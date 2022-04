Das Topteam des TV Dillingen hält die Klasse

Tischtennis: Der TV Dillingen bleibt in der Verbandsoberliga und das Aushängeschild des Landkreises. Hochspannung beim „Endspiel“ in Bad Aibling.

Freude pur brach aus, als der letzte Punkt in der letzten Partie der Saison gespielt war – bei der Tischtennis-Herren des TV Dillingen und ihren zum „Endspiel“ nach Bad Aibling mitgereisten Fans. Das große Saisonziel, das zwischendurch in weiter Ferne lag, war erreicht: der Klassenerhalt! Die Donaustädter treten damit auch kommenden Runde im bayerischen TT-Oberhaus, der Verbandsoberliga, an. In einem rasanten Abstiegsduell, das neben sehenswerten Ballwechsel auch die erwarteten Emotionen und sämtliche Höhen und Tiefen mit sich brachte, gewann der TVD knapp mit 9:7.

Die Doppel waren bereits vorentscheidend, Dillingen ging 2:1 in Führung. Das Spitzenduo Benedikt Hirner/Uli Foag und das Doppel Sandro Hofmann/Matthias Jörg konnten hier – bei einer Niederlage von Dominik Keller/Michael Wojnarowicz – punkten.

Foag verlor im Nachgang gegen den Spitzenspieler der TuS Bad Aibling 0:3. Dann startete Dillingen eine Serie von vier Einzel-Siegen in Folge durch Hirner, Keller, Hofmann und Dariusz „Darek“ Bara, der für Wojnarowicz im Einzel agierte. Über die Partie von Jörg, der unterlag, konnte der Gastgeber den Negativtrend stoppen.

Dillingen steckt den 6:6-Ausgleich weg

In der Folge kam es dann für die TVDler ganz bitter. Dreimal verspielte man eine 2:1-Satzführung und Bad Aibling glich überraschend aus: 6:6. Hofmann und Jörg konnten aber dann erst mal den siebten und achten Punkt einfahren und mindestens ein Unentschieden sichern, während die Oberbayern das Schlussdoppel durch die Niederlage von Bara erzwangen. So lag es erneut am Duo Hirner/Foag. Beide gaben sich keine Blöße und konnte klar und glatt mit 3:0 den umjubelten Sieg fixieren.

Vier Dillinger Siege zum Saisonabschluss

In den restlichen fünf Begegnung des Jahres 2022 haben die TVD-Cracks damit vier Siege eingefahren und noch Rang sechs in der Tabelle erobert. Abteilungsleiter Martin Lodner: „Nach dem Abgang unseres Spielertrainer Soma Fekete hatte auch der Rückzug um eine Spielklasse zur Diskussion gestanden. Der heutige Klassenerhalt ist mindestens genauso schön wie die Meisterschaften der vergangenen Jahre.

Er blickt bereits heute schon auf eine erfolgreiche Saison 2021/2022 zurück. Neben dem Klassenerhalt der Herren I, stehen mit den Damen I, den Herren VI und Herren VIII drei Meisterschaften fest. Zudem kämpfen zwei Dillinger Mannschaften (Herren III und IV) noch um den Aufstieg in der Relegation. Die Jungen I waren als einziges weiteres Team im Einsatz am Wochenende und gewannen mit 8:2 in Esting.