Das Dillinger Landkreis-Trio glänzt

Tischtennis: Erfolgreiche bayerischen Senioren-Meisterschaft für die regionalen Aktiven. Auch der TV Dillingen als Ausrichter verdient sich Bestnoten.

Die bayerischen Einzelmeisterschaften der Senioren am vergangenen Wochenende in der Dillinger Mittelschul-Turnhalle haben die Tischtennis-Szene im Landkreis mit beeindruckenden Leistungen und spannenden Wettkämpfen bereichert. Herausragend waren die Erfolge der regionalen Aktiven, die in ihren Klassen Spielfreude unter Beweis stellten. Die Abteilung Tischtennis des TV Dillingen präsentierte sich, wie schon im vergangenen Jahr, als bestens organisierter Ausrichter und sorgte für professionelle Rahmenbedingungen.

TVD-Lokalmatador Gerhard Tiefenbacher (rechts) erreichte im Doppel das Endspiel. Foto: Karl Aumiller

TVD-Lokalmatador Gerhard Tiefenbacher machte in der Senioren-70 Konkurrenz auf sich aufmerksam. Im Einzel schied er in der Gruppenphase äußerst unglücklich aus. Nach eindrucksvollem Kampf unterlag er dem topgesetzten Spieler und späterem Titelträger knapp in vier Sätzen. Das zweite Spiel entschied sich erst im Entscheidungssatz, in dem Tiefenbacher mit 10:12 unterlag. Der Sieg im letzten Einzel konnte das Ausscheiden nicht mehr verhindern. Im Senioren-70-Doppel erkämpfte sich Tiefenbacher aber gemeinsam mit Gerhard Kainz (TSV Pentenried) den zweiten Platz. Das Duo zeigte auf dem Weg ins Finale eine beeindruckende Teamleistung.

Höchstädts Rita Maneth dreimal auf dem Stockerl

Rita Maneth von der SSV Höchstädt sorgte ebenfalls für Aufsehen. In der Seniorinnen-70-Einzelkategorie erreichte sie mit taktisch geschicktem Spiel und Ausdauer den dritten Platz. Zusammen mit Elisabeth Gürtler (TSV Neutraubling) sicherte sie sich auch Bronze im Doppel. Im Mixed wurde die Höchstädterin an der Seite von Friedrich Tomaschko (TSV Teuschnitz) sogar bayerische Vizemeisterin.

Auch Marie-Luise Raul vom FC Mertingen hinterließ einen bleibenden Eindruck. Mit dem dritten Platz im Seniorinnen-70-Einzel sowie Doppel an der Seite von Jutta Stumpf (FT Würzburg) zeigte sie ihre Klasse. Im Mixed-Doppel erreichte sie zusammen mit Richard Leib (TSV Moorenweis) das Viertelfinale.

Helmut Fax vom TSV Binswangen erreicht im Doppel das AK 75-Viertelfinale. Foto: Karl Aumiller

Obwohl Helmut Fax vom TSV Binswangen in der AK 75 die Gruppenphase nicht überstand, zeigte er beeindruckenden Einsatz und sportlichen Spirit. Im Doppel stieß er mit Anton Eser (TSV Burgau) ins Viertelfinale vor.

200 Aktive in Dillingen an den Platten

Diese bayerischen Senioren-Meisterschaften haben einmal mehr bewiesen, dass der Tischtennis-Sport im Landkreis Dillingen auf hohem Niveau betrieben wird. Die rund 200 Teilnehmer demonstrierten nicht nur ihre individuellen Fähigkeiten, sondern auch Teamgeist und die Freude am Wettkampf.