Dem TV Dillingen misslingt der Saisonauftakt

Tischtennis: Dillingens Verbandsliga-Herren unterliegen in eigener Halle erst Gräfelfing knapp und dann auch dem FC Bayern. Ein junger Spieler hat aber Grund zur Freude.

Der Start in die neue Tischtennis-Saison ist den Verbandsliga-Herren der TV Dillingen misslungen. Am Wochenende empfingen sie die dritten Mannschaften des TSV Gräfelfing III sowie von Bayern München: 4:6 bzw. 3:7 lauteten die Endergebnisse aus Dillinger Sicht.

Kapitän Uli Foag agierte gegen Gräfelfing im Doppel an der Seite von Youngster Alexander Wolk. Das Duo konnte einen 0:2-Satzrückstand drehen. Der direkte Ausgleich fiel am Nebentisch, an dem Manuel Pulci und Matthias Jörg deutlich unterlagen. In der Folge zogen die Gäste auf 1:3 weg. Jörg konnte den Negativtrend stoppen, Wolk musste jedoch das 2:4 zulassen. Foag gewann dann klar zum 3:4-Zwischenstand.

Wolk betreibt Ergebniskosmetik für Dillingen

Durch die Niederlagen von Pulci und Jörg war die knappe 4:6-Niederlage schließlich besiegelt. Wolk konnte im Gesamtergebnis nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Für den jungen Spieler war dies aber ein schöner Erfolg.

Gegen Bayern München III verbuchte das Duo Pulci/Jörg den ersten Punkt, während Foag/Wolk unterlagen. In der ersten Einzelrunde verzeichnete nur Wolk einen weiteren Zähler. Dies gelang Jörg in der zweiten Einzelrunde, sodass eine enttäuschende 3:7-Niederlage auf dem Papier stand.

Auch Dillingen II unterliegt

Die Dillinger Reserve musste sich im ersten BOL-Heimspiel gegen Balzhausen doch ein wenig überraschend mit 5:9 geschlagen geben. Neben zwei Doppeln konnten Manuel Wiedmann, Fabian Wittke und Daniel Dittmann punkten. Einen kampflosen Sieg verbuchen die Herren III in der selben Liga. Mit 0:9 (gegen Gersthofen) und 1:9 (gegen Rain II) mussten die Herren IV viel Lehrgeld bezahlen. Die Jugend VIII gewann im Derby gegen den FC Gundelfingen III mit 10:0. Die Jugend X gegen den SV Kaisheim 8:2.