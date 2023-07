Dillinger LK-Meisterschaft: Etwas mehr dürfte es schon sein

Tennis-Kreismeisterschaft: Der Veranstalter TC Dillingen bedauert die teils schwache Beteiligung.

„Ich bin gespannt, wie im Rahmen des Teamcups über die Zukunft der Tennis-Kreismeisterschaften entschieden wird“, sagt Turnierleiter und Sportwart Werner Pfeiffer vom TC Dillingen. „Schade, dass viele nicht den sportlichen Reiz und das Prestige dieser Titelkämpfe im Landkreis erkannt haben, aber sonst im nirgendwo um jeden Leistungsklassen-Punkt spielen!“ Er bedauert das Fehlen einiger Spielern aus Vereinen des Bachtals und Zusamtals, aber auch die sehr schwache Beteiligung bei den Damen. Insgesamt elf Vereine haben ihre Aktiven bei den 42. Kreismeisterschaften angemeldet.

Damen machen sich in Dillingen rar

Turnierchef Pfeiffer ist froh, dass er die Kategorie Damen C neu ins Leben gerufen hatte, da die Damen A sowie B mangels Interesse nicht stattfinden: „Echt traurig! Bei der Menge an erfolgreichen Damen-Teams im Landkreis.“ Ob die an Nummer eins gesetzte Juniorin Sophie Birkner teilnehmen kann, ist noch ungewiss. Der neuen U 18-Kreismeisterin Lara Gaiser vom TC Lauingen ist auch bei den Damen C einiges zuzutrauen.

Im Herrenbereich gibt es vier Einzelkategorien. Tomas Mittring (SSV Höchstädt) gilt als Titelaspirant der Herren A. Seine härtesten Konkurrenten sind die Gundelfinger Manuel Schmidt und Alexander Maier sowie Leon Pfeiffer vom Gastgeber TCD. Auch Routinier Thomas Riesenegger (TC Lauingen) ist für eine Überraschung gut.

Ab der Leistungsklasse 14 durften sich die Teilnehmer bei den Herren B eintragen und stellten mit 19 die meisten Teilnehmer. Im ausgeglichenen Feld ist Marcel Weber vor dem Hausener Patrick Stutzmüller auf Position eins gesetzt. Es folgen Darko Milanovic (FCG) und Marcus Koch (TCD). Den Youngsters Philipp Link (FC Gundelfingen) und Jacob Koch (TCD) ist auch im Herrenbereich einiges zuzutrauen. Bei den Herren C gibt es dieses Jahr eine Premiere: Einsteiger und Nachwuchsspieler können sich ab der LK 20 in dieses Feld eintragen. Lauingens Routinier Sven Penndorf ist vor dem Wittislinger Lorenz Lemer „an eins“ gesetzt. Unter den elf Startern folgen Christian Högg (TCD) und Elias Stark ( Wittislingen). Vierte Kategorie bei den Männern sind die Herren 60. Hier wird Wolfgang Mittring (SSV Höchstädt) im Endspiel erwartet. Mögliche Gegner sind Hermann Schädle (Wittislingen), Jiri Plachy (Hausen) oder Joachim Schöneich (Schretzheim).

Ein Gundelfinger Doppel ist Favorit

Beim Herrendoppel rangieren Manuel Schmidt/Alexander Daumann (beide FCG) in der Setzliste vor den Kreismeistern des vergangenen Wochenendes, Julian Ziegler (Junioren Einzel und Doppel) und Leon Pfeiffer (Mixed). Starke Konkurrenz erwächst durch die Maier-Brüdern Alexander und Tim sowie Sebastian Bundschuh/Felix Weihmayer. In den Herren 40-Doppeln wird mit Spannung erwartet, ob sich am Ende die am besten gesetzten Paarungen Christoph Balzer (Schretzheim)/Thomas Keis (Mörslingen) und Thomas Riesenegger (TCL)/Joachim Frömel (Wittislingen) gegenüberstehen. Bei den Damen gehen sieben Doppel an den Start. Topgesetzt sind Martina Wegerer/Sandra Wirth (beide Hausen) vor Malena Castaldo/Emily Schneider (beide BCS).

Ein Damen-Doppel fand bereits am Donnerstag statt. Offizieller Start der Titelkämpfe ist am Freitag um 16.30 Uhr. Weiter geht es auf der Anlage des TC Dillingen am Samstag um 9 Uhr. Der Sonntag beginnt ab 9 Uhr mit den Halbfinals. Die Einzel-Endspiele sind ab 13 Uhr geplant, die der Doppel ab 15 Uhr. Für 17 Uhr ist die Siegerehrung mit Schirmherr Landrat Markus Müller terminiert.