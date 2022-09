„Runde zwei“ in Gundelfingen nach erfolgreicher Premiere

Tennis: Auch 2022 findet wieder ein Raiffeisen-Teamcup für die Damen auf der Anlage des FC Gundelfingen statt.

Nach der durchweg positiven Resonanz auf die Premiere im vergangenen Jahr lädt die Tennisabteilung des FC Gundelfingen 2022 ein zweites Mal zum Raiffeisen-Team-Cup für Damen auf heimischer Anlage ein. Zwölf Damenmannschaften aus den Landkreisen Dillingen, Günzburg, Neu-Ulm und Heidenheim kämpfen vom 9. bis 11. September um LK-Punkte und Preisgelder, aber auch der Teamgeist und die Matchpraxis werden zum Ende der Freiluftsaison hin nochmals gestärkt und gefordert.

Starkes Starterfeld in Gundelfingen

Das Teilnehmerfeld zeigt, dass sich das noch junge Turnier weiter zu einem überregionalen Event hin entwickelt. Dank der Sponsoren, zu denen neben dem Raiffeisen-Kreisverband auch Intersport Seeßle, das Autohaus Joas, das Versicherungsbüro Konrad sowie KD Electric und das Reisebüro Urban zählen, können rund 1400 Euro an Preisgeld ausgeschüttet werden.

2021 noch auf dem zweiten Platz, gilt die erste FCG-Damenmannschaft mit Topspielerin und Rückkehrerin Romina Keck als Favorit, muss sich jedoch vor starken Krumbacherinnen, die 2022 ihr Teamcup-Debut feiern, in Acht nehmen. Beide Teams schlugen im Sommer in der Südliga 1 auf. Auch die Damen vom TC Burgberg, die in Baden-Württemberg in der Bezirksliga spielen und sich beim letztjährigen Teamcup den dritten Platz sicherten, sind wieder Anwärterinnen auf den Titel. Mit dem SV Bachhagel, TS Weißenhorn, TSV Balzhausen und dem SV Altenberg gehen 2022 vier Mannschaften erstmalig beim Damen-Team-Cup an den Start. Zum zweiten Mal dabei sind die FCG-Damen II sowie Offingen, Ziemetshausen, Höchstädt und Sontheim.

Die Auslosung für das Turnier fand bereits statt. Am Freitag, 9. September, ab 15 Uhr und Samstag, 10. September, ab 9.30 Uhr, messen sich die Spielerinnen zunächst in der Gruppenphase. Pro Begegnung werden zwei Einzel und ein Doppel gespielt. Nach der Gruppenphase machen die Teams in den Halbfinal- und Finalspielen am Sonntag, 11. September, dann Jagd auf ein möglichst hohes Preisgeld.