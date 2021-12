Fünf starke Damen und Herren, drei erfolgreiche Teams im Kreis Dillingen nominiert

Von der Wasserskifahrerin über den Schachgroßmeister bis zur flotten Damentennis-Truppe - das sind die Nominierten bei der Sportlerwahl 2021.

Corona hat zwar auch 2021 einen Schatten auf den Sportbetrieb geworfen, aber nicht verhindert, dass Aktive aus dem Landkreis mit tollen Leistungen von sich reden gemacht haben. Hier die Nominierten der 38. Landkreis-Sportlerwahl:

Fünf Einzelsportlerinnen sind nominiert

Laura Hillenbrand: Die 19-Jährige steht mit beiden Skiern förmlich fest auf dem Wasser. Neben mehreren Siegen und Platzierungen hinter dem Boot wurde sie an der Seilbahn Wasserski-Europameisterin.

Belinda Hitzler: Die Dillingerin zählt seit Jahren zu den Größen des Distanzreitsports. 2021 wurde sie süddeutsche Meisterin über 100 Kilometer und belegte beim CEI in Samorin auf dieser Distanz den dritten Platz.

Sabrina Klotz: Die 22-jährige Gundelfingerin zählt zu den starken Triathletinnen des Landkreises. Sie schwamm, radelte und rannte auf der Langdistanz-Challenge in Roth allen davon und wurde in ihrer Altersklasse deutsche Meisterin.

Theresia Schwenk: Die Wittislinger Studentin fuhr bereit mit fünf Jahren ihr erstes Mountainbike-Rennen. 2021 wurde die 25-Jährige Dritte der Bundesliga-Gesamtwertung und verbesserte sich in der Weltrangliste von Platz 370 auf 130. Ihr sportlicher Traum ist die Olympia-Teilnahme.

Lesen Sie dazu auch

Elizabeth Zidek: Selbst nur 58 Kilogramm schwer, bringt es die Nachwuchs-Gewichtheberin der SSV Höchstädt auf persönliche Bestleistungen von 62 Kilo (Reißen) und 72 Kilo (Stoßen). 2021 wurde sie schwäbische, bayerische und deutsche Schülermeisterin.

5 Bilder Wer wird im Landkreis Dillingen Sportlerin des Jahres 2021? Foto: AZ-Infografik

Fünf Einzelsportler sind nominiert

Tobias Anton: Dem 44-jährigen Wertinger konnte in seiner Altersklasse kaum einer etwas vormachen. Sowohl im Sprint über 200 Meter wie auch im Weitsprung und im Internationalen Fünfkampf wurde der LG-Zusam-Leichtathlet bayerischer Seniorenmeister.

Noah Lerch: Wie ein Fisch im Wasser schwamm der 17-jährige Gundelfinger 2021. Bei den Jahrgangsmeisterschaften belegte er über 1500 Meter Freistil den ersten Platz und in der offenen Wertung zur deutschen Meisterschaft den achten Rang.

Thomas Mittring: Seit seinem fünften Lebensjahr schwingt der 27-jährige Höchstädter erfolgreich den Tennisschläger. Dieses Jahr wurde zwar keine Kreismeisterschaft ausgespielt, der gewann aber 2021 den starken besetzten Dillingen-Cup.

Blasius Nuber: Der Spieler des SC Dillingen ist seit Jahren im Schachsport deutschlandweit erfolgreich. Bei der deutschen Ärztemeisterschaft 2021 fand er mit den richtigen Zügen den Weg auf den ersten Platz im Schnell- sowie Blitzschach.

Anton Reitberger: Der 66-Jährige startet seit Jahren erfolgreich für den Gundelfinger Wasserskiclub Fetzer-See. In der Altersklasse 65plus fuhr er bei den deutschen Meisterschaften und den Europameisterschaften am Boot auf das Siegerpodest. Bei der Weltmeisterschaft in Cortina belegte er in seiner Altersklasse den achten Rang.

5 Bilder Wer wird im Landkreis Dillingen Sportler des Jahres 2021? Foto: AZ

Diese drei Mannschaften sind nominiert

SSV Höchstädt, Tennis-Damen: Mit 12:0 Punkten und 45:9 Matchpunkten spielten sich die Höchstädter Tennis-Damen 2021 ungeschlagen auf Rang eins der Kreisklasse und steigen damit in die Bezirksklasse II auf.

TSV Buttenwiesen, Männer-Turnriege: Die Kunstturner aus dem Zusamtal absolvierten diesen Herbst eine ihre besten Runden in der 2. Bundesliga Süd überhaupt. An sieben Wettkampftagen unterlagen sie nur dem späteren Meister und Bundesliga-Aufsteiger Pfuhl – und sind damit souveräner Vizemeister.





3 Bilder Wer bekommt im Landkreis Dillingen den Titel Mannschaft des Jahres 2021? Foto: AZ

SC Unterliezheim, Fußball: Kleiner Ort, großer Zusammenhalt: Die SCU-Kicker stellen zwar nicht den höchstklassigen Fußball-Aufsteiger der Saison, stehen aber als Beispiel dafür, dass auch ein kleiner Verein noch eigenständig erfolgreich sein kann. Der Meister der B-Klasse West III erreicht das beste Spiele/Punkte-Verhältnis aller Landkreis-Teams: 2, 84 Zähler pro Partie!

Lesen Sie hier alle Spielregeln und wichtigen Infos rund um die Sportlerwahl nach.