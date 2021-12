Fünf sportliche Damen wollen nach ganz oben

38. Landreis-Sportlerwahl Mit Wasserski-Fahren, Distanzreiten, Triathlon, Mountainbiken und Gewichtheben deckt das Kandidatinnen-Quintett ein breites sportliches Spektrum ab.

Bei der 38. Sportlerwahl im Landkreis Dillingen stimmen die Leser und Leserinnen der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung online ab, wer am Ende den Siegerpokal 2021 überreicht bekommt. Wie abgestimmt wird, und was es als Dankeschön fürs Mitmachen zu gewinnen gibt, beschreibt unser Artikel rechts auf dieser Seite. Um das Voting etwas zu erleichtern, stellen wir die Kandidaten hier etwas ausführlicher vor. Heute sind die fünf nominierten Damen dran, am 22. Dezember folgen die fünf Kandidaten in der Kategorie Herren.

Laura Hillenbrand. Foto: Hillenbrand

Laura Hillenbrand

Die 19-Jährige steht seit Jahren erfolgreich auf ihren Wasserskiern. Angefangen hat sie an der Wasserski-Seilbahn, doch seit drei Jahren fährt die Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement auch hinter dem Boot und ist fester Bestandteil des Nationalkaders. Neben mehreren Siegen und Top-3-Platzierungen bei den Fetzer See Open, dem Bavarian Youth Cup und den German National Open wurde sie 2021 Europameisterin an der Seilbahn. Ihr sportliches Ziel steht auch schon fest: der Gewinn der Weltmeisterschaft.

Belinda Hitzler

Die Amazone kann sich bereits die Teilnahme an sieben Weltmeisterschaften im Distanzreiten auf die Fahne schreiben. Von Malaysia über Dubai bis hin zu den USA – die 50-jährige Betriebswirtin startete auf der ganzen Welt erfolgreich. Wenn sie sich gerade einmal nicht mit den Pferden und dem Reiten beschäftigt, liest sie gerne. 2021 wurde Belinda Hitzler süddeutsche Meisterin über 100 Kilometer und belegte beim CEI in Samorin über die gleiche Distanz den Bronze-Rang. 2022 stehen die bayerische und die deutsche Meisterschaft an – und auch da will die Dillingerin wieder ganz vorne mitreiten.

Sabrina Klotz. Foto: Klotz

Sabrina Klotz

Die Gundelfingerin startete bereits in der Jugend ihre Schwimmkarriere bei der SG Gundelfingen. Mit der Zeit kamen dann noch das Laufen und das Fahrradfahren hinzu, bevor sie 2018 erstmalig als Rookie beim Cross-Triathlon an den Start ging. Der Triathlon hat sie seitdem nicht wieder losgelassen und die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. 2021 wurde die 22-jährige Radiologieassistentin in ihrer Altersklasse deutsche Meisterin über die Langdistanz in Roth. Auch in ihrer Freizeit ist sie gerne sportlich unterwegs und fährt Inliner oder im Winter Snowboard. Für das kommende Jahr hat sich die Gundelfingerin die Teilnahme am Ironman in Frankfurt vorgenommen und wird dabei alles daran setzen, sich für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii zu qualifizieren.

Theresia Schwenk. Foto: Schwenk

Theresia Schwenk

Schon im Alter von fünf Jahren bestritt die gebürtige Wittislingerin ihr erstes Mountainbike-Rennen. Seit 2013 fährt die inzwischen 26-jährige erfolgreich Cross-Country-Rennen über die Olympische Distanz und kämpft sich dabei kontinuierlich nach oben vor. Neben zahlreichen Top-10-Platzierungen in internationalen UCI-Rennen belegte sie 2021 den zweiten Platz beim internationalen Bundesliga-Rennen in Gedern. Die Studentin verbesserte sich damit um über 200 Plätze von Rang 370 auf Rang 130 der Weltrangliste. Neben einer weiteren Verbesserung ihrer Platzierungen im World Cup träumt sie von der Teilnahme bei den Olympischen Spielen.

Lesen Sie dazu auch

Elizabeth Zidek (Mitte). Foto: Aumiller

Elizabeth Zidek

Mit 14 Jahren ist die Aktive der SSV Höchstädt die Jüngste im Bunde – aber wortwörtlich die Stärkste. Seit Jahren betreibt die Schülerin erfolgreich Gewichtheben. 2021 wurde sie schwäbische, deutsche und bayerische Meisterin. Wenn die Höchstädterin einmal nicht Gewichte stemmt, greift sie gerne zur Gitarre, aber auch Turnen und Leichtathletik stehen bei ihr auf dem Programm. Ihr großes Ziel ist die Teilnahme an internationalen Meisterschaften.