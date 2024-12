Sportlerwahl im Landkreis Dillingen: Die Besten aus dem Jahr 2024 stehen zur Auswahl

Kaum zu glauben, aber wahr: Am Mittwoch, 8. Januar 2025, findet bereits zum insgesamt 41. Mal die Proklamation der Landkreis-Sportler des Jahres im Dillinger Stadtsaal statt. In der großen Räumlichkeit der Kreisstadt werden dann wieder die besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften zwischen Donau, Egau, Brenz und Zusam geehrt.

Viele der Festveranstaltungen gingen bereits im Dillinger Stadtsaal über die Bühne, Austragungsorte waren aber auch schon mehrere Male der Festsaal im Schloss Wertingen sowie je einmal das Bürgerhaus in Unterthürheim, die Sporthalle in Binswangen, das Foyer der Turnhalle in Zusamaltheim sowie die Riedblickhalle in Buttenwiesen, wo das 30-jährige Jubiläum gefeiert wurde. In den Anfangsjahren diente der Sitzungssaal im Dillinger Landratsamt als Austragungsort für die Proklamation-Veranstaltungen.

Anfang November wählte eine Jury mit Vertretern der beiden Heimatzeitungen, des BLSV und des Landkreises die Kandidaten für die 41. Neuauflage der Sportlerwahl aus. Die Nominierung war keine leichte Entscheidung für beteiligten Personen. In der Kategorie „Mannschaften“ wurden entgegen der eigentlichen Richtlinien, drei Teams zu nominieren, diesmal sogar fünf Mannschaften auserkoren. Zu groß waren die Erfolge der einzelnen Teams. Es wäre schmerzhaft gewesen, jemanden von den erfolgreichen Mannschaften nicht mit in die Vorschlagsliste aufzunehmen. Landrat Markus Müller fungiert wieder als Schirmherr der Veranstaltung am 8. Januar, Hausherr ist Dillingens Bürgermeister Frank Kunz.

Mit dem heutigen Tag läuft nun die Abstimmung durch die Leserinnen und Leser von Donau Zeitung und Wertinger Zeitung. Sie sind aufgerufen, für ihre Favoriten zu votieren. Dieses Jahr müssen die Stimmzettel spätestens bis zum Freitag, 27. Dezember, korrekt ausgefüllt bei einer der beiden Zeitungen eingetroffen sein. Dann besteht nicht nur die Chance, seinen Favoriten auf das Siegertreppchen zu hieven, sondern auch einen der insgesamt 20 Hauptpreise zu gewinnen. Diese werden bei der Proklamation im Dillinger Stadtsaal vor einem großen Publikum unter den Leser-Gewinnern verlost.

Die vorgeschlagenen Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften

Einzelsportler

Noah Lerch: Der Titelverteidiger bei der Sportlerwahl war auch dieses Jahr außerordentlich erfolgreich. Der 20-Jährige belegte unter anderem bei der Europameisterschaft der Schwimmer in Belgrad im Freiwasser Platz vier über zehn Kilometer. Er gewann die Sportlerwahl auch in den Jahren 2021 und 2022.

Dominik Langer: Der 16 Jährige aus Dillingen spielte 2024 überaus erfolgreich in der U 22-Nationalmannschaft der Rollstuhl-Basketballer (EM-Vizemeister mit der U 23 in Madrid) und wurde für seine guten Leistungen der bayerischen Para-Sportlerinnen und Sportler von Innenminister Joachim Herrmann geehrt.

Marco Spiller: Der Ruderer vom Lauinger RSC wurde dieses Jahr Deutscher Vizemeister im Achter der Nachwuchs-Altersklasse B gemeinsam in einem Boot mit Startern aus Regensburg, München und Aschaffenburg.

Manuel Schmidt: Bei den Tennis-Landkreismeisterschaften war der 27-Jährige des FC Gundelfingen nicht zu schlagen. Er holte den Titel bei den Herren A und obendrein auch noch im Doppel. Bei den Fußballern des FC Donauried ist er ebenfalls aktiv und bekleidet dort obendrein das Amt des Sportlichen Leiters.

Martin Wenger: Für die Feuerschützen Wertingen gewann der in Pfaffenhofen wohnende Sportschütze die schwäbische Meisterschaft in der Disziplin „Zimmerstutzen“, außerdem wurde Wenger Dritter bei den bayerischen Titelkämpfen und belegte Platz 17 bei der deutschen Meisterschaft.

Einzelsportlerinnen

Elke Cramer: Die 57-jährige Dillingerin ist fast schon Stammgast bei der Sportlerehrung. 2024 gewann die erfolgreiche Badmintonspielerin die Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaft in Mühlheim im Damen-Doppel, deshalb wurde sie erneut nominiert.

Laura Hillenbrand: Bei den bayerischen Meisterschaften im Wasserski auf dem Fetzer-See in Gundelfingen holte die 22-Jährige insgesamt vier Titel. Die Friedbergerin startet für den Wasserski-Club Fetzer-See Gundelfingen und gilt als großes Talent.

Ursula Kurtz: Die Westernreiterin aus Finningen gewann dieses Jahr die bayerische Meisterschaft und holte jeweils Silber bei den deutschen und Europäischen Titelkämpfen. Die 56-Jährige ist zum ersten Mal bei der Sportlerwahl dabei.

