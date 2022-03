Mörslingens Favoritensieg im Bayernliga-Derby

Kegel-Bayernliga: Mit der Heimniederlage gegen Mörslingen ist der Abstieg des BC Schretzheim besiegelt. Dabei hatte es nach der Startpaarung noch ganz gut für das Schlusslicht ausgesehen.

Im Lokalderby der Kegel-Bayernliga Süd zwischen dem BC Schretzheim und dem SKK Mörslingen gingen die Punkte eindeutig an die Gäste. Die Kleeblättler unterlagen nicht 2:6 (3138:3355), sondern besiegelten damit auch ihren Abstieg.

Die Punkte in der Startpaarung blieben beim BCS. Thomas Zaschka und Günter Schimpp (eingewechselt nach 30 Wurf) gewannen ihre Partie gegen den Ex-Schretzheimer Dennis Zohner mit 3:1 Satzpunkten und einem hauchdünnen Plus von zwei Holz. Markus Ruschitzka siegte mit starken 564 Holz ebenfalls 3:1 (plus 26 Holz). Doch in der Mittelpaarung mühten sich Willi Ruschitzka (567, BCS-Tagesbestleistung) und Alexander Krebs vergeblich (531). Beide gaben ihre Mannschaftspunkte gegen die Topleistungen von Thomas Weber (590; Tagesbester) und Bernd Steinbinder (586) ab. Mörslingen hatte die Partie damit gedreht, es stand nun 2:2 bei 50 Minus-Holz der Schretzheimer.

Schretzheim muss die Liga nach unten verlasssen

Auch in der Schlusspaarung spielte der SKK um Klassen besser und ließ dem BCS keine Chance. Bernd Grauer hatte einen schlechten Tag, er gab sein Spiel mit satten 107 Holz im Minus ab. Auch Benedikt Ruschitzka war in allen vier Sätzen unterlegen. In drei noch ausstehenden Spielen ist der Abstieg von Schretzheim nicht mehr zu verhindern.

Ergebnisse: T. Zaschka/G. Schimpp – D. Zohner 1:0 (3:1/513:511), M. Ruschitzka – T. Nippert 1:0 (3:1/564:538), W. Ruschitzka – T. Weber 0:1 (1:3/567:590), A. Krebs – B. Steinbinder 0:1 (0:4/531:586), B. Grauer – F. Frank 0:1 (463:570), B. Ruschitzka – D. Karmann 0:1 (0:4(500:560)