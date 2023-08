Gundelfinger Gastgeberinnen in der Favoritenrolle

Tennis: Dritter Raiffeisen-Teamcup der Damen von 8. bis 10. September in Gundelfingen.

Zum mittlerweile dritten Mal findet auf der Tennisanlage des FC Gundelfingen der Raiffeisen-Teamcup für Damen statt. Vom 8. bis zum 10. September treten wieder zwölf Damenteams aus den Landkreisen Dillingen, Günzburg, Neu-Ulm, Heidenheim und Nördlingen an, um im Endspurt der Freiluftsaison noch Leistungsklassenpunkte für sich und ein möglichst hohes Preisgeld für das Team zu ergattern. Insgesamt werden rund 1400 Euro ausgeschüttet.

Höchstädter Konkurrenz für Gundelfingen

Nach ihrem Sieg im vergangenen Jahr und dem Aufstieg in die Landesliga geht die erste Damenmannschaft des FC Gundelfingen erneut als klarer Favorit auf den roten Sandplatz, erhält aber unter anderem starke Konkurrenz durch die SSV Höchstädt, die den Aufstieg in die Südliga 1 schaffte. Die zweite FCG-Mannschaft hofft, sich nach Platz zehn und Platz neun bei den vergangenen Turnieren weiter steigern zu können.

Ebenfalls erneut am Start sind die Damen des TC Kötz, TS Weißenhorn, TSV Offingen und TSV Balzhausen. Der TC Günzburg als Sieger der ersten Auflage im Jahr 2021 tritt nach einem Jahr Pause nun mit einer motivierten jungen Mannschaft an, die sich bei diesem Turnier behaupten möchte. Dank einer Wildcard schlagen die Damen des TC Sontheim wieder auf und erstmals auch der TC Rot-Weiß Nördlingen. Damit zeigt sich, dass sich das in Bayern bisher einmalige Turnier zu einem bedeutenden regionalen Event entwickelt. Ebenfalls neu im Teilnehmerfeld stehen die Damen 30 des TC Hausen sowie das Team des TSV Burgau.

Die Auslosung für dieses Mannschaftsturnier findet eine Woche vor Spielbeginn statt. Am Freitag, 8. September, ab 15 Uhr, und Samstag, 9. September, ab 9.30 Uhr messen sich die Spielerinnen dann zunächst in der Gruppenphase, wobei pro Begegnung zwei Einzel und ein Doppel gespielt werden. Am Sonntag, 10. September, stehen schließlich die Halbfinal- und Finalspiele des dritten Raiffeisen-Teamcups für die Damen an.