Holz ab. Da Bernd Grauer nur um fünf Holz unterlag, reichte es zum knappen Heimsieg.

Ergebnisse: M. Els – G. Schmelcher 1:0 (3:1/543:522), T. Rehm – H. Wider 0:1 (1:3/461:542), G. Schimpp 1:0 – Wilhelm (4:0/550:473), B. Grauer – T. Zinnecker 0:1 (2:2/494:499)

SKK Mörslingen

Eine magere Ausbeute gab es für den SKK am ersten Spieltag im neuen Jahr. Der Bayernligist verlor deutlich 0:8 (3312:3471) bei Goldener Kranz Durach. Matthias Nippert und Andreas Engelmayer teilten sich den Mannschaftsbestwert von 579 Kegel. Die Kegelbahn in Betzigau war bis zum letzten Platz mit Zuschauern gefüllt. Die Mörslinger Starter Bernd Steinbinder und Thomas Weber hielten dem Druck nicht stand und verloren ihre Partien. Auch die Mittelpaarung mit Andreas Engelmayer und Matthias Nippert konnte trotz überzeugender Ergebnisse nicht mithalten. Alle Duracher spielten an die 600 Holz heran oder sogar knapp darüber. Das SKK-Schlusspaar Fabian Frank/Daniel Karmann ging dennoch hoch motiviert ins Rennen und überzeugte zunächst mit jeweils 107 Holz in die Vollen. Es folgte ein richtiger Bruch in der Begegnung und die Zuschauer bekamen nur mehr Kegel-Magerkost geboten. Auch hier gingen beide Punkte schlussendlich verdient an die Hausherren.

Ergebnisse: Koberwitz – Steinbinder 1:0 (4:0/581:534), Aigner – Th. Weber 1:0 (2:2/595:563), Baumgartner – Engelmayer 1:0 (2:2/595:579), Zammataro – Nippert 1:0 (2:2/602:579), Salzer – F. Frank 1:0 (3:1/544:517), Engel – Karmann 1:0 (2:2/554:540)

In der Bezirksliga Süd gab es zwischen Durach II und Mörslingen II ein 4:4-Remis (3232:3200). Für beide Teams ging es um viel, beide setzten auf Verstärkung aus der Ersten. Matthias Nippert überzeugte auch hier mit dem Spielbestwert von 596 Holz. Auch Andreas Engelmayer sicherte seinen Punkt. Michael Baur und Peter Laßmann verloren gegen die beiden starken Gästespieler aus Durachs erster Mannschaft. Selbst eine Auswechslung von Laßmann gegen Uwe Färber verhinderte dies nicht. Die Schlussleute Wolfgang Lang und Dennis Zohner holten Holz um Holz zurück, mussten dennoch aufpassen, das mögliche Unentschieden über die Satzpunkte nicht noch zu verlieren. Sie behielten am Ende aber die Nerven.

Ergebnisse: Kolb – Engelmayer 0:1 (1:3/508:526), Högerl – Nippert 0:1 (1:3/575:596), Salzer – Baur 1:0 (4:0/558:508), Zammataro – Laßmann/Färber 1:0 (4:0/595:480), Hubrig – Lang 0:1 (1:3/508:550), Ziegler/Robitt – Zohner 0:1 (2:2/488:540)

Beim 2:4 (1758:1872) in der Kreisklasse A spielte Mörslingens G 2 gegen Munningens G 3 zu Beginn zwei Punkte und 25 Kegel Vorsprung heraus. Doch die Gäste-Schlusspaarung drehte die Partie.

Ergebnisse: J. Frank – B. Hertle 1:0 (2:2/496:486), Kotter – Weng/Gruber 1:0 (2:2/414:399), Körle – Schultz 0:1 (0:4/418:483), Otter – Bucher 0:1 (0:4/430:504)