Alles ist bestens präpariert im Landkreis Dillingen

Tennis-Vorschau: Der Startstartschuss für die Verbandsrunde 2023 fällt am Wochenende 6./7. Mai. Die Landkreis-Mannschaften der Herren, Damen und Jugend verteilen sich heuer auf rund 40 verschiedene Ligen. Und etliche Teams sind höherklassig unterwegs.

Die Sportart Tennis ist eine von wenigen, die während der vergangenen Jahre steigende Mitgliederzahlen verzeichneten – der Corona-Pandemie zum Trotz. Auch die Vereine im Landkreis Dillingen stehen überwiegend gut da. Zum Start in die Verbandsrunde 2023 am Wochenende 6./7. Mai schlagen ihre Mannschaften in rund 40 verschiedenen Ligen auf. Bei den Herren, Damen und Jugend wird in vielen Altersklassen mit voller Wucht aufgeschlagen.

Die Topvereine bei den Herren stellen der TC Dillingen und der FC Gundelfingen in der Südliga 1. Bei den Damen belegt ebenfalls der FC Gundelfingen den „Spitzenrang“ im Landkreis. Noch höherklassiger, in den bayerischen Landesligen, spielen die Herren 50 der SSV Höchstädt (Landesliga 1) sowie die Herren 60 des FC Gundelfingen, des TC Wertingen und die Damen 40 der SSV Höchstädt (jeweils Landesliga 2).

Der aktivste Tennisclub ist der FC Gundelfingen mit 14 Wettkampfmannschaften im Spielbetrieb, gefolgt vom TC Wertingen mit zwölf sowie dem TC Hausen und BC Schretzheim mit jeweils elf Teams.

TC Dillingen

Die Kreisstädter gehen in dieser Saison mit sieben Teams an den Start. Neben den drei Herrenmannschaften, den Junioren und Knaben 1, zählen dazu die neu formierte Damenmannschaft und die neuen Knaben II. Damit entsteht ein breites Angebot in den verschiedenen Altersklassen.

Das Sportjahr 2023 erfährt für den TCD zudem durch die Ausrichtung der Kreismeisterschaften eine ganz besonders Bedeutung. Darüber hinaus steht das 75-jährige Jubiläum des Clubs an, welches auch einen wichtigen Eckpunkt in der Planung darstellt. Während der Wintersaison wurde die Tennisanlage durch zahlreiche Sanierungsmaßnahmen wieder auf Vordermann gebracht, sodass der anstehenden Freiluftsaison nichts mehr im Wege steht.

Seine beidhändige Rückhand zieht Leon Pfeiffer 2023 beim FC Gundelfingen durch. Er wechselte vom TC Dillingen in die Gärtnerstadt. Foto: Karl Aumiller

FC Gundelfingen

Mit drei Damenteams schlagen die Gärtnerstädter auf. Sie sind in der Südliga 1, 2 und 3 vertreten – nach dem Aufstieg der Damen II in Südliga 2. Die Damen III spielen dank Verstärkung nun ebenfalls zu sechst und die „Erste“ hat sich den Aufstieg in die Landesliga als Saisonziel gesetzt. Die Herren II wollen nach ihrem Abstieg zurück in die Südliga 3 und die Herren I in der Südliga 1 vorne mitspielen. Dort treffen sich allerdings mit Gersthofen, Bellenberg, Dillingen und Pfuhl schwere Gegner. Die-Herren 30 (Südliga 1) und Herren 60 (Landesliga 2) streben jeweils den Klassenerhalt an.

Insgesamt sechs FCG-Jugendmannschaften gehen im Sommer an den Start, darunter seit langer Zeit auch mal wieder Juniorinnen (4er-Mannschaft). In Gundelfingen freut man sich 2023 über folgende Neuzugänge: Leon Pfeiffer (bisher TC Dillingen) verstärkt nun die erste Herrenmannschaft. Neu bei den Damen II und III: Teresa Niermann, Stefanie Eickelpasch, Daniela Eickelpasch (alle bisher TC Lauingen), Sabrina Baumgartner (bisher TSV Burgau). Lisa Keßler (bisher Münchner TC Ausstellungspark) verstärkt die Damen I.

