Tischtennis

vor 53 Min.

Dillinger Acht-Stunden-Marathon an der Platte

Sie verlassen zufrieden die Platte: Benedikt Hirner (links) und ein Uli Foag (rechts) in Bestform siegten mit ihrem TVD am Sonntag gleich zweimal 9:7.

Plus Tischtennis: Verbandsoberligist TV Dillingen startet mit Siegen in die zweite Saisonhälfte und verbessert sich in Richtung Tabellenmittelfeld. Auch ohne seinen Topspieler.

Von Fabian Wittke

In der Hinrunde standen die Vorzeichen noch so, dass es für die Tischtennis-Cracks des TV Dillingen nur darum gehen könnte, den Abstieg aus der Verbandsoberliga noch zu verhindern – der Abgang von Spitzenspieler Soma Fekete schien nicht zu kompensieren. Nach vier Niederlagen war dann erst mal eine Corona-Zwangspause angesagt. Und die tat den Kreisstädtern offensichtlich mehr als gut. In die restlichen fünf Ligaspiele der diesjährigen Einfach-Runde (die Rückrunde entfällt) starteten sie famos und punkteten dreimal.

