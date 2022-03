Ein Schretzheimer „Hoch“ am 1. Mai?

Sportkegeln: Schretzheims Damen brauchen jetzt einen Heimsieg. Mörslinger Männer feiern.

Mit einem 6:2-Sieg gegen Blau-Weiß Hofdorf samt neuem Heimrekord beendete der Bayernligist SKK Mörslingen die Sportkegel-Saison 2021/2022. Tagesbester war Fabian Frank mit 615 Holz. Selbst 110 Holz Vorsprung nach der Startpaarung reichten Schlusslicht BC Schretzheim im Kellerduell bei Mitabsteiger SKC Bavaria Pasing nicht zum Sieg – man unterlag 2:6 (3451:3480; 13:11). In einem erwartet schweren Auswärtsspiel fehlte den Schretzheimer Zweitliga-Damen das nötige Glück – sie verloren in Weidenstetten knapp um drei Holz (23:5; 3208:3211; 12:12) und müssen nun das letzte Spiel am 1. Mai daheim gewinnen, um sich aus eigener Kraft die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zu sichern.

BC Schretzheim

Die Starter Benedikt Ruschitzka (Saisonbestleistung mit 591 Holz) und Günter Schimpp (persönliche Bestleistung; 610) legte stark los. In der Mittelpaarung kegelte Alexander Krebs mit 621 Holz die BCS-Tagesbestleistung, verpasste aber den Punktgewinn um neun Holz. Willi Ruschitzka verlor im letzten Satz 35 Holz und den Punkt. Zwischenstand: 2:2 und 85 Holz plus. Doch Markus Ruschitzka nach schwachem Abräumen und Tobias Rehm in seinem ersten Bayernliga-Einsatz und persönlicher Bestleistung konnten den Gesamtsieg nicht einfahren.

Ergebnisse: W. Hilpert – B. Ruschitzka 0:1 (1:3/560:591), R. Vogel/S. Hagn – G. Schimpp 0:1 (0:4/531:610), M. Wöhle – A. Krebs 1:0 (2:2/629:621), S. Weinack – W. Ruschitzka 1:0 (2:2/592:575), S. Hagn – M. Ruschitzka 1:0 (3:1/566:516), K. Moldenhauer – T. Rehm 1:0 (3:1/602:538)

Am Start gewann Simone Perzl ihren Punkt, während Christine Grau nach dem Seitenwechsel nicht mehr mithalten konnte und verlor. Punkteteilung auch in der Mitte: Jennifer Hollet und die für sie eingewechselte Monika Kopp gaben den Punkt ab. Christina Bischof machte ihre Sache deutlich besser. Zwischenstand: 2:2 und minus 40 Holz. Marion Frey lief zur Hochform auf und erspielte die Tagesbestleistung von 587 Holz, verlor den letzten Satz aber um vier Holz. Nicole Weitmann-Griesinger spielte weitgehend auf Augenhöhe mit, verlor aber entscheidende Holz im zweiten Satz.

Ergebnisse: B. Habison – S. Perzl 0:1 (2:2/502:511), T. Hehl – C. Grau 1:0 (2,5:1,5/568:525), J. Pscheidl – J. Hollet/M.Kopp 1:0 (3:1/552:488), K. Nothelfer – C. Bischof 0:1 (1:3/516:574), A. Dirnberger – M. Frey 0:1 (1:3/524:587), P. Wehling – N. Weitmann-Griesinger 1:0 (2,5:1,5/549:523)

Die Meisterschaft ist nur noch Formsache: In der Frauen-BOL bleibt der BCS das Maß aller Dinge. Bei Verfolger Baar-Ebenhausen feierte die Damen-„Zweite“ den neunten Sieg im neunten Spiel (5:1; 2058:1947; 8:8). Dabei kegelten mit Gabi Kehrle, Giulia Pelger und Sabine Zaschka drei Spielerinnen, die zuletzt im Oktober oder November aktiv waren. Dies merkte man ihnen aber nicht an. Katrin Gulde komplettierte das Erfolgsquartett.

Ergebnisse: S. Breyer – G. Pelger 0:1 (2:2/465:506), B. Bergmaier – G. Kehrle 0:1 (1:3/467:513), A. Braunstein – S. Zaschka 1:0 (3:1/514:530), R. Bergmaier – K. Gulde 0:1 (2:2/501:509)

SKK Mörslingen

Beim 6:2-Heimsieg (3542:3375) der Bayernliga-Männer gegen Hofdorf kegelte Gast Christian Fürst jun. mit 607 die Teambestleitung. Die Mannen um Kapitän Bernd Steinbinder konnten mit nur drei verlorenen Partien die Vizemeisterschaft in der Bayernliga hinter Durach klarmachen. Und nach dem Spiel auf eine erfolgreiche Saison anstoßen – samt dem darin aufgestellten neuen Heimrekord. Bernd Steinbinder lieferte sich mit Fürst ein heißes Match, unterlag aber knapp. Thorsten Nippert (592) war hingegen erfolgreicher und sicherte den Punkt. In einer engen Partie hatte Dennis Zohner das Nachsehen. Thomas Weber (596) ließ seinem Gegner keine Chance. Vor der Schlusspaarung stand es somit 2:2 und plus 54 Holz für Mörslingen. Sowohl Fabian Frank wie auch Daniel Karmann (598) tüteten den Gesamtsieg ein.

Ergebnisse: Steinbinder – Ch. Fürst jr. 0:1 (2:2/585:607), Th. Nippert – A. Fürst 1:0 (3:1/592:579), Zohner – Kammermeier 0:1 (2:2/556:568), Th. Weber - Seidl 1:0 (3:1/596:521), F. Frank – Ch. Fürst 1:0 (4:0/615:560), Karmann – Audinger 1:0 (3:1/598:540)

In der Kreisklasse unterlag die SpG Bausch-Holzheim G1 dem SKK Mörslingen G1 mit 2:4 (1763:1771). In der Startpaarung gingen beide Punkte an die Gastgeber. In der Schlusspaarung siegten Kapitän Josef Bobinger sowie Matthias Nippert und holten einen Rückstand von 50 Holz noch zum Gesamtsieg auf.

Ergebnisse: Riedel – P. Laßmann 1:0 (3:1/486:441), Buchholz – Veh 1:0 (3:1/458:453), W. Bobinger – J. Bobinger 0:1 (0:4/406:426), Krakowka – M. Nippert 0:1 (0:4/413:451)