TC Wertingen

Die Zusamstädter mussten vergangenes Jahr zwei Herrenmannschaften wegen extremen Personalmangels (Verletzungen, private und berufliche Gründe) während der Punktrunde abmelden. 2023 ist man mit zwei Herrenmannschaften dabei, beide schlagen in der Südliga 4 auf. Das bedeutet gerade für die Herren I einen deutlichen Rückschritt (von Südliga 1 in die Südliga 4). Daher lautet das Saisonziel hier ganz klar Aufstieg. Die Herren II streben derweil einen Mittelfeldplatz an.

Der TCW erwartet viele Derbys im Wertinger Umkreis, teilweise wieder mit denselben Gegnern wie bereits vor 15 Jahren. Die Vorbereitung auf die Saison findet heuer im Trainingslager in Jesolo statt.

TC Lauingen

In der Sommersaison 2023 hat der TC Lauingen insgesamt sechs Mannschaften im Spielbetrieb. Neben den Herren I in der Südliga 4 und Herren II in der Südliga 6 sowie den Herren 40 in der Südliga 2 sind drei Jugendmannschaften in zwei verschiedenen Altersklassen gemeldet. Nachdem die Herren 1 in der vergangenen Saison den Aufstieg knapp verpasst haben, wollen sie nun wieder um die vorderen Tabellenränge mitspielen. Auch die anderen Mannschaften möchten an die letztjährigen Ergebnisse anknüpfen – und vor allem mit viel Spaß die Spieltage bestreiten.

Der TCL startet bereits am 30. April in die neue Sommersaison. Besonders für die jüngeren Tennisbegeisterten ist dieses Jahr wieder viel geboten. Neben dem Jugendtraining und den BTV-Spieltagen ist ein Highlight der Anlage der neue Spielplatz. Die Clubmeisterschaften starten dieses Mal schon zu Beginn der Punktrunde und finden ihren Höhepunkt mit dem Finale am 22. Juli, pünktlich zum Sommerfest des Clubs. Infos zum TCL sowie Details zu den Veranstaltungen und Ansprechpartner finden sich auf der Homepage (www.tennisclub-Lauingen.de) sowie auf Facebook.

SSV Höchstädt

Die Tennisabteilung des Vereins ist traditionell seit Jahren im Seniorenbereich besonders stark. Während die Herren in der Südliga 4 antreten, kämpfen die Herren 50 in der Landesliga 1 unter anderem gegen München-Neuperlach oder Kempten. Die Damen stellen in der Südliga 2 das drittstärkste Team aus dem Landkreis Dillingen, während die Damen 40 in der Landesliga 2 auflaufen.

Für die Damen 40 und die Herren I ging es im letzten Punktspiel 2022 sogar um den Aufstieg. Beide Teams konnten den erhofften Sieg aber nicht einfahren. Daher heißt das Saisonziel „Aufstieg“. Im vergangenen Jahr feierte die SSV die Meisterschaft in der Mixed-Runde und wird auch in diesem Sommer wieder an dem Format teilnehmen. Vor dem Saisonstart findet in der letzten April-Woche traditionell das Trainingslager am Gardasee statt. Zudem stehen noch der Neubau eines Spielplatzes und zum Saisonabschluss der 29. Raiffeisen Team-Cup vom 15. bis 17. September auf dem Plan.

Statt für die SSV Höchstädt schlägt Robert Vukusic (Bild) in der neuen Saison für den TC Hausen auf. Foto: Bernhard Weizenegger

TC Hausen

Mit mehr Jugend- als Erwachsenen-Mannschaften gehen die Hausener in der BTV-Runde (insgesamt zwölf). Sechs Jugendteams (zweimal Knaben, einmal Bambini, zweimal Midcourt und einmal Kleinfeld) stehen zwei Herren-, ein neues Damen-30- und zwei Herren-60-Teams gegenüber. Zusätzlich stellt der TC Hausen noch Damen in der Freundschaftsrunde. Die Herren I (mit Neuzugang Robert Vukusic von der SSV Höchstädt) stehen nach ihrem Aufstieg in die Südliga 2 vor der herausfordernden Aufgabe, sich dort zu etablieren.

