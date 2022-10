Der Dillinger Debütant schlägt auf und ein

Tischtennis: Ein junger Australier verstärkt das Verbandsoberliga-Team des TV Dillingen. Beim Heimauftakt gegen Altdorf hat er gleich maßgeblichen Anteil am 6:4-Erfolg.

Kurzfristig vor dem Wochenende landeten die Dillinger Tischtennisabteilung mit dem 15-jährigen Talent Rayan Ali Vardinejad einen Transfercoup. Die Nummer zwölf der australischen U 17-Rangliste ist für die zweite Herren-Mannschaft spielberechtigt, wird aber auch regelmäßig zu Einsätzen in der „Ersten“ kommen. Vardinejad lebt für sechs Monate als Schüler im TT-Internat Bad Aibling.

Zwei Einzelsiege für Dillingen geholt

Mit seinen zwei Einzelerfolgen und somit einem glänzenden Debüt für die Verbandsoberliga-Herren I war Vardinejad maßgeblich am 6:4-Erfolg über die DJK Altdorf beteiligt. Die Doppel waren ausgeglichen. Uli Foag/Vardinejad gaben ihren Punkt ab, Sandro Hofmann siegte an der Seite von Manuel Pulci.

Foag konnte dafür im Einzel sofort nachlegen (3:2). Hofmann musste sich doch kämpferischer Leistung der Nummer eins der Gäste geschlagen geben. Vardinejad und Pulci, der beim 16:14 im Entscheidungssatz den längeren Atem hatte, sorgten für das 4:2. Uli Foag, der sich in Topverfassung befindet, musste sich im zweiten Einzel im Entscheidungssatz beugen. Hofmann und Vardinejad agierten in ihren Spielen doch recht souverän und sicherten somit vorzeitig den Gesamterfolg. Das verlorene letzte Spiel von Pulci gegen das 13-jährige Ausnahmetalent Samuel Kuhl war nur noch Ergebnis-Kosmetik – 6:4.

Auch in Dillingens "Zweiter" im Einsatz

Vardinejad war zudem für die Herren II in der Landesliga im Einsatz. Der Australier blieb auch hier ohne Einzel-Niederlage, konnte jedoch die 5:9-Niederlage beim Aufstiegsaspiranten TV Waal nicht verhindern. Einen erfolgreichen Saisoneinstand hatte die „Dritte“: Nach 0:3-Rückstand in den Eingangsdoppeln gegen Balzhausen konnte man die Partie auf 9:5 drehen. Das gleiche Resultat holten die Herren V in Auchsesheim. Am Tag danach verlor man jedoch das Derby gegen die SSV Höchstädt mit 2:9, während man gegen die „hauseigene Sechste“ 9:4 gewann. Die Herren VIII gewannen in Riedlingen mit 9:2 und die Herren IX beim FC Gundeflingen IV mit 9:4.

In der Landesliga konnten die Jungen I einen Punkt aus Aichach entführen (5:5). Für die Jungen V (0:10 gegen Oettingen) und die Jungen VII (3:7 gegen FC Gundelfingen II) gab es nichts zu erben.