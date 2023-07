Die Wertinger Kids haben mächtig Bums

Tennis: Der Nachwuchs ermittelt seine Kreismeister 2023 und überzeugt dabei mit starken Leistungen. Der TC Wertingen holt fünf von elf möglichen Titeln, gefolgt von Gastgeber Dillingen (3).

Hälfte eins der Tennis-Kreismeisterschaft 2023 auf der Anlage des TC Dillingen ist gelaufen (Nachwuchs und Mixed), die zweite folgt am kommenden Wochenende (Einzel und Doppel der Erwachsenen). In elf Jugendwettbewerben sowie dem Erwachsenen-Mixed gab es starke und teils sehr spannende Matches zu sehen. Erfolgreichster Verein bei der Jugend war der TC Wertingen mit fünf Titeln, gefolgt von Dillingen (3), Lauingen (2) und Gundelfingen (1).

Gut besucht: die Tennis-Anlage des TC Dillingen. Foto: Karl Aumiller

Los ging es bereits am Donnerstag mit den Kleinsten, ehe der Sonntag von den Halbfinals und Endspielen geprägt war. Die Nerven der Zuschauer wurden unter anderem beim Doppel-Krimi der U 18-Junioren getestet. Jacob Koch/Julian Ziegler (TCD) entschieden ein wildes und ausgeglichenes Match mit hochklassigen Bällen gegen ihre Kontrahenten Pascal Mayer/Philipp Link (FCG) im Matchtiebreak mit 12:10 für sich.

Auch Dillingens OB schaut zu

Alle Spiele waren geprägt von Fairness und Verletzungsfreiheit, zudem funktionierte die Organisation der unterschiedlich lang dauernden Spiele gut. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz weilte sowohl am Samstag wie auch am Sonntag bei der Siegerehrung unter der Vielzahl an interessierten Zuschauern. Laut TCD-Sportwart Werner Pfeiffer gibt es „nur Sieger unter allen Teilnehmern, bei denen Blut und Tränen geflossen sind – und auch mancher Schluck Wasser“.

Die Mixed-Sieger: Leon Pfeiffer und Romina Keck. Foto: Karl Aumiller

Auf dem Court standen dieses Wochenende bereits auch die Mixed-Paarungen der Erwachsenen. Einzel und Doppel werden bei den „Großen“ ja erst am kommenden, zweiten Wochenende der Kreismeisterschaften ausgespielt. Das Mixed-Endspiel erreichten Lokalmatador Leon Pfeiffer und Romina Keck aus Gundelfingen. Hier schlugen sie das reine FCG-Duo Dominik Förg/Isabell Adlassnig nach spannendem Verlauf erst im Matchtiebreak knapp mit 10:8. Den ersten Satz hatten Pfeiffer/Keck 3:6 verloren, den zweiten 6:4 gewonnen.

Endspiel-Ergebnisse

U 18 männlich: Julian Ziegler (TC Dillingen) – Pascal Mayer ( FC Gundelfingen 6:4/6:4

U 16 männlich: Philipp Link (FC Gundelfingen – Dominik Gärtner (TC Dilllingen) 6:1/6:1

U 14 männlich: Luis Pfeiffer (TC Dillingen) – Finn Tausend (FCG) 6:1/6:0

U 12 männlich: Maximilian Hahn (TC Wertingen) – Levi Noah Tausend (FC Gundelfingen) 6:1/6:3

U 18 weiblich: Lara Gaiser (TC Lauingen) – Elisa Auerbach (TC Dillingen) 6:4/6:3

U 14 weiblich: Mira Kuhlins (TC Lauingen) – Isabel Ziegler (BSC Unterglauheim) 6:2/6:2

Antonia Mörgenthaler (Wertingen) ist weibliche U 12-Kreismeisterin. Foto: Karl Aumiller

U 12 weiblich: Antonia Mörgenthaler (TC Wertingen) – Leonie Birkner (TC Mörslingen) 6:2/6:1

U 10 w/m gemischt: Simon Wagner (TC Wertingen) – Halil Simsek (FC Gundelfingen) 10:12/10:6/13:11

U 9 w/m gemischt: Emma Hahn (TC Wertingen) – Marie Wiedemann (TC Wertingen) 7:10/11:9/10:5

U 18 Doppel männlich: Jacob Koch/Julian Ziegler (TC Dillingen) – Pascal Mayer/Philipp Link (FC Gundelfingen) 6:7/6:2/12:10

U 14 Doppel männlich: Sebastian Hahn/Maximilian Hahn (TC Wertingen) – Zeno Unger/Quentin Unger (TC Wertingen) 6:1/7:5 Mixed Erwachsene: Leon Pfeiffer (TCD)/Romina Keck (FCG) – Dominik Förg/Isabell Adlassnig (FCG) 3:6/6:4/10:8