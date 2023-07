SSV Höchstädt: 18, 21 ... und jetzt auch 2023

Tennis: In einem Herzschlag-Saisonfinale sichern sich die Höchstädter Damen ihren dritten Aufstieg binnen fünf Jahren. Weitere gute Ränge runden das positive Gesamtbild ab.

Die Höchstädter Damen steigen nach einem Herzschlagfinale in die Tennis-Südliga 1 auf. Die Damen 40 freuen sich über Platz vier in der Landesliga 2 und die Herren 50 landen auf dem „Treppchen“ der Landesliga 1. Die erste Herrenmannschaft muss sich in einer stark besetzten Südliga 4 am Ende aufgrund der schlechteren Matchbilanz mit Platz sechs begnügen.

Was für ein Krimi war das am Sonntag auf der SSV-Tennisanlage beim Damen-Heimspiel! Nachdem vor zwei Wochen das vermeintliche Aufstiegsendspiel gegen Mönchsdeggingen verloren gegangen war, glaubten nur noch die größten Optimisten an den dritten Aufstieg innerhalb von fünf Jahren. Doch das Team um Mannschaftsführerin Anja Kramer vollbrachte das nicht mehr für möglich gehaltene Tenniswunder.

Alle Höchstädterinnen siegen

Die Ausgangslage war klar. Nachdem Mönchsdeggingen sein letztes Spiel am Wochenende zuvor mit 8:1 gewonnen hatte, mussten Höchstädt das Heimspiel gegen Oberndorf mit 9:0 gewinnen und dabei möglichst alle Matches in zwei Sätzen beenden, um punktgleich, aber mit der besseren Satzdifferenz, noch am TSV vorbeiziehen zu können. Und die Damen legten los wie die Feuerwehr. Vanessa Weber (6:0, 6:1), Anja Kramer (6:3, 6:4), Julia Ludewigt (6:2, 6:3), Joana Weber (6:1, 6:1) und Sarah Mayerle (6:2, 6:1) ließen ihren Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance. Einzig Anja Kratzer ging in die Verlängerung. Nach den hart umkämpften ersten beiden Sätzen (7:6, 4:6) musste der Matchtiebreak die Entscheidung bringen. Hier setzte sich die Höchstädterin in einer wahren Nervenschlacht hauchdünn mit 11:9 durch und hielt damit die Hoffnung auf das Aufstiegswunder weiter am Leben. In den Doppeln spielten die Damen ihre Überlegenheit gnadenlos aus. Kramer/Mayerle (6:3, 6:1), V. Weber/ Kratzer (6:1, 6:3) und Ludewidgt/ J. Weber. (6:3, 6:2) machten mit ihren deutlichen Erfolgen den Deckel drauf. Nachdem klar war, dass dieser haushohe 9:0-Sieg zum Aufstieg in Südliga 1 reicht, feierten die Damen ausgelassen und ließen die Sektkorken knallen.

Die Damen 40 mussten sich zum Abschluss knapp mit 4:5 gegen den SV Amendingen beugen. Damit landet das Team um Kapitänin Burga Pollak auf Rang vier der Landesliga 2, darf aber aufgrund der insgesamt tollen Saisonleistungen trotzdem stolz auf sich sein. Im letzten Heimspiel punkteten Marianne Däubler (6:1, 6:2), Silvia Kölle (6:3, 6:4), Veronika Gerstmayer (6:2, 6:4) und die Doppelpaarung Pollak/ Kölle (6:2, 6:1).

Knappe Niederlage für Höchstädts Herren I

Auch die Herren I verabschieden sich mit einer knappen 4:5-Heimniederlage aus der diesjährigen Freiluftrunde. Gegen den TC Lauingen erspielten in den Einzeln Thomas Ebermayer (6:1, 6:3) und Oliver Maneth (6:4, 6:2) sowie in den Doppeln Ebermayer/Däubler (6:0, 6:3) und Maneth/Friedel (6:2, 6:4) die Punkte für die Hausherren. Damit geht eine durchwachsene Saison aufgrund der schlechteren Matchbilanz im Vergleich zum TCL und dem SV Bachhagel auf Rang sechs zu Ende.

Die Herren 50 freuen sich hingegen über einen gelungenen Abschluss. Im Heimspiel gegen Illertissen feierten sie einen ungefährdeten Erfolg und damit einen starken dritten Platz in der Landesliga 1. Stefan Lemmert (7:5, 6:2), Anton Keller (6:1, 6:0), Thomas Riesenegger (kampflos), Wolfgang Mittring (6:2, 1:6, 10:3) und Jens Schmitt (kampflos) stellten bereits nach den Einzeln uneinholbar auf 5:1, nach den Doppeln hieß es 6:3.