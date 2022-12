Schießen, schlagen, schwimmen, springen

39. Dillinger Landkreis-Sportlerwahl: Die fünf nominierten Herren sammelten 2022 fleißig Titel und Stockerlplätzeauf regionaler, deutscher und internationaler Ebene. Hier sind die Kandidaten kurz vorgestellt.

Nach den Damen geht es heute mit der Vorstellung der fünf Herren weiter, die dank ihrer sportlichen Leistungen für die 39. Landkreis-Sportlerwahl nominiert sind.

Thomas Häusler

Der Fachlehrer Metall aus Aislingen traf dieses Jahr bei den Gaumeisterschaften des DBE-Schützengau voll ins Schwarze und wurde mit einem 6,0-Teiler Gauschützenkönig. In seiner Freizeit fährt der 36-Jährige gerne Fahrrad oder engagiert sich in der Feuerwehr und als Vorsitzender im Schützenverein. Für 2023 hat er sich vorgenommen, mit der dritten Mannschaft des SV Aschberg im Rundenwettkampf aufzusteigen, den Verein weiterhin attraktiv zu gestalten und zu entwickeln.

Thomas Häusler traf bei der DBE-Gaumeisterschaft ins Schwarze. Foto: HäuslerThomas.JPEG

Dominik Keller

Über Turnen, Fußball und schließlich Tennis landete der inzwischen 20-jährige Schüler vor sieben Jahren schließlich beim Tischtennis und dem TV Dillingen. In der Verbandsoberliga geht er für seinen Verein an die Platten, bei der schwäbischen Einzelmeisterschaft spielte er sich auf den Bronzerang nach vorne. In seiner Freizeit tauscht Dominik Keller den Tischtennisschläger auch gerne einmal mit dem Tennisschläger oder trifft sich mit Freunden. 2023 möchte er sich für die bayerische Meisterschaft qualifizieren.

Noah Lerch schwamm bei der Junioren-WM zu Staffelsilber. Foto: NoahLerch.JPEG

Noah Lerch

Der Gundelfinger absolviert ein strammes Trainingsprogramm: Elf Wassereinheiten zu je zwei Stunden stehen in der Woche an – neben Athletik und Krafttraining. Der Erfolg gibt seinem Eifer recht, denn 2022 schwamm der Schüler bei der Junioren-Weltmeisterschaft mit der deutschen Freiwasserstaffel über 4 x 2,5 Kilometer auf den Silberrang. 2023 möchte Lerch nochmals an der Junioren-Europameisterschaft im Freiwasser teilnehmen. Für Hobbys hat er bei seinem straffen Trainingsplan keine Zeit, in der Freizeit ruht er sich gerne einfach nur aus.

Anton Reitberger ist auch mit 67 noch ein flotter Wasserskifahrer. Foto: AntonReitbergerFoto

Anton Reitberger

Seine Karriere auf Wasserski begann der 67-Jährige an der sportartspezifischen Seilbahn. Seit 22 Jahren fährt er auf dem Fetzersee beim gleichnamigen WSC „am Boot“. Ob Sprung, Trick oder Slalom – er beherrscht sein Metier. Bei der Weltmeisterschaft in der Altersklasse über 65 Jahren fuhr Reitberger dieses Jahr auf den Bronzerang, und für 2023 ist sein Ziel klar: ein Start bei den Europameisterschaften. Auch im Winter steht der Privatier gerne auf Skiern, dann allerdings im Schnee. Oder er ist mit dem Fahrrad unterwegs.

Michael Sinning zielte mit der Armbrust ganz genau. Foto: Michael_Sinning.JPEG

Michael Sinning

Wie Noah Lerch (2021) war auch Schütze Michael Sinning bereits einmal Landkreis-Sportler des Jahres (2016). Der 37-Jährige gehört seit 25 Jahren dem SV Tirol Hettlingen an und kennt sich beruflich als Diplom-Ingenieur gut mit Maschinen aus. Sein sportliches Ziel ist die Einzelmedaille bei einer internationalen Meisterschaft. Sein größter Erfolg 2022 war der Gewinn der deutschen Meisterschaft mit der Zehn-Meter-Armbrust in der Mannschaft von Bund München. Im Kleinkaliber-Gewehr-Team der Landeshauptstädter gab es für ihn auf 50 Meter Rang drei. Neben dem Schießsport sind das Lesen und Skifahren weitere Hobbys von Michael Sinning.

Der Weg zum Gewinn

Der Stimmzettel wird jeden Samstag im Dezember in der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung veröffentlicht und muss korrekt ausgefüllt bis spätestens Samstag, 31. Dezember 2022, eine der beiden Zeitungsredaktionen in Dillingen oder Wertingen erreicht haben. Achtung: keine Kreuze machen! Wie genau abgestimmt werden muss, ist auf dem Stimmzettel nachzulesen. Die 20 Hauptgewinner werden nach Neujahr benachrichtigt und sind am Mittwoch, 11. Januar, bei der Sportler-Proklamation in Wertingen dabei. Dort werden unter ihnen die 20 Hauptpreise verlost. Die 40 Gewinner der „Trostpreise“ erhalten diese auf dem Postweg zugestellt.

Alle Sportlerwahl-Infos und den Stimmzettel zum Ausdruck gibt es auch unter: donau-zeitung.de oder wertinger-zeitung.de