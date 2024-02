Die Tischtennis-Meisterschaft der Senioren findet in Dillingen statt

Gerhard Tiefenbacher ist am Wochenende der Lokalmatador des Dillinger Vereins bei der bayerischen Meisterschaft der Senioren. Übersteht er die Vorrunde?

Das größte Tischtennisturnier des Freistaats, die bayerischen Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren, findet am Wochenende wieder in Dillingen statt. Über 200 Aktive aus ganz Bayern ermitteln die bayerischen Meister im Einzel, Doppel und Mixed. Gespielt wird in zehn verschiedenen Altersklassen (AK 40 bis Ü 85). Bereits im vergangenen Jahr war die Tischtennisabteilung des TV Dillingen Ausrichter dieses Turniers und sorgte für perfekte Rahmenbedingungen.

Als TVD-Lokalmatador geht Gerhard Tiefenbacher an die Platte, zum ersten Mal jedoch in der Konkurrenz der Herren 70. Das Teilnehmerfeld dort ist ausgeglichen, das „Überleben“ der Vorrundengruppe wäre ein Erfolg für Tiefenbacher. Das Turnier beginnt am Freitag um 16 Uhr, die Finalspiele finden ab Sonntagmittag statt. Spielstätte ist die Mittelschulhalle, der Eintritt ist frei.

Es gibt Hoffnung für die Dillinger Herren I

Gute Nachrichten gibt es indes für die Herren I des TV Dillingen. Neben dem neuen Hoffnungsträger Mike Behringer (wir berichteten) befindet sich Uli Foag nach dreimonatiger Verletzungspause wieder im Mannschaftstraining. Zum nächsten Spiel Ende Februar können die Dillinger wohl wieder aus dem vollen Schöpfen und sich Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. Schlechte Nachrichten gab es für die Damen I am Wochenende.

Mit dem Post SV Augsburg reiste der erwartet schwere Gegner an. Durch Siege von Jasmin Kaim und Manuel Sing hielt der TVD bis zum 2:3 den Anschluss. Die folgenden fünf Partien gingen an Augsburg. Der erste Titel dieser Saison ist derweil eingefahren: Alexandra Stierle, Manuel Langer und Luca Stella sicherten sich im Mixed-Wettbewerb „Schwabenpokal“ den Sieg auf Kreisebene. Gut verkauft haben sich die Herren IV im Derby gegen den FC Gundelfingen, unterlagen aber 5:9.

Lesen Sie dazu auch