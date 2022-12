Die Vielfalt des Sports im Landkreis Dillingen gespiegelt

39. Landkreis-Sportlerwahl: Erstmals ist Landrat Markus Müller Schirmherr der Aktion.Bis 31. Dezember stimmen die Zeitungsleser und -leserinnen ab.

Die letzte „richtige“ Proklamation der Landkreis-Sportler des Jahres fand Anfang 2020 in Wertinger Schloss statt. Dann kam Corona. Zwar führten die beiden Heimatzeitungen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und BLSV-Sportkreis Dillingen auch zu Pandemie-Zeiten Sportlerwahlen durch, doch die festliche Würdigung der Sieger war aufgrund der Pandemie-Einschränkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Bei der 39. Landkreis-Sportlerwahl soll es nun endlich wieder eine Präsenz-Veranstaltung geben: Am 11. Januar werden – turnusgemäß wieder in Wertingen – die Gewinner für das Jahr 2022 geehrt.

Während der neue Landrat Markus Müller erstmals als Schirmherr fungiert, ist BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Strasser schon seit 1995 bei der Landkreis-Sportlerwahl engagiert und stellt fest: „Die Aktion ist toll und notwendig, ein Aushängeschild für den Landkreis-Sport. Sie spiegelt zum Ende jeden Jahres sehr schön die Vielfalt des Sports in unserer Region wider.“

Vor wenigen Wochen galt es für Alfons Strasser wieder abzuwägen und mitzuwählen bei der Jury-Sitzung, zu der sich Vertreter und Mitarbeiter der Heimatzeitungen, des BLSV und des Kreises im Landratsamt zusammenfanden. Und wieder war die Kandidaten-Nominierung keine einfache Aufgabe. Schließlich galt es, teilweise schwer vergleichbare Leistungen gegeneinander abzuwägen.

Mit dem heutigen Tag läuft nun die Abstimmung durch die Leserinnen und Leser von Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung. Sie sind zum 39. Mal seit 1984 aufgerufen, für ihre Favoriten zu votieren.

Jetzt sind also Sie dran, liebe Leserinnen und Leser unserer Zeitung! Bis zum 31. Dezember 2022 müssen die Stimmzettel (jeweils an den Adventssamstagen in DZ und WZ abgedruckt) korrekt ausgefüllt bei der Donau-Zeitung oder Wertinger Zeitung eingetroffen sein. Dann besteht nicht nur die Chance, „seinen“ Sportler auf das Siegertreppchen zu hieven, sondern auch einen der 20 Hauptpreise zu gewinnen. Diese werden im Beisein von Schirmherr Landrat Markus Müller bei der Proklamation im Wertinger Schlosses (Mittwoch, 11. Januar 2023) unter den Leser-Gewinnern verlost.

60 Preise als Dank fürs Abstimmen

Verlosung: Von der Berlin-Reise bis zum Bundesliga-Ticket.

Das Mitmachen bei der 39. Landkreis-Sportlerwahl wird belohnt: Mit etwas Glück können sich die Leserinnen und Leser der Heimatzeitung einen der insgesamt 20 attraktiven Hauptpreise sichern, die es zu gewinnen gibt. Zudem werden unter allen Einsendern 40 weitere „Trostpreise“ verlost.

Die 20 Hauptpreise

3x Mehrtagesreise nach Berlin für zwei Personen

1 x 2 Tickets FC Bayern München – 1. FC Köln, 24. Januar

1 x 2 Tickets FC Bayern München – Eintracht Frankfurt, 28. Januar

2 x 2 Tickets für ein Heimspiel des FC Augsburg in der Rückrunde

3 x 2 Tickets für Eishockey-Bundesliga Augsburger Panther – Wolfsburg, 12. Februar

2 x 6 Stehplatztickets: 1. FC Heidenheim – Rostock, 28. Januar

1 x 2 VIP-Tickets: 1. FC Heidenheim, Zweitliga-Heimspiel der Rückrunde

1 x 2 Tickets: Ernst Hutter & Original Egerländer, Ulm, 1. April

1 x 2 Tickets: Herrn Stumpfes Zieh- und Zupf Kapelle, Dillingen 4. März

1 x 2 Tickets: „BR Brettl-Spitzen Live“, Dillingen, 15. April

1 Candle-Light-Dinner im Finninger Landgasthof Schlössle für zwei Personen

1 x 100 Euro Benzingutschein Stadttankstelle Dillingen

1 x 200 Euro in bar

1 x 100 Euro Gutschein Kleiner Italiener.

Die 40 „Trostpreise“

5 x das Gesellschaftsspiel „Next Station London“

15 x „Dillinger Land Spezial“, Freizeit-Magazin

20 x 10er-Karten für ein Hallenbad im Landkreis.

