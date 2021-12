Mannschaftlich geschlossen

38. Landkreis-Sportlerwahl: Drei starke Teams können 2021 die Leser-Abstimmung gewinnen. Buttenwiesen Turner, die Kicker des SC Unterliezheim und Höchstädts Tennis-Damen haben sportlich voll überzeugt.

Fußball, Tennis, Turnen – drei richtig starke Teams können 2021 die „Mannschaft des Jahres“ im Landkreis Dillingen werden. Bei der 38. Sportlerwahl stimmen die Leser und Leserinnen der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung online ab, wer am Ende den Siegerpokal überreicht bekommt. Wie abgestimmt wird, und was es als Dankeschön fürs Mitmachen zu gewinnen gibt, beschreibt unser Artikel rechts auf dieser Seite. Um das Voting etwas zu erleichtern, stellen wir die Kandidaten in den nächsten Tagen etwas ausführlicher vor. Heute sind die drei nominierten Mannschaften dran, am 18. Dezember folgen die fünf Damen, am 22. Dezember die fünf Kandidaten in der Kategorie Herren.

TSV Buttenwiesen, Turnen

Nur eine einzige Niederlage mussten die „Biber“ einstecken – gegen den späteren Meister und Bundesliga-Aufsteiger Pfuhl. Alle anderen Wettkämpfe der Runde 2021 gewannen sie teils hoch überlegen und wurden am Ende verdienter Vizemeister der 2. Bundesliga Süd. Es war eine der besten Saisons in der Vereinsgeschichte und die erfolgreichste seit 2012, als man Meister wurde und für das folgende Jahr sogar in der 1. Bundesliga an die Geräte ging. Nach mehreren Jahren Zweitliga-Abstiegskampf glückte Buttenwiesen jetzt wieder eine Glanzleistung.

Eine tolle Saison turnte der TSV Buttenwiesen als Vizemeister der 2. Bundesliga Süd. Foto: Roland Stoll

Die junge, dynamische Riege schaffte die Kehrtwende mit der Unterstützung leistungsstarker Zugänge und dem eigenen Nachwuchs. Nach einer intensiven Vorbereitung durch Trainer und Teammitglied Oleksandr Petrenko ging der TSV sieben Mal bestens vorbereitet an die Geräte – und gewann sechsmal deutlich. Mit Yevgen Yudenkov stellten die Zusamtaler sogar den Topscorer der Liga.

SSV Höchstädt, Tennis-Damen

Ihre „Mission Aufstieg“ erfüllte die Tennis-Damenmannschaft der SSV Höchstädt 2021 mit vollem Erfolg. Ohne Minuspunkt wurde der Meistertitel in der Kreisklasse I sichergestellt. Kommende Spielzeit darf in der Bezirksklasse II aufgeschlagen werden.

Den Spaß am Tennissport fanden die meisten der Höchstädterinnen schon in jungen Jahren, sodass der jetzige Mannschaftskern seit Kindertagen bei der SSV aktiv ist. Der dadurch entstandene Zusammenhalt sowie das enge freundschaftliche Verhältnis untereinander zeichnen das Team aus. Das Gemeinschaftsgefühl schätzen auch immer wieder Neuzugänge, die schlussendlich mit Begeisterung fester Bestandteil der Mannschaft werden. Den Start in die neue Saison 2022 können die SSV-Damen jedenfalls schon jetzt kaum erwarten.

SC Unterliezheim, Fußball

Drei Punkte gibt es pro Spiel beim Fußball zu gewinnen – das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Auf durchschnittlich 2,84 Zähler pro Partie brachte es in der Corona-Saison 2019/21 der SC Unterliezheim und war damit das schnittbeste Team im Landkreis Dillingen. Der Titelgewinn in der B-Klasse West III samt Aufstieg in die A-Klasse (dort ist man aktuell Tabellenführer und „Herbstmeister“) stellt eine bemerkenswerte Leistung des gesamten Vereins dar.

Die Kicker des SC Unterliezheim sind nicht nur Meister der B-Klasse West III, sondern schafften auch das beste Spiele/Punkte-Verhältnis aller Landkreis-Mannschaften. Foto: scuh

An erster Stelle steht die Mannschaft mit vielen talentierten Spielern unter der Verantwortung von Trainer Andreas Hurler. Kameradschaft und Zusammenhalt werden großgeschrieben. Letzterer reicht aber weit über die aktiven Kicker hinaus. So zeichnet sich der SCU durch ein sehr ausgeprägtes ehrenamtliches Engagement auf allen Feldern aus, beispielsweise bei der Bewirtschaftung des Sportheimes, der Pflege der Sportanlagen sowie der Organisation und Durchführung von Vereinsveranstaltungen. Mannschaft, Mitglieder, Fans und die Vereinsführung bilden eine Einheit – das Geheimrezept des Erfolgs. „Wir verstehen uns als große Familie!“ – so lautet die Devise beim SC Unterliezheim, der im kleinen 300-Einwohner-Ort stattliche 180 Mitglieder zählt und auch dank der Nachwuchsarbeit sowie seines Einzugsgebiets selbstständig agiert – ohne auf eine Spielgemeinschaft im Erwachsenenbereich angewiesen zu sein. Ein „Dorfverein“ im besten Sinne also.