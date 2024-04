Die Topteams des Kreises Dillingen spielen Landesliga

Tennis-Saisonvorschau: Während Dillingens Herren auf den Aufstieg verzichtet haben, gehen 2024 etliche Landkreis-Team höherklassig ans Netz. Saisonstart ist am ersten Mai-Wochenende.

Wenn am ersten Mai-Wochenende die Tennisvereine des Landkreises Dillingen in die neue Tennissaison starten, schlagen die Topteams der Herren aus Dillingen und Gundelfingen in der Schwabenliga 1 auf. Bei den Damen ist ebenfalls der FC Gundelfingen in der Landesliga 2 ein Aushängeschild des Landkreises. Zudem in den bayerischen Landesligen vertreten sind die Herren 50 die SSV Höchstädt (Landesliga 1) sowie die Herren 30 und 60 des FC Gundelfingen, die Herren 60 des TC Wertingen und die Damen 40 aus Höchstädt (jeweils Landesliga 2). Aktivster Verein ist der FC Gundelfingen mit 14 Wettkampfmannschaften, knapp gefolgt vom TC Wertingen (13) und dem TC Hausen (10).

Wie bereits 2023 geht der TC Dillingen auch in dieser Saison mit sieben Teams in die Punktrunde. Neben den drei Herren-Mannschaften und den Damen sind die Kreisstädter im Jugendbereich mit den Junioren 18 (Südliga 3) und zwei Knaben-15-Mannschaften (Südliga 2 bzw. 5) vertreten. Die Herren I verzichteten nach ihren Titelgewinn auf den Aufstieg und bleibt damit der Südliga 1 erhalten. Hier vertraut der TCD auf talentierten Eigengewächse – Ziel Klassenerhalt. Den Herren II und III (beides 4er-Teams) schlagen aussichtsreich in der Südliga 6 auf. Die Damen (4er) hoffen in ihrer zweiten BTV-Saison auf den ersten Saisonsieg in der Südliga 5.

Der FC Gundelfingen stellt 2024 drei Damenteams. Die Damen I erwartet nach dem Aufstieg harte Konkurrenz in der Landesliga 2, die Damen II schlagen erneut in der Südliga 2 auf. Die „Dritte“ greift mit Verstärkung der Juniorinnen als Viererteam in der Südliga 4 an. Die Herren melden ebenfalls drei Mannschaften. In der Südliga 1 will der FCG I wieder oben mitspielen. Für die „Zweite“ geht es nach ihrem Aufstieg in Südliga 3 um den Klassenerhalt und die Herren III wollen die Südliga 4 aufmischen. Erfreulich ist der Boom im Nachwuchsbereich, was sich in fünf Kinder- und Jugendmannschaften (Kleinfeld U8, Bambini I und II, Knaben 15 und Junioren 18) spiegel. Die Senioren spielen mit drei Mannschaften (30 I, 30 II und 60). Während sich die Herren 30 II zum ersten Mal als neues Team auf die rote Asche wagen, wartet für die Herren 30 als Aufsteiger in die Landesliga 2 eine besondere Herausforderung. Die Herren 60 schlagen bereits zum dritten Mal in der Landesliga 2 auf. Auch abseits der Punktrunde tut sich in Gundelfingen viel. Während der Pfingstpause Ende Mai/Anfang Juni finden wieder zwei LK-Tagesturniere im Einzel und Doppel für Damen und Herren sowie erstmals auch für die U 14 statt. Infos und Anmeldung sind bereits jetzt auf der FCG-Tennishomepage (https://tennis-beim-fcg.de/) einzusehen.

Gundelfingens Herren 30 schlagen nach ihrem Aufstieg heuer in der Landesliga 2 auf (vorne, von links): Gerhard Schoupa, Frank Wagner, Frank Mayershofer; (hinten, von links) Dominik Förg, Julian Seitz, Darko Milanovic. Foto: fcg

Beim TC Wertingen kämpfen 13 Mannschaften um Spiel, Satz und Sieg – acht bei den Erwachsenen- und fünf im Nachwuchsbereich. Als übergreifendes Saisonziel wurde für alle der Klassenerhalt ausgegeben. Hervorzuheben sind die Routiniers der Herren 60, die in der Landesliga aufschlagen und damit das höchstklassige TSV-Team stellen. Ein besonderes Highlight erwartet den TCW mit der Kreismeisterschaft. Am Wochenende vom 19. bis 21. Juli finden die Spiele der Jugend und Mixed-Paarungen statt. Die Erwachsenen küren vom 26. bis 28. Juli die Kreismeister im Einzel und Doppel.

In der Sommersaison 2024 stellt der TC Lauingen sieben Mannschaften zur Verbandsrunde. Neben den Herren I in der Südliga 4, den Herren II (4er) in der Südliga 5 sowie den Herren 40 in der Südliga 2 sind noch vier Jugendmannschaften gemeldet. Sowohl die Junioren 18 wie auch die Knaben 15 servieren in der Südliga 4. Die Bambini 12 treten in der Südliga 5 an und die Jüngsten – Midcourt U 10 – messen sich in der Südliga 2.

Die Tennisabteilung der SSV Höchstädt ist seit Jahren im Seniorenbereich besonders stark. Während die Herren in der Südliga 4 antreten, kämpfen die Herren 50 in der Landesliga 1 unter anderem gegen Thalkirchen-München oder Illertissen. Die Damen schlagen nach dem erneuten Aufstieg in der Südliga 1 auf, wo sie auf Donauwörth oder den TC Rot-Weiß Nördlingen treffen, während die Damen 40 in der Landesliga 2 fest etabliert sind. Bereits seit Anfang dieses Monats fliegen die gelben Filzkugeln über die Höchstädter Anlage und vor dem Saisonstart findet in der letzten Aprilwoche traditionell das Trainingslager am Gardasee statt. Zudem wurde vor kurzem ein neuer Kinderspielplatz auf der Tennisanlage installiert. Und zum Saisonabschluss steht der 30. Raiffeisen-Teamcup vom 20. bis 22. September auf dem Plan.

