Spannende Matches, strahlende Sieger in Dillingen

Tennis: Bei der 37. Landkreismeisterschaft spielen die Erwachsenen in acht Kategorien die Titel 2023 aus. Eine Regenunterbrechung und die schwache Beteiligung bei den Damen trüben das sonst positive Gesamtbild etwas.

In acht Kategorien wurden am vergangenen Wochenende die Erwachsenen-Titel bei der 37. Tennis-Kreismeisterschaft auf der Anlage des TC Dillingen ausgespielt. Positiv in Erinnerung bleiben die teils starken Leistungen und spannenden Matches. Weniger erfreulich war die schwache Resonanz die Teilnahme betreffend bei einige Vereinen. Dies gilt vor allem für den Damen-Bereich. Hier wurde bereits im Vorfeld klar, dass dieses Jahr nur ein Damen-C-Feld antritt. Die Konkurrenzen der Damen A und B fielen wegen mangelnder Beteiligung flach.

Auch bei den Damen C top: U 18-Meisterin Lara Gaiser. Foto: Karl Aumiller

„Ich hoffe, dass die Kreismeisterschaften weiterhin stattfinden, und werde helfen, an deren Attraktivität mit neuen Ideen mitzugestalten“, sagte der Dillinger Turnierchef Werner Pfeiffer zusammenfassend. Er und sein Team hatten sich viel Mühe gegeben, um 2023 der Jugend und den Erwachsenen – nach mehreren Jahren Pause auch wegen Corona – wieder eine Kreismeisterschaft anbieten zu können.

Darko Milanovic gewann das Herren-B-Finale. Foto: Karl Aumiller

Die Aktiven lieferten sich umkämpfte und hochklassige Partien. Den Auftakt machte ein vorverlegtes Doppel am Donnerstag, ehe es am Freitag, Samstag und Sonntag richtig zur Sache ging. Am Samstag freilich war Petrus nicht auf der Seite der Tennisspieler. Gegen Mittag beendete ein lang anhaltender, kräftiger Regen zunächst die gerade laufenden Spiele. Als das Unwetter abgezogen war, standen vier der sechs Dillinger Plätze unter Wasser. Dank der kollektiven Mithilfe der TCD-Mitglieder konnten die Courts von den Wassermassen befreit werden, sodass der Spielbetrieb auf der Dillinger und der Hausener Tennisanlage – auf letztere wichen die Spieler und Spielerinnen aufgrund des Wetters aus – wieder aufgenommen werden konnte. Entsprechend verzögerte sich jedoch der Zeitplan, sodass die letzten Doppel am Samstag unter schlechter werdenden Sichtverhältnissen absolviert werden mussten.

Kreismeister der Herren C ist Niklas Stark vom TSV Wittislingen. Foto: Karl Aumiller

Am Sonntag standen die Halbfinals und das Endspiel auf dem Programm. In nervenzehrenden Aufeinandertreffen lieferten sich die Damen und Herren in den verschiedenen Kategorien einen hochklassigen Schlagabtausch. Abschließend wurden die Sieger durch Landrat und Schirmherr Markus Müller für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Im Herren-40-Doppel vorne: Thomas Keis (links) und Christoph Balzer. Foto: Karl Aumiller

Erfolgreichster Verein des Erwachsenen-Wochenendes bei der Dillinger Landkreismeisterschaft 2023 war die SSV Höchstädt mit zwei Titel (Herren A Thomas Mittring; Herren 60 Wolfgang Mittring). Je einmal trugen sich bei den Einzel-Konkurrenzen der FC Gundelfingen (Herren B Darko Milanovic), TSV Wittislingen (Herren C Niklas Stark) und TC Lauingen (Lara Gaiser) in die Siegerliste ein.

Zwei Titel für Höchstädt

Das Herrendoppel gewann Dillingens Leon Pfeiffer an der Seite seines Vereinskameraden Julian Ziegler. Leon Pfeiffer hatte sich bereits vor Wochenfrist zusammen mit der Gundelfingerin Romina Keck den Mixed-Titel gesichert. Im Doppel der Damen war mit Martina Wegerer und Sandra Wirth eine Kombination der Tennisvereine aus Hausen und Wertingen erfolgreich. Beim Herren-40-Doppel setzte sich mit Christoph Balzer und Thomas Keis eine Paarung des BC Schretzheim und TC Mörslingen durch.

Herren-A-Vize und mit Julian Ziegler Doppel-Meister: Leon Pfeiffer. Foto: Karl Aumiller

Ergebnisse der Dillinger LK-Meisterschaft

Herren A

Endspiel: Thomas Mittring (SSV Höchstädt) – Leon Pfeiffer (TC Dillingen) 6:3/6:3; Halbfinalisten: Manuel Schmidt (FC Gundelfingen), Alexander Maier (FC Gundelfingen)

Herren B

Endspiel: Darko Milanovic (FC Gundelfingen) – Patrick Stützmüller (TC Hausen) 6:4/6:0; Halbfinalisten: Marcus Koch (TC Dillingen), Marcel Weber (FC Gundelfingen)

Herren C

Endspiel: Niklas Stark (TSV Wittislingen) – Elias Stark (TSV Wittislingen) 6:4/2:6/10:6; Halbfinalisten: Yigit Gökdal (TC Dillingen), Sven Penndorf (TC Lauingen)

Damen C

Endspiel: Lara Gaiser (TC Lauingen) – Sabrina Baumgärtner (FC Gundelfingen) 6:2/7:6; Halbfinalisten: Elisa Auerbach (TC Dillingen), Sophie Birkner (BSC Unterglauheim)

Herren 60

Endspiel: Wolfgang Mittring (SSV Höchstädt) – Hermann Schädle (TSV Wittislingen) 6:3/6:3; Halbfinalisten: Manfred Winkler (TSV Wittislingen), Joachim Schöneich (BC Schretzheim)

Herren-Doppel

Endspiel: Julian Ziegler/Leon Pfeiffer (TC Dillingen) – Manuel Schmidt/Alexander Daumann (FC Gundelfingen) 6:3/1:6/13:11; Halbfinalisten: Alexander Maier/Tim Maier (VfB Bächingen), Jochen Stricker/Darko Milanovic (FC Gundelfingen)

Damen-Doppel

Endspiel: Martina Wegerer/Sandra Wirth (TC Hausen/TC Wertingen) – Emily Schneider/Malena Castaldo (BC Schretzheim) 6:3/6:2; Halbfinalisten: Stefanie Eickelpasch/Daniela Eickelpasch (FC Gundelfingen), Alina Schweyer/Elisa Auerbach (BSC Unterglauheim/TC Dillingen)

Herren-40-Doppel

Endspiel: Christoph Balzer/Thomas Keis (BC Schretzheim/TC Mörslingen) – Thomas Riesenegger/Joachim Frömel (TC Lauingen/TSV Wittislingen) 7:5/4:6/10:2; Halbfinalisten: Christian Holzheuer/Guido Degenhardt (TC Wertingen), Jens Schmitt/Wolfgang Mittring (SSV Höchstädt)