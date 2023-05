Dillingen ist schon in den Einzeln dominant

Tennis: Dillinger Herren legen mit einem 7:2-Erfolg in Gersthofen los.

Zum Start in die Tennis-Saison 2023 gab es für den TC Dillingen Siege der Herren in der Südliga 1 sowie der Knaben II. Immerhin remis spielten die Knaben I und die Damen, während die Herren III in Kötz unterlagen. Beim Rot-Weiß-Gersthofen II fiel die Vorentscheidung für Dillingens Herren schon in den Einzeln. Nur Gabriel Simonelli überließ sein Match der Heimmannschaft, während Michalica Ales, David Polak, Adam Solcan, Dominik Guzmicky und Julian Ziegler klar gewannen. Als die Doppel aufgeteilt wurden, stand ein 7:2-Auswärtssieg fest.

Die Herren III verloren ihre Partie der Südliga 6 gegen Kötz klar mit 1:5. In den Einzeln ging nur Armin Schwarz siegreich vom Platz, Marcus Redl verlor erst im MatchTiebreak mit 10:12. Leopold Famulla und Jonathan Kraus unterlagen mit „Höchststrafe“. Kötz holte sich auch beide Doppel.

Remis der Dillinger Damen

Die neu gebildete Damenmannschaft feierte in der Südliga 5 gegen Gast SV Bonstetten mit dem 3:3-Remis gleich einen Teilerfolg. In den Einzeln punkteten Julia Finster und Tatjana Picciolo, während Cornelia August sowie Daniela Muffler-Lutz jeweils in drei Sätzen unglücklich unterlagen. Das Doppel Julia Finster/Leonie Ziegler sicherte mit 7:6 und 6:1 den ersten Saisonpunkt.

In der Südliga 3 waren die Knaben 1 des TC Dillingen im Derby daheim gegen den FC Gundelfingen gefordert. Kampfbetont und ausgeglichen ging es schon in den Einzeln zu. Dominik Gärtner und Maxi Gehringer gewannen ihre Einzel sowie zusammen im Doppel zum 3:3-Endstand.

Das Spiel der Knaben 2 in der Südliga 5 brachte für Dillingen einen 5:1-Auswärtssieg in Welden. Jonathan Bahner, Caius Pachmann und Felix Schmiederer gewannen ihre Einzel. Zwei weitere Punkte sicherten die Doppel Pachmann/Schmiederer und Bahner/Oskar Bassewitz.

Der Spiel der Dillinger Herren II gegen Offingen II wurde auf den 11. Juni verlegt, das der Junioren fand aufgrund Spielermangels bei Gegner Krumbach ebenfalls nicht statt und wurde als Sieg für Dillingen gewertet.