Der TC Hausen stellt in dieser Saison sechs Erwachsenen- und vier Jugendmannschaften sowie zusätzlich ein Team in der Freundschaftsrunde. Die erste Herren I spielen dank des nachträglichen Klassenerhalts weiterhin Südliga 2. Mit der neuen Nummer eins, Dennis Kordick, der vom TC Kirchheim kam, wurde im Dillinger Stadtteil der Klassenerhalt als vorrangiges Saisonziel ausgegeben. Die Herren II gehen in der Südliga 3 an den Start, die „Dritte“ (4er) schlägt in der Südliga 6 auf. Die Herren 60 dürfen in der Südliga 1 ran und die Herren 60 II in der Südliga 2. Die Damen duellieren sich in der Südliga 3. Der Nachwuchs ist mit den Knaben 15 (Südliga 5), Bambini 12 (Südliga 5), Midcourt U 10 (Südliga 2) und Kleinfeld U 8 (Südliga 1) stark vertreten. Die Förderung der Jugend hat beim TCH schon immer große Bedeutung. So freut man sich besonders, dass in diesem Sommer fast 50 Kinder im regelmäßigen Training stehen. Zudem werden regelmäßig kostenlose Schnuppertrainings angeboten. Am Samstag, 27. April, starten die Hausener mit einem Schleifchenturnier für Jedermann in die neue Saison.

Der BC Schretzheim meldet für die Saison 2024 acht Mannschaften in den BTV-Ligen, darunter die Herren in der Südliga 4, die Herren II (4er) in der Südliga 6 und die Damen nach ihrem letztjährigen Aufstieg in die Südliga 2 (Saisonziel Klassenerhalt; Neuzugänge Zemzem Cetin und Giulia Micello). Die Damen II (4er) sowie die Damen 40 (4er) gehen in der Südliga 4 ans Netz. In der Südliga 1 haben die Herren 40 das Saisonziel des Klassenerhaltes. Dabei kommen aus der ersten Mannschaft Helmut Kapp und Thomas Schuhmair zur tatkräftigen Unterstützung. Die Herren 65 schlagen in Südliga 2 auf. Die Jugend geht mit den Bambini U 12 in der Südliga 5 an den Start. Zudem wurden in der Freundschaftsrunde sowohl eine Damen- wie auch eine Herren-Mannschaft gemeldet. Der Inselcup als Mixed-Turnier mit Spielerinnen und Spielern aus dem ganzen Landkreis findet am 1. Juni statt. Zusätzlich findet ein Ü 100-Turnier statt (25. Mai), bei welchem das Alter der Mixed-Partner zusammen mindestens 100 betragen soll.

Der TSV Wittislingen stellt 2024 sieben Mannschaften an: Herren, Herren II (4er), Damen (4er), Herren 40 (4er), Herren 50, Herren 60 (4er), Herren 65 (4er). Für alle lauteten die Ziele: Klassenerhalt bzw. ein guter Platz im Mittelfeld sowie verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. Besonders die Herren 50 und 65 erwarten anspruchsvolle Aufgaben in der Südliga 2 bzw. in der Südliga 1.

Der „Damen-Trend“ beim BSC Unterglauheim setzt sich weiter fort. Die Unterglauheimerinnen laufen mit einer Damenmannschaft in Südliga 2 auf. Außerdem sind sie mit einer weiteren Damen-Mannschaft sowie den Damen 30 (4er) in Südliga 3 bzw. 1 vertreten. Herren in der Südliga 3 bzw. 4 sowie viele Jugendteams (zweimal Mädchen-15, je einmal Bambini 12, Midcourt U 10 sowie Kleinfeld U 9) vervollständigen die BSCU-Wettkampfgruppe.

Mit drei Teams ist der TC Weisingen heuer dabei. Die Herren spielen in Südliga 3, die Juniorinnen 18 in Südliga 3 und die Junioren 18 in Südliga 5. Der SV Altenberg vertritt das Bachtal mit zwei Herrenmannschaften in den Südligen 3 und 4 sowie mit einer Damenmannschaft in der Südliga 2. Beim SV Bachhagel treten eine Damen- sowie eine Herrenmannschaft in den Südligen 5 bzw. 4 an. Der FC Zöschingen läuft mit den Herren 60 (4er) in der Südliga 3 auf, die Herren des VfB Bächingen in der Südliga 4. Hier treffen Letztere unter anderem auf die Herren des FC Medlingen, der dort ebenfalls eine Mannschaft stellt. Der TC Mörslingen startet mit seinen Knaben 15 Mannschaft in der Südliga 4.

Der SV Roggden tritt in der Verbandsrunde mit einer Damen- sowie einer Herrenmannschaft an. Die Damen (4er) spielen in der Südliga 5, die Herren (4er) in der Südliga 6. In der Südliga 4 schlagen die Herren des TSV Binswangen auf. Der TC Frauenstetten zeigt sich mit vier Mannschaften gut gerüstet: Damen, Herren I, Herren II (4er) und Herren 30. Der TSV Buttenwiesen stellt sich mit zwei Damen- und Herrenmannschaften sowie den Herren 40 der sportlichen Herausforderung. Aus dem Zusamtal ist last but not least noch der TSV Unterthürheim mit einer Herrenmannschaft sowie zwei Knaben 15 Teams aktiv. Zusätzlich zu den Verbandsrunden-Teams nehmen aus dem Landkreis Dillingen auch noch 13 Mannschaften an den Freundschaftsrunden teil.