Sportkegeln

vor 18 Min.

Die Damen des BC Schretzheim pulverisieren ihren Rekord

Plus Sportkegeln: Beim 6:2-Sieg in der Zweiten Bundesliga knacken zwei Spielerinnen deutlich die 600er-Marke. Das Bayernliga-Derby der Männer geht knapp an Favorit Mörslingen.

Von Birgit Erdmann und Angela Hölzle

Im Derby der Kegel-Bayernliga Süd hatte ein erstarkter Gast aus Schretzheim beim favorisierten Lokalrivalen Mörslingen nur knapp das Nachsehen. Am Ende ging das Nachholspiel des achten Spieltags dank zwölf Holz plus mit 5:3 an die gastgebenden SKK-Männer (10,5:13,5/3271:3259). In der Zweiten Damen-Bundesliga glänzte Schretzheim mit einer neuen Teambestleistung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen