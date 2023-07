Endlich wieder eine Dillinger Kreismeisterschaft

Tennis: Die TC Dillingen richtet die 42. Auflage der Titelkämpfe an den letzten beiden Juli-Wochenenden aus. Anmeldeschluss ist jeweils ein Montag.

Nach der Corona-Zwangspause und der Tatsache, dass es im vergangenen Jahr keinen Ausrichter gefunden werden konnte, gibt es heuer wieder eine Tennis-Kreismeisterschaft. Diese findet an den letzten beiden Juli-Wochenenden auf dem Gelände des TC Dillingen und des TC Hausen statt. Zunächst stehen der Nachwuchs und das Mixed im Mittelpunkt, dann folgen die Erwachsenen.

In Dillingen und Hausen

Die 42. Auflage der Titelkämpfe beginnt am Donnerstag, 20. Juli, mit den Kleinfeld- und Midcourt-Matches der Jüngsten. Vom 21. bis 23. Juli messen sich sowohl die Junioren in Einzeln und Doppeln als auch die Mixedpaarungen. Bei den Junioren können sich die tennisbegeisterten Spieler und Spielerinnen in den Einzelkategorien U 12, U 14, U 16 und U 18 anmelden. Bei den Doppelpaarungen gibt es die Anmeldemöglichkeiten der weiblich sowie männlichen U 14 und U 18. Bei den Erwachsenen-Mixedpaarungen wird nicht nach Alter unterteilt. Am Montag, 17. Juli, ist Anmeldeschluss für das Junioren/Mixedwochenende. Danach können keine weiteren Anmeldungen angenommen werden, da an diesem Tag abends bereits die Auslosung stattfindet.

Zum Monatsende sind die Erwachsenen dran

Das Wochenende vom 28. bis 30. Juli sieht die Einzel- und Doppelspiele der Aktiven und der Senioren. In der Gruppe A können sich Spieler und Spielerinnen mit einer LK von 1,0 bis 25,0 eintragen, die Gruppe B besteht aus der LK 14,0 bis 25,0. In der Gruppe C finden die Matches im Bereich LK 20,0 bis 25,0 statt. Bei den Altersklassen wird nach Damen 30, den Herren 30, 40, 50, und 60 unterschieden. In den Doppeln der Damen und Herren wird weder nach Alter noch nach LK getrennt, jedoch ist eine Anmeldung bei den Doppeln der Herren 40 möglich. Anmeldeschluss ist der Montag, 14. Juli.

Weil neben der Ausrichtung der 42. Kreismeisterschaften zudem das 75-jährige Bestehen des TC Dillingen gefeiert werden kann, hofft der Tennisclub auf reges Interesse bei Gästen und Zuschauern. Aus der Lokalpolitik sind Landrat Markus Müller in seiner Rolle als Schirmherr und der Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz eingeladen. Die Gewitter der vergangenen Tage haben ihre Spuren auch auf den Tennisplätzen in Dillingen und Hausen hinterlassen, weswegen noch zusätzliche Arbeiten bis zum Start der 42. Kreismeisterschaften getroffen werden müssen. Dann steht spannenden Matches im „Hexenkessel“ der Dillinger Tennis-Anlage aber nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, gibt es unter via E-Mail an info@tc-dillingen.de, auf der Website www.mybigpoint.de oder direkt bei Werner Pfeiffer