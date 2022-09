Immer wieder, immer wieder TC Dillingen!

Tennis: Beim 28. Raiffeisen-Teamcup auf der Anlage der SSV Höchstädt sichert sich Dillingen erneutden größten Anteil am Preisgeld. Die Gastgeber machen diesmal einen Rang gut.

Der Wanderpokal bleibt, wo er ist – schon wieder! Die Tennis-Herren des TC Dillingen verteidigten den Titel zum zweiten Mal in Folge und holen sich ihren sechsten Sieg beim Raiffeisen-Teamcup in Höchstädt. Die vergangene Saison bestritten die Kreisstädter in der Südliga 1 und belegten dort den zweiten Tabellenplatz, womit sie knapp den Aufstieg verpassten. Im Team-Cup jedoch war Dillingen am Wochenende nicht zu schlagen. Die zwölf besten Herren-Mannschaften der Region hatten von Freitag bis Sonntag auf der SSV-Anlage um die besten Platzierungen und 1850 Euro Preisgeld gekämpft.

In den Vorrunden fegten die TCDler erst Hausen dann die Bäumenheimer Herren vom Platz. Im Halbfinale gegen den FC Gundelfingen wurden die Matches dann enger. Während Daniel Oszfolk noch deutlich überlegen war (6:3, 6:1), konnte Leon Pfeiffer den Sieg erst im Match-Tiebreak komplett machen (4:6, 6:2, 10:7). Ähnlich spannend verliefen die Matches um den Titel gegen den TC Donauwörth 30. Den ersten Punkt holte Daniel Oszfolk im Einzel gegen Matthias Lübbert (6:3, 6:2). Anschließend musste sich Leon Pfeiffer hauchdünn Markus Probst geschlagen geben (6:7, 6:1, 9:11). Die Entscheidung um den Titel fiel folglich erst in der letzten Doppelpartie. Mario Urban/Daniel Oszfolk stellten sich der Aufgabe gegen die Donauwörther Matthias Lübbert/Markus Erdt. Nach einem packenden Match triumphierten die Dillinger (6:1, 6:4).

Die Mannschaft des TC Nördlingen belegt Platz drei durch den 2:1-Erfolg gegen Gundelfingen. In den Vorrunden schlugen die Rieser zunächst Gastgeber Höchstädt 50 und anschließend den TSV Wittislingen. Gegen die Heimmannschaft ließen die Nördlinger keine Gnade walten. Tobias Kleibl und Otto Bschorer dominierten die Höchstädter Stefan Lemmert und Anton Keller klar. Im zweiten Durchgang der Vorrunde holte Rainer Meyr dann noch einen Zusatzpunkt gegen die Wittislinger. Im Spiel um Platz drei traf Nördlingen auf den FC Gundelfingen. Hier schenkten die Spieler sich absolut nichts. Sowohl Claudius Hingst wie auch Sebastian Schlund gingen erst im Match-Tiebreak als Sieger aus ihren Partien hervor.

Platz vier geht damit an den FC Gundelfingen. Die erste Vorrunde bestritt die Mannschaft gegen den TC Wertingen. Hier sorgten Alexander Daumann und Alexander Maier bereits in ihren Einzelpartien für Spannung. Beide konnten die Wertinger Gegner erst im dritten Satz bezwingen (Daumann: 1:6, 6:4, 10:43/Maier: 6:2, 1:6, 10:8). Im nächsten Durchgang hieß der Gegner BSC Unterglauheim. Gerhard Schoupa und Frank Mayershofer glänzten hier erst in ihren Einzelpartien und danach gemeinsam im Doppel und fegten die Unterglauheimer vom Platz. In der Finalrunde konnten Dominik Förg und Johannes Wiesmüller im Doppel gegen den TC Nördlingen immerhin einen Punkt einfahren.

Auf Rang fünf kam Anton Keller mit seiner SSV Höchstädt 50. Foto: Karl Aumiller

Die Gastgebermannschaft in Höchstädt spielte sich auf Platz fünf und war damit einen Rang besser als im Vorjahr. Bereits in der Vorrunde gegen den TSV Wittislingen war einiges geboten. Anton Keller fegte seinen Gegenspieler mit 6:0, 6:0 vom Platz. Thomas Riesenegger kämpfte sich durch einen knappen Match-Tiebreak und siegte schlussendlich mit 6:2, 3:6, 10:8, bevor er sich zusammen mit Wolfgang Mittring in die Doppelpartie begab. Auch hier benötigten die Höchstädter Herren den Match-Tiebreak zum Sieg und triumphierten denkbar knapp mit 6:7, 6:3, 17:15. Im Spiel um Platz 5 schlugen die Höchstädter Herren 50 zuerst gegen den TC Hausen und dann gegen den letztlich sechstplatzierten TC Wertingen auf. Fabian Trauner gewann gegen Höchstädt sein Einzel. Fabian Demharter sowie das Doppel Trauner/Dusan Bogojevic unterlagen.

Abschlusstabelle: 1. TC Dillingen; 2. TC Donauwörth 30; 3. TC Nördlingen; 4. FC Gundelfingen; 5. SSV Höchstädt 50; 6. TC Wertingen; 7. BC Schretzheim; 8. TC Hausen; 9. BSC Unterglauheim; 10. TC Weisingen; 11. TC Bäumenheim; 12. TSV Wittislingen