Daniela Unger: 2019 und im Vorjahr triumphierte die ehrgeizige Triathletin aus Gundelfingen bei der Sportlerwahl. Auch dieses Jahr darf sich die 46-Jährige gute Chancen ausrechnen, zumal sie im Oktober bei der Weltmeisterschaft im spanischen Torremolinos im Mixed-Team Relay in ihrer Altersklasse den Titel gewann. Es ist das erste WM-Gold für Unger.

Rosemarie Rau: Sie ist die Seniorin unter den Kandidatinnen. Die 76-Jährige aus Bachhagel wurde bei den Auflage-Schützen mit dem Luftgewehr in diesem Jahr schwäbische und bayerische Meisterin in der Altersklasse 5 bei den Senioren.

Mannschaften

TV Gundelfingen, Handball-Männer: Als ungeschlagener Meister der Bezirksoberliga Schwaben gelang der Aufstieg in die Obernliga Bayern Süd

TSV Wertingen, Fußball-Männer: Erstmals in der Vereinsgeschichte stiegen die Wertinger Kicker als Meister der Bezirksliga Nord in die Landesliga Südwest auf.

Schützenverein Medlingen, Senioren-Schützen: Die gemischte Luftgewehrmannschaft aus Medlingen schaffte den Durchmarsch bis in die Schwabenliga, dem bisher größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.

BC Schretzheim: Die Keglerinnen aus dem Dillinger Stadtteil verpassten nur ganz knapp den sofortigen Wiederaufstieg in de Bundesliga, wurden aber starker Vizemeister in der Gruppe Süd.

TSV Buttenwiesen: Eine starke Saison turnte die Herrenriege des TSV in der 2. Bundesliga Süd. Mit fünf Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage sprang am Ende die Vizemeisterschaft heraus. (her)

Diese Preise gibt es zu gewinnen

Das Mitmachen bei der 41. Landkreis-Sportlerwahl wird belohnt: Mit etwas Glück können sich die Leserinnen und Leser der Heimatzeitung wieder einen der insgesamt 21 attraktiven Hauptpreise sichern, die es zu gewinnen gibt. Außerdem werden unter allen Einsendern – etliche „Trostpreise“ verlost.

2 x Mehrtages-Reise Berlin für zwei Personen

Übernachtungen/F Kim-Hotel Dresden für 2 Personen

Übernachtungen/F Kim-Hotel Dresden für 3 Personen

1 x 2 Tickets FC Bayern München – TSG Hoffenheim, 15. Januar 2025

1 x 2 Tickets FC Bayern München – VfL Wolfsburg, 18. Januar 2025

3 x 2 Tickets FC Augsburg – RB Leipzig, Samstag, 5. Februar 2025

2 x 2 Tickets Eishockey-Bundesliga Augsburger Panther – Schwenningen, 2. Februar 2025

2 x 2 Tickets Basketball-Eurocup-Spiel ratiopharm Ulm – Hapoel Shlomo Tel Aviv, 5. Februar 2025

1 x 2 Tickets GREASE – Das Hitmusical, Füssen, 16. März 2025

1 x 2 Tickets Konstantin Wecker – Lieder meines Lebens, Gersthofen, 7. März

1 x 2 Tickets Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle, Dillingen, 11. Juli 2025

1 Candle-Light-Dinner im Finninger Landgasthof Schlössle für zwei Personen

2 x 2 Jahreskarten Eichwaldbad in Dillingen

2 x 150 Euro in bar

2 x 100 Euro Tankgutschein Stadttankstelle Dillingen

Der Weg zum Gewinn

Den angehängten Stimmzettel (hier geht es zum Download) korrekt ausgefüllt bis spätestens Freitag, 27. Dezember 2024 die Redaktion der Donau-Zeitung/Wertinger Zeitung in Dillingen erreicht haben. Achtung: Keine Kreuze machen!

Die insgesamt 21 Hauptgewinner, welche ausgelost werden, werden direkt nach Neujahr von der DZ und WZ benachrichtigt und sind am Mittwoch, 8. Januar 2025, bei der feierlichen Sportler-Proklamation im Dillinger Stadtsaal mit dabei. Dort werden unter ihnen die 21 Hauptpreise verlost. Die zahlreichen Gewinner der „Trostpreise“, die ebenfalls aus einer Lostrommel gezogen werden, erhalten diese auf dem Postweg zugeschickt.

Die Sponsoren

Sparkasse Dillingen-Nördlingen; Raiffeisen-Kreisverband Dillingen; ROMA-Dämmsysteme Unterthürheim; GTG Gummitechnik Bartelt, Gundelfingen; HCM-Kinzel Spieleverlag; Pharma Liebermann Gundelfingen; Autohaus Schlecht Höchstädt; Erwin Müller Buttenwiesen; Sport Seeßle Gundelfingen; Sport Kraus Dillingen; Landkreis Dillingen; Kulturring Dillingen; Kim-Hotel Dresden; Landgasthof Schlössle Unterfinningen; MdB Ulrich Lange (CSU); MdB Christoph Schmid (SPD); Blumen Spengler Dillingen; FC Augsburg; Augsburger Panther, ratiopharm Ulm; Mineralöl Seel, Bäumenheim, der Landkreis Dillingen, die Städte Dillingen, Lauingen, Gundelfingen und Höchstädt; Augsburger Allgemeine.