Der Verein zählt aktuell rund 160 Mitglieder und hat die vergangenen Jahre wieder einen deutlichen Zuwachs erfahren – vor allem im Jugendbereich. Allein im Altersbereich sieben bis 13 Jahre sind beim TC Hausen 36 Kinder aktiv, die wöchentlich mit drei unterschiedlichen Coaches trainieren. Im September ist wieder der traditionelle TC Hausen Mini-Cup geplant (Disziplinen Midcourt U 10 und Kleinfeld U 8, jeweils männlich und weiblich).

BC Schretzheim

Aushängeschilder der Kleeblättler sind die Herren 40 und Herren 60, die jeweils in der Südliga 1 an den Court gehen. Die Herren 40 sind die am höchsten qualifizierte Mannschaft des Landkreises in ihrer Altersklasse. Zudem treten zwei Herren- und zwei Damenteams sowie Herren 65 und Damen 40 an. Abgerundet wird der Reigen von drei Jugendauswahlen. Da sollte mindestens ein Aufstieg – die Herren 60 haben gute Aussichten – möglich sein.

TSV Wittislingen

Die Egautaler treten 2023 mit sieben Mannschaften an: Herren, Herren II (4er), Damen, Herren 40 (4er), Herren 50, Herren 60 (4er), Herren 65 (4er). Ziel aller Teams ist der Klassenerhalt bzw. ein guter Platz im Mittelfeld – sowie verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. Besonders die Herren 65 freuen sich als Aufsteiger auf ihre erste Saison in der Südliga 1.

SV Altenberg: Die Bachtaler stellen zwei Herrenmannschaften in den Südligen 3 und 4 sowie die Damen in der Südliga 3. SV Bachhagel: Eine Damen- sowie eine Herrenmannschaft treten in den Südligen 4 bzw. 5 an. FC Zöschingen: Einer Herren-50-Truppe wagt den Sprung in die Verbandswettkämpfe. VfB Bächingen: Nachdem die Herren achtmal hintereinander die Freundschaftsrunde im Landkreis Dillingen gewonnen haben, treten sie nun in der Südliga 4 an. Ein Platz unter den ersten Drei scheint in der Endabrechnung realistisch. FC Medlingen: Als Gegner der Bächinger stehen die Herren des FC Medlingen bereit, die schon seit letztem Jahr wieder in der Verbandsrunde auflaufen. TC Mörslingen: Mit einer Knaben-15-Mannschaft schlägt der TCM in der Südliga 4 auf. BSC Unterglauheim: Der „Damen-Trend“ bei der BSCU setzt sich weiter fort. Der Verein stellt das zweitstärkste Damenteam des Landkreises in der Südliga 1 und ist mit einer weiteren Damen- sowie einer Damen-30-Mannschaft in der Punktrunde vertreten. Zwei Herrenteams in den Südligen 3 bzw. 4 sowie die Knaben 15 vervollständigen die Wettkampf-Truppe der Unterglauheimer. TC Weisingen: Mit drei Teams ist der TC Weisingen im Punktspielbetrieb vertreten. Die Herren spielen in Südliga 3, die Mädchen 15 und Knaben 15 sind der Beweis einer guten Jugendarbeit des Vereins. SV Roggden: Jeweils eine Damen- sowie eine Herrenmannschaft schlagen um Punkte auf. TSV Binswangen: In der Südliga 4 spielen die Herren des TSVB. TC Frauenstetten: Der Tennisclub zeigt sich mit sechs Mannschaften für die Saison gut gerüstet. Damen, Herren und Herren 30 sind bei den Erwachsenen am Start. Sie werden durch drei Jugendteams ergänzt. TSV Buttenwiesen: Mit zwei Herrenmannschaften, einem Damen- sowie einem Herren-40-Team stellt sich der Verein den sportlichen Herausforderungen.

Aus dem Zusamtal sind außerdem noch der TSV Lauterbach und der TSV Unterthürheim mit je einer Herrenmannschaft aktiv. Zusätzlich zu den Verbandsrundenmannschaften nehmen aus dem Landkreis Dillingen des Weiteren 14 Teams an den Tennis-Freundschaftsrunden teil.