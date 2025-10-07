Tie-Break-Sieg und ein klares 3:0

Ein aufregendes Volleyball-Wochenende liegt hinter den Dillinger Teams. In der heimischen Halle boten die Herren I sowie die Damenmannschaften packende Spiele und begeisterten die Zuschauer, während die Herren II und Herren III auswärts in Langweid um Punkte kämpften.

Die Dillinger Herren I erwischten einen guten Start in die neue Saison. Im ersten Spiel des Tages trafen sie auf den SSV Bobingen und lieferten sich mit den Gästen eine echte Nervenschlacht. Nach einer 2:0-Führung schien der Sieg bereits greifbar, doch Bobingen kämpfte sich eindrucksvoll zurück und glich auf 2:2 aus. Im entscheidenden Tie-Break bewiesen die Hausherren Nervenstärke und Durchsetzungsvermögen. Am Ende holten sie sich den verdienten 3:2-Erfolg. Im anschließenden Match gegen das Team Schwaben ließen die Dillinger nichts anbrennen. Mit konzentriertem Spielaufbau, druckvollen Aufschlägen und stabiler Abwehr gelang ein klarer 3:0-Sieg. Damit stehen zum Auftakt zwei Erfolge zu Buche – ein starkes Wochenende für die Herren 1I

Dillinger Damen gewinnen vereinsinternes Duell

Auch die Damen I starteten erfolgreich in die neue Spielzeit. Im vereinsinternen Duell setzten sie sich gegen die neu formierten Damen II mit 3:0 durch. Anschließend entwickelte sich gegen Mönchsdeggingen ein spannendes Duell auf Augenhöhe, das die Dillingerinnen nach großem Kampf knapp mit 3:2 für sich entschieden. Die neu gegründete Damen II überzeugten bei ihrem Debüt mit viel Einsatz und Spielfreude. Trotz der Niederlagen zeigte das Team, dass es spielerisch und kämpferisch schon jetzt gut mithalten kann – eine vielversprechende Leistung zum Auftakt.

Parallel dazu waren die Herren II und Herren III auswärts in Langweid gefordert. Gegen den Absteiger aus der höheren Liga mussten beide Mannschaften trotz engagierter Vorstellung Niederlagen hinnehmen. Im vereinsinternen Duell behielten anschließend die Herren II die Oberhand und entschieden das Spiel gegen die Herren III für sich. (dz)