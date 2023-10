TV Lauingen: Hammerleistung in Hausham

Taekwondo: Die Aktiven des TV Lauingen sammeln Medaillen bei der „Bayerischen“.

Hausham am Schliersee war Ausrichtungsort der offenen bayerischen Taekwondo-Meisterschaft der Deutschen Allkampf Union (DAU). Die acht Teilnehmer des TV Lauingen, gut vorbereitet durch das Trainerteam um Großmeister Joachim Veh, kämpften mit den Konkurrenten in den diversen Alters- und Leistungsklassen um die Titel. Aufgrund ihrer guten Einzelplatzierungen erreichten die Lauinger in der Vereinswertung den zweiten Platz.

Die Lauinger überzeugen

Gut abschneiden konnte nur, wer in allen vier Kerndisziplinen – Form (Hyong), Einschrittkampf (Ilbo Taeryon), Freikampf (Chayu Taerion) und Bruchtest (Kyek Pa) – überzeugte. Einen verheißungsvollen Auftakt bot Silas Mareth, der sich den Meistertitel in seiner Altersklasse sicherte. Bei den 15- bis 17-Jährigen starteten Xenia Miller, Sarah Weber und Juliia Pan. Alle drei gefielen den Kampfrichtern vor allem durch ihre Ausgeglichenheit in allen Disziplinen. Xenia Miller sicherte sich am Ende den Meistertitel, gefolgt von Juliia Pan als Zweite.

In der Erwachsenenwertung überzeugte Emil Mareth. Durch seine überragenden Leistungen sicherte er sich den Meistertitel in der Gruppe „Herren B“. Auch in der Gruppe „Meister/Trainer“ traten zwei Mohrenstädter an. Am Ende holte sich Peter Grüner knapp vor Rudi Przyklenk den bayerischen Meistertitel.

Betreut und gecoacht wurden die Lauinger Taekwondoin von Sandra Föll, Niklas Zahler und Thomas Rottmüller.