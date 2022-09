Kegel-Damen des BC Schretzheims schaffen es in die 1. Bundesliga

Die Damen des BC Schretzheim treten diese Saison in der höchsten deutschen Spielklasse an. Die erste Kugel rollt am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen SKV Lorsch-Bensheim.

Nach 34 Jahren im Spielbetrieb haben die Kegel-Damen des BC Schretzheim den sportlichen Gipfel erreicht: Ein „Dorfverein“ spielt jetzt in der 1. Bundesliga. Der Aufstieg war eigentlich nur eine Frage der Zeit: Nach den neun Jahren in der 2. Bundesliga, in denen Schretzheim nie schlechter als auf Platz fünf abgeschnitten hat und sogar zweimal Meister und dreimal Vizemeister war, dürfen sich die BCS-Keglerinnen in der kommenden Saison erstmalig in Deutschlands höchster Liga beweisen.

Kegel-Damen des BC Schretzheim gelingt der Aufstieg in die 1. Bundesliga

Die Anfänge der Kegel-Damen des BCS reichen zurück bis ins Jahr 1988. Bei den damaligen Stadtmeisterschaften der Hobbykegler traten die Kleeblatt-Amazonen an. Zwei dieser Spielerinnen sind heute immer noch aktiv und erfolgreich, nämlich Christine Grau und Heidi Grauer. Nach der Gründung einer Damenmannschaft innerhalb des BCS vor der Saison 1988/89 stieg diese direkt in die Bezirksliga A West auf, im dritten Jahr gelangen ihnen die Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksliga Schwaben. Zu dieser Mannschaft gehörten schon Christine Grau, Simone Perzl und Ute Vincon. Nach fünf Jahren in dieser Liga musste nach dem Weggang mehrerer Leistungsträger der einzige Abstieg seit Bestehen der Damen 1 verzeichnet werden (Saison 1996/97).

Doch die hervorragende Jugendarbeit brachte große Talente zum Vorschein, allen voran Marion Frey. Innerhalb von fünf Spielzeiten gelangen drei Aufstiege, bis hinauf zur Landesliga. Hier war der BCS neun Jahre lang eine feste Größe, ehe am letzten Spieltag der Saison 2011/12 die Meisterschaft gewonnen wurde und der Aufstieg in die Bayernliga die Folge war. Auf Anhieb wurde der BCS dort Vizemeister und stieg aufgrund einer neuen Klasseneinteilung in die 3. Bundesliga auf. Diese Liga gab es nur eine Spielzeit lang, nach neuer Ligen-Einteilung spielte der BCS seit 2013/14 in der 2. Bundesliga. Nach dem zweiten Platz hinter dem SKK Poing II in der abgelaufenen Saison ging das Aufstiegsrecht an den BCS über.

Sportkegeln: Das sind die Frauen des BC Schretzheims

Heute noch sind bei Schretzheim Christine Grau, Simone Perzl, Marion Frey und Katrin Gulde als BCS-Urgesteine dabei, die Mannschaft wird ergänzt durch Sylvia Eberhard (zuletzt SKK Poing, seit 2021 beim BCS), Christina Bischof (seit 2019 beim BCS, zuvor ESV Augsburg), Jennifer Hollet (seit 2013 beim BCS, vorher zuletzt bei Lonsee) und Nicole Weitmann-Griesinger (seit 2016 beim BCS, zuvor Vöhringen). Bei alldem darf auch der amtierende Abteilungsleiter Karlheinz Grau nicht vergessen werden, der seit 1988 und damit von Beginn an als Damenwart erheblichen Anteil an den Erfolgen der Keglerinnen hat.

Jetzt also darf sich der BCS mit den besten Keglerinnen Deutschlands messen, darf gegen Weltpokal-Sieger, Europapokal-Gewinner, Champions-League-Sieger und Nationalspielerinnen aus ganz Europa antreten. Kegelsport auf höchstem Niveau wird dann in den heimischen Kleeblattstuben zu sehen sein.

Das sind die Gegnerinnen in der 1. Kegel-Bundesliga des BC Schretzheims

Folgende Gegner kommen in dieser Saison an die Egau: ESV Pirmasens (Rheinland-Pfalz), SV Pöllwitz (Thüringen), SKV Lorsch-Bensheim (Hessen), KV Liedolsheim (Baden), KC Schrezheim (Württemberg), SKC 67 Eggolsheim (Oberfranken), FSV Erlangen-Bruck (Mittelfranken), SCK Victoria Bamberg (Oberfranken), SKK Poing (Oberbayern).

Die erste Kugel in der 1. Bundesliga rollt am kommenden Sonntag, ab 12 Uhr im Heimspiel gegen SKV Lorsch-Bensheim.