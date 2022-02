Taekwondo

vor 52 Min.

Dillinger Taekwondo-Sportler siegen mit ausgereifter Technik

Plus Einen erfreulichen Start in die Wettkampfsaison 2022 feiern die Aktiven des TC Donau-Lech-Iller. Platz eins der Vereinswertung beim Technik-Cup in Dillingen erkämpft.

Von Thomas Rapp

Nach fast zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte jetzt der Internationale Technik-Cup in Dillingen ausgetragen werden. Und für die Taekwondoin des TC Donau-Lech-Iller verlief der Start in die Wettkampfsaison 2022 äußerst erfreulich, weil sehr erfolgreich. Mit ihren starken Leistungen sicherten sie sich Platz eins der Vereinswertung.