Der Weg zum Gewinn

Der Stimmzettel muss korrekt ausgefüllt bis spätestens Samstag, 31. Dezember 2022, eine der beiden Zeitungsredaktionen in Dillingen oder Wertingen erreicht haben. Achtung: keine Kreuze machen! Wie genau abgestimmt werden muss, ist auf dieser Seite links unten neben dem Stimmzettel nachzulesen. Die 20 Hauptgewinner werden direkt nach Neujahr benachrichtigt und sind am Mittwoch, 11. Januar, bei der feierlichen Sportler-Proklamation im Wertinger Schloss dabei. Dort werden unter ihnen die 20 Hauptpreise verlost. Die 40 Gewinner der „Trostpreise“ erhalten diese auf dem Postweg zugeschickt. (gül)

Ein starkes Kandidatenfeld

Nominiert: Fünf Frauen, fünf Männer und drei Mannschaften.

Einzelsportler

Thomas Häusler: Der 36-Jährige vom SV Aschberg Aislingen schoss sich heuer zum Königstitel des DBE-Sportschützengaues.

Dominik Keller: Der junge Dillinger Tischtennis-Spieler freute sich über seine Bronzemedaille bei der Bezirksmeisterschaft 2022.

Noah Lerch: Bei der Junioren-WM auf den Seychellen schwamm der Gundelfinger mit der deutschen Freiwasser-Staffel zum Vizetitel.

Anton Reitberger: In der AK Ü 65 sicherte sich der Wasserskifahrer vom WSC Fetzer-See bei der Weltmeisterschaft die Bronzemedaille.

Michael Sinning: Der Topschütze vom SV Tirol Hettlingen wurde unter anderem Gauschützenkönig des Gaues Wertingen.

Einzelsportlerinnen

Sabrina Klotz: Die Gundelfinger Triathletin, 23, belegte Altersklassen-Rang zwei bei der Ironman-EM (Frankfurt) und 13 auf Hawaii.

Lilit Mkrtchyan: Bei der Frauen-EM in Prag erspielte sich die 40 Jahre alte Schachspielerin des SC Dillingen den vierten Platz.

Theresia Schwenk: Die Wittislinger Mountainbikerin gewann die Bundesliga-Wertung und radelte unter den Top 100 der Weltrangliste.

Daniela Unger: Die 44-Jährige aus Gundelfingen errang bei dem Triathlon-EM in München die Vizetitel in ihrer Altersklasse.

Katrin Wunderle: Die Turnerin von der SSV Höchstädt ist Seriensiegerin bei der Turn-Gaumeisterschaft – auch 2022 holte sie den Titel.

Mannschaften

TV Gundelfingen, Handball-Damen: Sie sind zurück in der Landesliga. Nach dem Abstieg im Jahr 2019 gewannen die Gundelfingerinnen 2022 souverän den Meistertitel in der schwäbischen Bezirksoberliga – ungeschlagen mit 35:1 Punkten.

BC Schretzheim, Kegel-Frauen: Erstmals in der Vereinsgeschichte kegelt das Frauen-Team aus dem Dillinger Teilort auf höchster nationaler Ebene – der 1. Bundesliga. Der Aufstieg gelang über die Vizemeisterschaft 2022 in der 2. Bundesliga Süd.

LG Zusam, 4x100 m M40-Staffel: Die schnellen „Senioren“ aus dem Zusamtal sprinteten 2022 zum Staffeltitel ihrer Altersklasse bei der bayerischen Meisterschaft. Zudem holte das Quartett den deutschen Vizetitel. (gül)

Ein Herz für den Sport im Kreis Dillingen

Großen Dank verdient das Engagement der Sponsoren, die damit ihr Herz für den regionalen Sport beweisen. Viele Firmen, Geschäfte, Vereine und Kreditinstitute unterstützen die Landkreis-Sportlerwahl seit Beginn an. 2022 wieder mit am Start sind:

Sparkasse Dillingen-Nördlingen; Raiffeisen-Kreisverband Dillingen; GTG Bartelt Gundelfingen; ROMA Dämmsysteme Unterthürheim; HCM-Kinzel Spieleverlag; Pharma Liebermann Gundelfingen; Seelöl/Stadttankstelle Dillingen; Sport Seeßle Gundelfingen; Sport Kraus Dillingen; Landkreis Dillingen; Stadt Wertingen; Schuh Konle Höchstädt; Kulturring Dillingen Kleiner Italiener Dillingen; Landgasthof Schlössle Unterfinningen; MdB Ulrich Lange (CSU); MdB Christoph Schmid (SPD); MdB Ekin Deligöz (Die Grünen); FC Augsburg; 1. FC Heidenheim; Augsburger Panther; der Landkreis Dillingen, die Städte Wertingen, Gundelfingen und Höchstädt; Augsburger Allgemeine.